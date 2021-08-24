Литва построит 508-километровый забор на белорусской границе

Правительство Литвы одобрило проект Министерства внутренних дел об установке 508-километрового забора на белорусской границе. Об этом сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на пресс-службу МВД Литвы.
Согласно проекту, высота металлического забора должна быть не менее 3 метров, он должен быть устойчив к плохой погоде. Предварительная стоимость проекта – 152 миллиона евро.
Ранее Литва из-за наплыва мигрантов без визы, прибывающих с белорусской стороны, объявила режим чрезвычайной ситуации и начала строительство стены с колючей проволокой. Власти республики и ЕС обвиняют белорусские власти в помощи нелегальным мигрантам. Минск официально с этим не соглашается.
Накануне о строительстве забора на белорусской границе объявила Польша. Высота ограждения будет два с половиной метра. Его длина не указывалась, протяжённость границы между двумя странами — 399 километров. Ранее сообщалось, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве.
О усилении мер контроля на границе ранее заявляла и Латвия. Страна тоже ввела режим чрезвычайной ситуации, пограничникам было разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы возвращать незаконно перешедших границу мигрантов белорусской стороне. После принятых властями этих стран мер поток мигрантов снизился, отмечает канал Настоящее Время.
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