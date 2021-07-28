Лоботомия. Матвей Ганапольский - о "темниках" и агрессии

Смотрю Олимпиаду, спортивную гимнастику. Cоревнования комментируют двое - парень и очень приятная женщина, имя называть не буду. Она не только специалист в гимнастике, но и ведёт репортаж, если так можно сказать, от души. Если только спортсмен что-то хорошо сделал, она хвалит прямо по-матерински: “Ух ты, мой золотой, замечательный переворот!” Конечно, если кто-то ошибся, то она точно скажет, сколько десятых балла от оценки отнимут, но, в основном, хвалит. И вот её материнские комплименты достаются всем гимнастам, несмотря на то, за какую страну они выступают. Когда дело доходит до Украины, она тоже расхваливает спортсменов, ибо те хорошо выступают. И тут я замечаю, что не всё ладно - комментатор, тот, что рядом, как-то прерывает её комплименты, начинает зачитывать таблицу с результатами выступлений, переводит разговор на другое. Делает это один раз, потом ещё и ещё…

Я вздыхаю, я всё понял: выдан "темник", велено не допускать особых комплиментов украинцам. "Темник" - это распоряжение, письменное или устное, разъяснено, кого в эфире “качать, поднимать и разгонять”, а кого "опускать". Комментатор стоит на страже этого темника. И вот в один момент момент его партнёрша вдруг принимается хвалить гимнастическую школу украинцев. Ведущий кряхтит, видимо, готовится прервать комплименты. "Я имею в виду, - говорит она, - что у нас была общая школа гимнастики… при СССР".

Так и комментируем. А комментируем, как сказали. А вот как именно сказали - это особый разговор.

Как Россия показывала цеемонию открытия Олимпиады? Когда на стадионе появилась украинская команда, включили рекламу. Думаете, случайность? Ведь именно так, как простое совпадение, объяснил эту историю Первый канал: они сказали, что просто было время рекламы, что им просто нужно было выполнять обязательства перед рекламодателями!.. И я им верю, так же как верю, что и на чемпионате Европы по футболу нужно было выполнять рекламные обязательства - там тоже случайно перекрыли момент, когда украинские спортсмены пели гимн своей страны.

Для того, чтобы расставить точки над "і", процитирую шутку из фейсбука. "Недалёкое будущее. "Помнишь, кто такой Навальный?" - "Ну да…" - "Лоботомию ему!” В России идёт процесс массовой лоботомии. Есть враги, победа над ними не одномоментна, поэтому проводится спецоперация “Забудь про них, их нет, они не существуют!”. Технология проста: Алексея Навального отправляют в тюрьму, а дальше выкорчевывают всё и всех, кто с ним связан. Если ты в России, то получишь срок. Если ты скрылся за границей, то тебя объявляют в розыск. Но, главное, закрывают все медиа, связанные не только с самим Навальным, но и его соратниками. Закрывают все их сайты… Короче, перед нами лоботомия: если ты зайдешь в соцсекти, то не должен найти ничего, связанного с Навальным и его окружением. Ну, поищешь, потом поймёшь, что всё забанили, потом перестанешь искать. А потом новые события и скандалы

И это работает, скажу я вам. Когда Россия начала войну против Украины, то Киев был вынужден заблокировать наиболее одиозные московские СМИ. Задумка сработала, теперь для украинского гражданина их не существует. Но это случай агрессии соседнего государства, вряд ли возможно жертве читать СМИ, где обсуждают, как лучше её, эту жертву, убить. Но ведь тут, вроде бы, другой случай. Владимир Путин раз за разом заявляет, что украинцы братья, что мы просто один народ. Однако известно, как именно Путин видит украинских братьев. А видит он их без своего государства, как Малороссию, которая не способна на свою государственность; это народ и страна без своей истории, ибо есть только история России с её юго-востоком, там, где Малороссия. Путин видит Украину без её героев, для ненго в этой истории есть лишь бандеровцы. Он видит Украину без гимна, без фразы “Героям слава!”, потому что это всё своё, а у Украины не должно быть ничего своего.

Согласятся ли граждане Украины на роль “высоких деревьев” или “тараканов”?

Явление называется умным политическим словом “десубъективизация” То есть страна, благодаря пропаганде, перестаёт быть субъектом, полноценным политическим игроком, граждане этой страны выставляются заблудшими овцами, требующими сильной руки старшего брата. Мы с вами уже подобное видели. Это Руанда, там вещало “Свободное радио и телевидение тысячи холмов”, его сотрудниками были исключительно представители племени хутху. Они разжигали ненависть к другой части населения, из племени тутси. Призывы убивать тутси они прикрывали словами “валите высокие деревья” или “истребляйте тараканов”. Самое интересное, что зрители и слушатели постепенно как-то приучились к тому, что тутси - тараканы. Ну, не совсем тараканы, но какие-то не очень полноценные люди, которых можно и убить. Как известно, закончилось всё геноцидом. Потом, правда, был Международный трибунал по наказанию военных преступников Руанде, о чём Кремлю не лишним было бы помнить.

"Украина - несостоявшееся государство, украинцы находятся под внешним управлением, и распятые мальчики в трусиках вокруг!" - кричит российская пропаганда. Над этим можно посмеяться, если бы настоящей целью этой спецоперации не была доктрина оправдания захвата Крыма и аннексия Донбасса задним числом. На будущее это индульгенция новой агрессии - освобождать русскоязычных, пленённых бандеровцами с визитками Яроша в карманах.

Россия делает это строго планомерно и последовательно. Есть информация, что этим занимается большая группа людей в Кремле и около, которая работает на дестабилизацию Украины через Крым и Донбасс. Но. кроме этого, не забывают и о международных атаках, взять, к примеру, иск России к Украине в ЕСПЧ, где, как будто в целях троллинга, перечислены все преступления России, но они приписаны Украине. Украинские адвокаты говорят, что перспективы у иска нет, но России это и не нужно, важно несколько лет говорить о том, что “скоро суд подтвердит преступления бандеровского режима”.

Думается, что Путин только начинает свою игру с Украиной. Простор ему даёт обнулённая Конституция, пассивность Запада, слабость Украины и, главное, лоботомия собственных граждан. Однако согласятся ли граждане Украины на роль “высоких деревьев” или “тараканов”? Известно, что в Украине лоботомия над гражданами не проводиться, да и международный трибунал никто не отменил.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"



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