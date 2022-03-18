Литва запретила вывозить в Россию и Беларусь больше 60 евро наличными

Таможня Литвы ввела ограничения на вывоз евро наличными в Россию и Беларусь – разрешено иметь при себе не более 60 евро на человека. Об этом сообщается на сайте таможни.

Отмечается, что физическим и юридическим лицам "запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию и Беларусь даже после подачи декларации". В случае необходимости исключения возможны для дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, работающих в России и Беларуси. За нарушение этих правил возможна административная ответственность.