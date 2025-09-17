Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Лукашенко хочет, чтобы президентом Беларуси стал "крепкий мужик"

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, вновь заговорил о преемнике.

"Я уже об этом говорю постоянно. Чтобы вы привыкали к мысли. Не потому, что я великий, а потому, что я долго у власти", - постарался объяснить это Лукашенко.

"Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть. Надо время, чтобы новый человек стал президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков президента от природы - в Беларуси не суйся", — цитирует Лукашенко belta.by.

По его словам, он хочет, чтобы президентом Беларуси стал "крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха". "Это моя точка зрения. Человека, который безмерно уважает женщин. Женщина - это образец, который природа создала. Тем не менее, я полагаю, что нельзя ее на эту "горячую сковородку" сегодня бросать", - отметил Лукашенко.

В ноябре 2024 года Лукашенко утверждал, что женщина не может быть президентом Беларуси, потому что это "тяжелейшая работа, а не церемониальная должность". По словам Лукашенко, "не дай бог женщину изберут", потому что на этой должности "надо вникать во все" и президент является главнокомандующим, "в отличие от президента США".

"Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой", —заявил тогда Лукашенко.

Как пишет "Фонтанка", в социальных сетях уже появились сгенерированные искуственным интеллектом образы возможного нового президента Беларуси.

Материалы по теме

Реакция НАТО на учения "Запад"
Embed
Реакция НАТО на учения "Запад"

No media source currently available

0:00 0:23:38 0:00

Реакция НАТО на учения "Запад"

Условие Трампа для новых санкций


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG