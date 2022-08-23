В Риге начался демонтаж памятника советским воинам в парке Победы

В Риге во вторник начался демонтаж постамента памятника советским воинам в парке Победы, в районе Пардаугаве.
По информации Delfi-Латвия, в парк прибыли строители, спецтехника. Территорию объекта огородили. Заборы возле памятника оборудовали светонепроницаемой плёнкой. С утра там дежурят сотрудники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. На месте можно увидеть не менее десяти их микроавтобусов.
Днём ранее начались подготовительные работы для сноса. В ответ на планы по демонтажу у монумента собрались около 50 протестующих. При этом полиция призывала там не собираться. Акцию в течение часа разогнали. Были задержаны семь человек.
Как пишет "Европейская правда", заявку на проведение протестной акции в мэрию Риги подавала партия "Российский союз Латвии". В согласовании ей было отказано. К участникам несогласованной акции у памятника в понедельник вечером подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-Россия", между ними и протестующими время от времени возникали перепалки.
По сведениям "Интерфакса", начаты десять процессов об административных парвонарушениях - по обвинениям в несанкционированном собрании, мелком хулиганстве и неподчинении требованиям полиции. Местные власти отмечают, что будут и дальше следить за присходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации.
Сообщается также, что воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов и будут пресекаться любые попытки запуска дронов.
- Решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в середине мая на внеочередном заседании Рижской думы. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.