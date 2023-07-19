Литва отозвала ВНЖ у 135 россиян после начала войны в Украине

Власти Литвы лишили вида на жительства 135 россиян после начала войны в Украине. Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные департамента миграции МВД Литвы.
Ведомство после начала широкомасштабного вторжения в Украину начало рассылать живущим в стране россиянам анкеты, в которых задавали вопросы об их отношении к вторжению, а также о том, кому принадлежит Крым. В сообщении не говорится, сколько именно россиян было лишено ВНЖ в связи с ответами на вопросы анкеты. Подчёркивается, однако, что причиной лишения видов на жительство в некоторых случаях была "угроза безопасности", а также потенциальная "нелояльность" россиян литовскому государству.
В 2022 году ВНЖ лишились 38 россиян, в 2023 году - уже 97, сообщает Север.Реалии.
При этом число граждан России, обращающихся за ВНЖ в Литве, растёт. В 2022 году оно достигло 4 тысяч.
- Страны Балтии поддерживают Украину с самого начала российского вторжения в эту страну. В Латвии, Литве и Эстонии сносят советские памятники, сокращают присутствие русского языка в программах образовательных заведений, вводят ограничения для россиян на получение ВНЖ и призывают страны ЕС активно помогать Украине.
- С конца сентября Латвия наряду с другими странами Балтии полностью запретила въезд россиянам по туристическим визам, но продолжила принимать заявления о предоставлении убежища, политического и гуманитарного, в том числе от граждан России.
- Сейм Литвы в апреле нынешнего года серьёзно ограничил возможность приобретать недвижимость в стране для граждан России.
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