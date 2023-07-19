Литва отозвала ВНЖ у 135 россиян после начала войны в Украине

Власти Литвы лишили вида на жительства 135 россиян после начала войны в Украине. Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные департамента миграции МВД Литвы.

Ведомство после начала широкомасштабного вторжения в Украину начало рассылать живущим в стране россиянам анкеты, в которых задавали вопросы об их отношении к вторжению, а также о том, кому принадлежит Крым. В сообщении не говорится, сколько именно россиян было лишено ВНЖ в связи с ответами на вопросы анкеты. Подчёркивается, однако, что причиной лишения видов на жительство в некоторых случаях была "угроза безопасности", а также потенциальная "нелояльность" россиян литовскому государству.

В 2022 году ВНЖ лишились 38 россиян, в 2023 году - уже 97, сообщает Север.Реалии.

При этом число граждан России, обращающихся за ВНЖ в Литве, растёт. В 2022 году оно достигло 4 тысяч.