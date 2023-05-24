"Чей там Крым?" Блогеры о том, как Путин искал на карте XVII века Украину

Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, который продемонстрировал президенту старинную карту.

"У нас в КС нашлась копия карты, составленной при Людовике XIV, то есть это середина XVII века, французами. Там нет Украины, есть в двух местах "край" - край Речи Посполитой, юг, и край казачий. И большое Царство Российское", - сказал Зорькин. "Ну, эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского Царства. Уже потом, после Октябрьской революции начали образовываться всякие квази-государства, а Советская власть создала Советскую Украину, до этого никакой Украины не было в истории человечества", - согласился Путин.

Этот диалог стал поводом для многочисленных мемов и издевательских комментариев. Многих огорчает то, в какой фарс превратились в путинской России государственные институты.

Кирилл Рогов

ЦАРСКАЯ ПАЛАТА N6, КРЕМЛЬ

- Вадим Вадимыч, представляете, у нас в конституционном суде хранится копия карты 17 века? И представляете - на ней нет Украины!

- Конечно, само собой.

- Вот решился вам рассказать.

- А Запорожская АЭС есть?

- Пока не нашли. Но мы договорились еще раз собраться и внимательно поискать.

- Убежден, что с вашей квалификацией, с квалификацией конституционного суда вы сумеете найти правильное решение и по этому вопросу.

Мария Снеговая

Тут мне, кажется, надо не опровергать ссылками на карты предыдущих веков без России, а задуматься, что в голове у этих людей? Насколько же они стремятся выслужиться, откинув всякие приличия и цивилизованные нормы.

Михаил Крутихин

В том, что к руководству целыми государствами время от времени получают доступ полные ***аки, ничего исключительного нет. Бывает. Но такой демонстрации вопиющего ***ачества, как в путинской России, мало где случалось. Генералы, судьи, "учёные" так и лезут на публику, чтобы показать всему миру, что они такие же ***аки, как их возлюбленный вождь.

Ешкин Крот

Это всё было бы смешно, если бы эти люди не управляли огромной страной с ядерным оружием

Михаил Шевелев

Я их знаю, сейчас начнется. Собянин притащит схему московского метрополитена им. Кагановича. Шойгу – Устав гарнизонной и караульной службы, лично им вырезанный на коре карельской березы. Бастрыкин – стенограмму допросов Емельяна Пугачева и Шакро-молодого. Ни в одном из этих документов Украина не упоминается, следовательно, Владимир Владимирович, историческая правда на вашей стороне, а нам бы немного бюджет расширить.

Олег Пшеничный

Путин с Зорькиным спустили в унитаз конституцию, а Украину не вышло, поэтому они вместо конституции сидят и обсуждают, что Украины и вовсе нет никакой.

Мария Баронова

Передайте кто-нибудь Зорькину, что у меня есть копия дневниковых записей сына Патриарха Антиохийского, который ехал с отцом из Алеппо в Москву к Патриарху Никону, и вот там на месте Украина. Тоже в 17 веке, ага. Выехали из Валахии, въехали в Молдавию, выехали из Молдавии, въехали в Украину. А закончилась Украина в Путивле, после чего въехали в непроходимые леса с плохой дорогой. Там началась Московская земля. Можете на карту посмотреть, ОНО И СЕГОДНЯ ТАК.

Более того, есть и Украина в которой есть Киев, есть и Казацкие Земли. Которые идентифицируются по принципу «где сегодня Козак, там сегодня и его земля».

И еврейские местечки, вы не поверите, там тоже есть.

Так что эти клоуны, конечно, могут и дальше в роли классических украинцев выступать, отменяющих Россию, только эти наоборот, а могут все же делом заняться.

Комментаторы без труда отыскали на той самой карте Украину.

Андрей Никулин

И, кстати - если Украины в 17-м веке не было, то с кем мы объединялись на Переяславской Раде?

Умники могут выдвинуть тезис, что с Запорожской сечью, которая-де к Украине отношения не имеет, вот только и Империя, и Союз именно Радой обосновывали свои претензии на правый берег Днепра и все украинские территории.

Наверное, нынешних умников забыли спросить...

Антон Геращенко

Если путин так любит древние манускрипты, может показать ему и Генеральную карту Украины, составленную французским военным инженером Гийомом де Бопланом в 1648 году. То есть за несколько лет до Переяславской рады, рождения мифа об одном народе и узурпации московским царством названия Русь.

У карты южная ориентация, поэтому Черное море изображено в верху листа. Зато, наименования Украина и Московия видны четко.

Так что, россии не существует?

Путину с Зорькиным предлагают не останавливаться на XVII веке и отмечают, что если воспринимать старые карты как руководство к действию, можно зайти далеко.

Николай Травкин

Когда председатель КС приходит к президенту России с картой, составленной французами при Людовике XIV, это прикольно.

Но тут главное не увлечься! А то найдётся юрист в Монголии, развернёт карту Золотой Орды времён хана Батыя и предъявит нам неустойку по задержке оброка за 500 с лишним лет…

Альфред Кох

Пусть Украины не было! Что это меняет? Теперь-то она есть! Что это за аргумент: 350 лет назад этого государства не было, значит его не должно быть и сейчас? Это в каком дурдоме учат такой логике? В ЛГУ? 350 лет назад не было Германии, Италии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Пакистана, Мексики, Бразилии и вообще - почти всех государств Латинской Америки, ЮАР и почти всех государств Африки…

Почему этот идиотский аргумент у Путина работает только для Украины, но не работает, например, для Израиля? Ирака? Сирии? Иордании? Саудовской Аравии?

Пусть бы Зорькин принес ему карту 17 века и пальчиком тыкая в Северную Америку глубокомысленно произнес: “Нет никаких Соединенных Штатов Америки! Смотрите: нет! Это земли Франции, Испании и Британии!” И пусть бы Путин подтвердил: “Да, мол, 250 лет назад кучка смутьянов подняла на этой территории сепаратистский мятеж против законного государя, это был форменный государственный переворот и мы его до сих пор не признаем!”

Но нет! Что-то Путин не спешит проводить СВО, чтобы вернуть Аляску и Форт-Росс. Что-то он не называет правительство США хунтой, засевшей в Вашингтоне. А чего так? Как-то не по-пацански.

Вот вы, Владимир Владимирович, вечно жалуетесь на то, что Запад использует двойные стандарты. Ну, так покажите нам пример единого стандарта! Нападите на США! Ок, если кишка тонка, то нападите на Финляндию! Ее вы тоже не найдете на картах 17 века. (Ее, кстати, уж точно Ленин создал). Что мешает? Очко не железное? То то же…

Я даже больше скажу: если посмотреть на карту самого Московского царства 17 века, то там в его составе нет Хабаровского и Приморского краев, а граница с Китаем на Дальнем Востоке проходит по Амуру, а не по Уссури. Там нет Северного Кавказа и Краснодарского края. Там вся территория вокруг Финского залива принадлежит Швеции и нет никакого Петербурга, зато на его месте стоит шведская крепость Ниеншанц.

По Китаю мы уже поняли: вы все вернете Си Цзиньпину. А по остальным территориям будете ли вы так же щедры? Теряюсь в догадках. Может ли Швеция надеяться получить обратно свои земли? И с Восточной Пруссией хотелось бы пояснений, и с Курильскими островами - тоже…

Андрей Мальгин

Эй, придурки, а Италию или Германию попробуйте найти на этой карте. Их там нет!

Аббас Галлямов

А если посмотреть на карту X века, то там нет Москвы, зато столицей Руси является Киев. Значит ли это, что жители украинской столицы должны объявить москвичей несуществующими и заявить претензию на возврат территории, на которой те проживают, под свой контроль?..

А если посмотреть на карты Страбона или Птолемея? Там есть, например, Греция или Египет, а вот Россией даже не пахнет. Готовы ли Зорькин с Путиным признать неполноценность России по отношению к гораздо более древним странам?..

Анатолий Несмиян

По поводу карты, которую сегодня Зорькин радостно презентовал Путину. Карту, на которой нет Украины.

Я бы на месте Зорькина крепко подумал, прежде чем нести такой материал.

На вещдоке Украины, и правда, нет. Но Крым на ней - татарский, со всем северным берегом Азовского моря. Кстати, и Астрахань тоже. И вообще, все что за Волгой - ни разу не Россия, а Тартария. Литва, кстати, на карте начинается от Балтики и заканчивается аккурат в районе нынешнего Очакова плюс-минус пол-ладони. А вот собственно Россия на карте этой какая-то куцая очень…

Илья Вайцман

Кто-нибудь может объяснить, на кой ляд Зорькин приперся к Путину со старинной французской картой? Нет, я понимаю, что старческая деменция на фоне врожденного нравственного идиотизма - страшное дело, но все-таки?

Чтобы что в зомбоящике показали двух выживших из ума людей, всерьез играющих в «геополитику»* над старинной картой? И ладно еще, что у Зорькина еще более древней карты не нашлось, например, «Херефордской карты мира» ~1300 года, там где псоглавцы, драконы и никакой Америки? Нет, серьезно: представьте себе, как Зорькин тыкает пальцем в эту карту и говорит бункерфюреру: «вот видите, нет никакой Америки!», а путин ему с умным видом: «ну конечно!»

Андрей Лошак

Маразм крепчал! Сумасшедший старик Зорькин, который помимо легитимизации всех путинских преступлений прославился тем, что назвал крепостничество "главной скрепой, удерживающей единство нации", показал другому сумасшедшему старику Путину карту XVII века, на которой нет Украины. Это транслировали все федеральные каналы, как я понимаю. То есть карта XVII века видимо должна как-то оправдать вторжение России в Украину в XXI веке. Это конечно полный ***нариум. Представляете, что началось бы в одной только Европе, если бы главы нынешних государств начали перекраивать границы, опираясь на данные карт XVII века?

Австрия как наследница Священной Римской империи решила бы пересмотреть итоги 30-летней войны и вернуть себе Эльзас и еще пол-Европы. Турция в свою очередь начала бы войну с Австрией и Румынией, чтобы отвоевать потерянную в XVII веке Трансильванию. Голландия объявила бы войну Англии и США, чтобы отбить отобранный в 1664 году Нью-Амстердам (нынешний Нью-Йорк). Швеция потребовала бы у России вернуть принадлежавшую ей в XVII веке Ингрию, на территории которой позже построят Петербург. Англия и Испания вновь сразились бы за обладание Ямайкой и еще десятком карибских островов. 300 немецких княжеств решили бы вернуть себе суверенитет, как это было в XVII веке. Турция, кстати, не ограничилась бы войной с Австрией и пошла на Россию, чтобы отвоевать Крым, который тогда находился в вассальной зависимости от Османской империи.

Хочется сказать Путину: "Дед, остановись, выпей таблетки, сходи в аквадискотеку, расслабься. Над тобой уже весь мир смеется. Ты даже не пережиток 20 века, нет, это слишком комплиментарно для тебя. Ты пережиток тупого чванства, патриархальных предрассудков, моральной низости, воинствующего невежества, всеразлагающего цинизма и русского жлобства - вот ты кто". Но ведь никто в бункере не скажет ему. Будут подобострастно кивать, поддакивать и приносить карты все более и более ранних времен. Пока не дойдут до Темных веков, где им и место

Константин Бельский

Кстати, Зорькина можно было бы отправить в тур Беларусь - Азербайджан - Центральная Азия. Чтобы вместе с Лукашенко, Алиевым, туркмен-баши и другими парадными друзьями Путина сыграть в увлекательную игру "Найди свою страну на карте XVII века".

Лев Шлосберг

Политические карты подобны наркотику, если видеть в них не исторический артефакт, а практическое пособие по переустройству мира. В мире не существует справедливых государственных границ. Почти у каждого государства были времена с большими землями, а у многих даже с большим числом жителей.

Карты прошлого притягивают либо исследователей, либо искателей приключений, либо авантюристов, решивших «карту сделать былью». Исторические карты могут подпитывать мечты о былом величии.

Большая государственная тайна каждой страны заключается в том, что когда-то этой страны не было. Земля была, а страны не было. Не было городов, столиц, провинций. Не было названий, всех этих привычных и таких приятных слуху имён собственных, при виде которых лицам начальстсвующим так хочется слово собственный перевести из категории лексической в категорию имущественного владения.

Игры с историческими картами намного опаснее самых азартных игр в карты. При любых попытках не просто перелистать страницы истории, а оживить эпоху и перенести её в современность соискателей воссоздания исторического величия ждут неприятные открытия. [...]

Не будите исторические карты, оживут – мало не покажется.

Об опасности старых карт российские чиновники тоже задумывались: в декабре 2022 года в Госдуме проголосовали за законопроект, все карты России, напечатанные до осени 2022 года, должны были считаться "экстремистскими материалами", поскольку они "оспаривают территориальную целостность России" (читай - не отображают как российские территории Украины, объявленные "присоединенными"). Распространение таких карт предлагалось карать штрафами вплоть до 1 миллиона рублей.

Константин Шолмов

Тут депутаты Госдумы предложили считать географические карты, на которых границы России изображены не так, как им хочется, экстремистскими материалами. Пацаны, у меня для вас плохая новость - в России до сих пор выпускают "Беломор", на которых Выборг и Сортавала финские.

Теперь Минюст предлагает внести в закон поправку, согласно которой карты, напечатанные до 2014 года, "экстремистскими" все же считаться не будут. Проблема лишь в том, что на вопрос, где на самом деле пролегают сейчас границы Российской Федерации и где они будут пролегать в ближайшие годы, не даст ответа ни одна карта.

Светлана Чунихина

Вопрос же не в том, была ли в XVII веке страна Украина, а в том, будет ли в XXI веке страна Россия.