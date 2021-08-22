Власти Греции расширили 12,5-километровое ограждение на границе с Турцией, опасаясь наплыва мигрантов из Афганистана. Новый забор протяжённостью 40 километров был официально представлен в пятницу. Об этом сообщает газета "Катимерини".

После смены власти в Афганистане Афины опасаются повторения на своих миграционного кризиса, подобного тому, что произошёл в 2015 году. Тогда более миллиона двухсот тысяч человек, в основном, граждан Сирии и Афганистана, запросили убежища в Евросоюзе. Многие из них проникали на территорию ЕС через турецко-греческую границу.

Греческие власти заявляют, что готовы обеспечить неприкосновенность границы. В пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил ситуацию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Эрдогана, Турция и Иран, через которые мигранты идут в Европу, должны быть поддержаны, или новая волна миграции будет неизбежна.