Лукашенко назвал сооснователя Nexta сотрудником белорусской разведки

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко назвал сооснователя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича сотрудником белорусской разведки. По его утверждению, блогер был внедрён в среду оппозиции под прикрытием. Его цитирует Белорусская служба Радио Свобода.

По словам Лукашенко, белорусским властям не нужно было похищать Протасевича с посаженного в Минске пассажирского самолёта Ryanair. По его словам, поэтому санкции против Беларуси после этого инцидента не должны были вводиться. "Нас обвинили в задержании оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера", — сказал Лукашенко. Никаких доказательств своей версии событий он не привёл.

Телеграм-канал Nexta стал популярным во время массовых протестов в Беларуси в 2020 году. Его, другого сооснователя канала Степана Путило и бывшего члена редколлегии Яна Рудика в Беларуси обвинили в совершении не менее 1586 преступлений. Путило был заочно приговорён судом в Минске к 20 годам колонии, Рудик — к 19, Протасевич очно к 8 годам.

Бывший сотрудник Nexta на судебном процессе заявил, что его "использовали", и что он не должен был "раскалывать общество". Через 19 дней Лукашенко помиловал Протасевича. Он появляется в провластных программах белорусского телевидения.