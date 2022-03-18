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Литва запретила вывозить в Россию и Беларусь больше 60 евро наличными

Таможня Литвы ввела ограничения на вывоз евро наличными в Россию и Беларусь – разрешено иметь при себе не более 60 евро на человека. Об этом сообщается на сайте таможни.

Отмечается, что физическим и юридическим лицам "запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию и Беларусь даже после подачи декларации". В случае необходимости исключения возможны для дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, работающих в России и Беларуси. За нарушение этих правил возможна административная ответственность.

  • 2 марта Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать банкноты евро в Россию. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением трат во время частных поездок.
  • 9 марта Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой – в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением в Украину. Банкам запретили продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства – в рублях по курсу на день выдачи.

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