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Лукашенко рассказал о просьбе к Путину вернуть Минску ядерное оружие

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о просьбе к президенту России Владимиру Путину "вернуть" Минску ядерное оружие. По его словам, "пока" речь идёт о тактическом вооружении, однако Беларусь готовит площадки и для размещения стратегических ракет. Из его слов выходит, что Беларусь и Россия могут нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Из разговора Лукашенко с журналистами следует, что он считает, что может принять решение о применении размещённых в стране тактических боеприпасов. "Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - заявил политик. Его слова приводит агентство БелТА.

О размещении в Беларуси тактических ядерных зарядов российской армии стало известно в марте. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что речь не идёт о передаче ядерного оружия Минску. Теперь Лукашенко говорит, что оружие фактически возвращают Беларуси. В этой стране оно находилось до 1996 года.

"Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал - верни мне пока это (тактическое, а не стратегическое) оружие. Мне его достаточно", — сказал Лукашенко. — "Это было моё требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал".

Беларусь и Россия — участники Договора о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, каждое из его государств-участников обязуется не передавать и не принимать такое оружие. В том числе — в виде прямого или косвенного контроля.

После распада Советского Союза Беларусь стала одной из трёх стран-участниц бывшего СССР согласившихся добровольно отказаться от ядерных вооружений. Страна впервые заявила о своем намерении стать безъядерной зоной в 1990 году в декларации о государственном суверенитете. Вывод ядерного оружия в Россиию завершился в 1996 году. Лукашенко уже два года занимал должность белорусского президента.

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