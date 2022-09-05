Новым премьером Великобритании станет Лиз Трасс

Новым лидером правящей Консервативной партии Великобритании избрана министр иностранных дел Лиз Трасс. В ближайшее время она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра.
Об итогах голосования членов Консервативной партии, избравших нового лидера, было объявлено в понедельник. Трасс опередила своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака. За неё проголосовали более 57 процентов принявших участие в голосовании - это более 80 тысяч членов Консервативной партии. Сунака поддержали более 60 тысяч консерваторов.
Двое претендентов на пост лидера тори ранее определились по итогам голосования членов фракции консерваторов в Палате общин.
Агитируя за своё избрание, Трасс обещала решительные меры по борьбе с охватившим Британию энергетическим кризисом. При этом она подчёркивала, что на посту премьера продолжит бескомпромиссно поддерживать Украину и противостоять России. Внимание привлекло высказывание Трасс о том, что при необходимости она "без колебаний" нажмёт на ядерную кнопку.
- Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привёл партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в её современной истории.
- После вторжения России в Украину Джонсон стал одним из самых проукраински настроенных европейских лидеров. Он трижды был с визитами в Киеве, осуждал предложения некоторых европейских политиков стремиться к урегулированию конфликта путем переговоров и требовал от НАТО усиления военной поддержки Украины. Великобритания оказывает Украине значительную военную помощь, обучает на своих базах украинских военных.
- Борис Джонсон ушел в отставку после череды скандалов, связанных с его именем. Ему ставили в вину нарушение режима самоизоляции во время пандемии COVID-19, поддержку депутата парламента Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах, и неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
- Лиз Трасс 47 лет. В юности она придерживалась леволиберальных взглядов, была членом Либерально-демократической партии, затем перешла к консерваторам. Была министром в кабинетах Джеймса Кэмерона и Терезы Мэй, с 2021 года возглавила МИД в кабинете Бориса Джонсона. Ещё до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года она была сторонницей жёсткой линии по отношению к Москве; её визит в российскую столицу в начале нынешнего года прошёл в чрезвычайно напряжённой атмосфере. Трасс станет третьей в истории женщиной на посту британского премьера, ряд комменаторов сравнивает её с Маргарет Тэтчер, первой женщиной-премьером, которую называли "Железной леди".
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