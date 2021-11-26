Лукашенко заявил, что Беларусь не будет депортировать мигрантов

Александр Лукашенко в пятницу заявил, что власти Беларуси не будут депортировать мигрантов из стран Ближнего Востока в страны, из которых они приехали.

Белорусский авторитарный руководитель приехал на границу Беларуси с Польшей, где пообщался с мигрантами, размещёнными в транспортно-логистическом центре рядом с пограничным пунктом пропуска "Брузги". "Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите" - приводят слова Лукашенко государственные белорусские СМИ. Как они пишут, мигранты "встретили Лукашенко аплодисментами". Тот, в свою очередь, сказал, что Беларусь "сделает всё" для мигрантов.

Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались её пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.

После резкого обострения ситуации на границе в начале ноября в последние дни она несколько успокоилась. Попыток прорыва через границу стало меньше. Стихийные лагеря беженцев исчезли, мигрантов белорусские власти разместили в логистическом центре. Около тысячи мигрантов покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак. Вечером 25 ноября из Минска в иракский город Эрбиль вылетели очередные два самолёта, на борту которых находились в общей сложности 617 мигрантов, сообщает "Немецкая волна". На белорусско-польской границе остаются около 2000 мигрантов. Сообщалось, что Лукашенко предлагал канцлеру Германии Ангелу Меркель принять этих людей, обещая при этом отправить всех остальных беженцев обратно на родину. В ЕС, однако, не стали обсуждать это предложение.

Евросоюз сейчас обсуждает ужесточение санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом. Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в пятницу было достигнуто политическое соглашение о включении в санкционный список 28 физических и юридических лиц. Ожидается, что список будет одобрен 1 декабря. Конкретных деталей пока нет.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. В своём докладе правозащитники отмечают, что польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря на то, что люди просят убежища. В документе также говорится о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников. Белорусские власти в свою очередь обвиняются в использовании жизней мигрантов в своих политических интересах.