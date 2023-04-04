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Беларусь: ядерный шантаж России. Эфир в 20:30

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Алина Рудина и Андрей Санников: к чему приведут угрозы Путина и Лукашенко?

Что означают последние заявления Путина и Лукашенко? Каким может быть ответ? Как оценивает белорусское общество планы Кремля использовать Беларусь как плацдарм для возможного нанесения ядерных ударов по соседним государствам? Собеседники Виталия ПортниковаАлина Рудина, белорусская журналистка, руководитель работающего во Львове Белорусского информационного центра, и Андрей Санников, белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь". Эфир в 20:30.

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