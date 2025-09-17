Лукашенко хочет, чтобы президентом Беларуси стал "крепкий мужик"

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, вновь заговорил о преемнике.

"Я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти", - постарался объяснить это Лукашенко.

"Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся", — цитирует Лукашенко belta.by.

По его словам, он хочет, чтобы президентом Беларуси стал "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - отметил Лукашенко.

В ноябре 2024 года Лукашенко утверждал, что женщина не может быть президентом Беларуси, потому что это "тяжелейшая работа, а не церемониальная должность". По словам Лукашенко, "не дай бог женщину изберут", потому что на этой должности "надо вникать во все" и президент является главнокомандующим, "в отличие от президента США".

"Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой", —заявил тогда Лукашенко.

Как пишет "Фонтанка", в социальных сетях уже появились сгенерированные искуственным интеллектом образы возможного нового президента Беларуси.