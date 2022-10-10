Лукашенко подчинил госбезопасность Беларуси исключительно себе

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал указ об изменении положения органов государственной безопасности страны. Теперь они будут подчинены исключительно главе государства. Ранее КГБ подчинялся также правительству Беларуси и Совету Безопасности.

Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.