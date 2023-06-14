Лукашенко: в начале войны Путин был готов на переговоры о Крыме

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко в интервью ведущей телеканала "Россия 1" Ольге Скабеевой заявил, что в марте прошлого года российский президент Владимир Путин был согласен на переговоры с украинскими властями о статусе Крыма.

По словам Лукашенко, Путин лично передал ему проект мирного договора с Украиной, который уже был согласован делегациями стран. В документе, как утверждает Лукашенко, была прописана "длительная аренда" аннексированного Крыма, а вопрос принадлежности Донбасса предлагалось обсудить во время личной встречи глав России и Украины в Турции.

"Если бы Россия сейчас читала этот документ, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась", - утверждает Лукашенко.

Ранее о существовании проекта мирного договора говорил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, весной 2022 года, после первых тяжёлых потерь российской армии, Россия отказалась почти от всех своих требований, выдвинутых перед началом войны, включая контроль над Крымом и Донбассом. Среди требований, которые оставались, были сокращение численности украинских вооружённых сил до 50 тысяч человек, внеблоковый статус Украины и предоставление русскому языку статуса второго государственного. Как утверждал Арестович, переговорные группы стран уже согласовывали личную встречу Путина и Зеленского, однако в последний момент президент Украины отказался от любых переговоров с главой России. Причиной, со слов бывшего советника Офиса президента, послужила трагедия в украинском городе Буча - после её освобождения украинскими военными там были обнаружены тела десятков убитых во время российской оккупации мирных жителей.

Российская и украинская делегации в первые недели после российского февральского вторжения в Украину вели переговоры в Беларуси и Турции. На встрече в Стамбуле они, как тогда сообщалось, предварительно согласовали документ, в котором говорилось в частности об отказе Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и о том, что решение вопроса о статусе Крыма будет отложено. Больше, однако, встреч не было, документ не был подписан.

В среду вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждение Александра Лукашенко о том, что Россия была согласна обсуждать с Украиной аренду Крыма. "Нет, не это не так. Крым - неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", - заявил Песков.