Лукашенко подчинил госбезопасность Беларуси исключительно себе

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал указ об изменении положения органов государственной безопасности страны. Теперь они будут подчинены исключительно главе государства. Ранее КГБ подчинялся также правительству Беларуси и Совету Безопасности.
Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.
- КГБ Беларуси - преемник КГБ Белорусской СССР. В 1991 году, после объявления независимости страны, был подписан указ о формировании Комитета государственной безопасности; тогда он подчинялся Верховному совету республики.
- В отношении КГБ Беларуси существует множество свидетельств о его действии как репрессивного органа, о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.
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