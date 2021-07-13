Lufthansa меняет обращение "дамы и господа" на гендерно-нейтральные

Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa намерен отказаться от обращения "дамы и господа" на борту своих рейсов в пользу гендерно-нейтральных форм приветствия.

Как отметили в пресс-службе компании, решение нацелено на то, чтобы все пассажиры чувствовали себя комфортно, включая тех, кто не идентифицирует себя как мужчина или женщина. "Мы попросили экипажи выбрать приветствия, которые бы включали всех пассажиров", - рассказали агентству France-Presse в пресс-службе, добавив, что в дальнейшем будут использоваться, к примеру, такие формулировки как "дорогие гости" или "доброе утро/добрый вечер".

Новые правила, которые планируется вводить постепенно, касаются флагманского перевозчика Германии Lufthansa и также входящих в концерн компаний Swiss, Austrian, Brussels и Eurowings airlines. В концерне отмечают, что изменения вводятся в ответ на обоснованную дискуссию в обществе по поводу небинарного гендера, а также из желания показать, что "ценны все пассажиры".

Ранее, как отмечает "Интерфакс", схожее решение принял "Диснейленд", отказавшись от использования фразы "дамы и господа, мальчики и девочки". Теперь к посетителям парков будет применяться гендерно-нейтральное обращение "мечтатели всех возрастов".