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Лукашенко подчинил госбезопасность Беларуси исключительно себе

Здание КГБ Беларуси в Минске

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко 10 октября подписал указ об изменении положения органов государственной безопасности страны. Теперь они будут подчинены исключительно главе государства. Ранее КГБ подчинялся также правительству Беларуси и Совету Безопасности.

Кроме того, Лукашенко переименовал Институт национальной безопасности в Академию национальной безопасности.

  • КГБ Беларуси - преемник КГБ Белорусской СССР. В 1991 году, после объявления независимости страны, был подписан указ о формировании Комитета государственной безопасности; тогда он подчинялся Верховному совету республики.
  • В отношении КГБ Беларуси существует множество свидетельств о его действии как репрессивного органа, о незаконных задержаниях, пытках и бесследных исчезновениях оппозиционных активистов.

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