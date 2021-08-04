Зеленский распорядился защитить эмигрантов из Беларуси

Правоохранительные органы Украины должны обеспечить дополнительную защиту живущим в стране гражданам Беларуси, которым может угрожать опасность. Об этом распорядился в среду президент Украины Владимир Зеленский. Как говорится в сообщении его пресс-службы, решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели белорусского активиста Виталия Шишова, который жил в эмиграции на территории Украины.

Шишов был во вторник утром найден повешенным в одном из парков Киева. На его теле обнаружены повреждения, характерные для падения. Уголовное дело открыты по статье об убийстве. Рассматривается как версия самоубийства, так и убийства с имитацией суицида.

Соратники Шишова, который возглавлял организацию "Белорусский дом в Украине", считают, что он был убит, и высказывают подозрения в адрес белорусских спецслужб. Шишов был активным противником режима Александра Лукашенко. В заявлении "Белорусского дома" высказывается мнение, что гибель Шишова – это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса".

В поручении Зеленского говорится, что Служба безопасности и МВД Украины должны обеспечить "безусловную защиту для граждан Республики Беларусь, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью". Уже составлен перечень белорусских граждан, которые потенциально могут быть взяты под охрану.

В заявлении Зеленского говорится, что он ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Виталия Шишова.

"Белорусский дом в Украине" – некоммерческая общественная организация. Она оказывает помощь гражданам Беларуси, бежавшим на Украину, с поиском съемного жилья, легализацией и трудоустройством. Виталий Шишов, уроженец белорусского города Речица, переехал на Украину после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года.

Официальные итоги этих выборов и объявленная победа на них Александра Лукашенко вызвали массовые протесты по всей стране. Западные страны не признали Лукашенко легитимно избранным главой государства. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – за махинации на выборах и жестокое подавление протестных выступлений.