Беларусь: ядерный шантаж России. Эфир в 20:30

Что означают последние заявления Путина и Лукашенко? Каким может быть ответ? Как оценивает белорусское общество планы Кремля использовать Беларусь как плацдарм для возможного нанесения ядерных ударов по соседним государствам? Собеседники Виталия Портникова – Алина Рудина, белорусская журналистка, руководитель работающего во Львове Белорусского информационного центра, и Андрей Санников, белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь". Эфир в 20:30.