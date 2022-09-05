Новым премьером Великобритании станет Лиз Трасс

Новым лидером правящей Консервативной партии Великобритании избрана министр иностранных дел Лиз Трасс. В ближайшее время она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

Об итогах голосования членов Консервативной партии, избравших нового лидера, было объявлено в понедельник. Трасс опередила своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака. За неё проголосовали более 57 процентов принявших участие в голосовании - это более 80 тысяч членов Консервативной партии. Сунака поддержали более 60 тысяч консерваторов.

Двое претендентов на пост лидера тори ранее определились по итогам голосования членов фракции консерваторов в Палате общин.

Агитируя за своё избрание, Трасс обещала решительные меры по борьбе с охватившим Британию энергетическим кризисом. При этом она подчёркивала, что на посту премьера продолжит бескомпромиссно поддерживать Украину и противостоять России. Внимание привлекло высказывание Трасс о том, что при необходимости она "без колебаний" нажмёт на ядерную кнопку.

Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привёл партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в её современной истории.