Лидеры ФРГ и Польши высказались за готовность ЕС к новым санкциям

Ангела Меркель, завершающая полномочия на посту канцлера ФРГ, считает, что Евросоюз должен быть готов ужесточить санкции против России в случае ухудшения ситуации как на украинской, так и на белорусско-польской границе.

Руководители ЕС и США обвиняют Москву в поддержке "гибридной кампании" белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, который, как полагают на Западе, намеренно разжигает миграционный кризис на границе с государствами ЕС, чтобы тем самым отомстить за санкции. Также западные политики обеспокоены информацией о российском военном усилении вблизи Украины, где уже восемь лет продолжается противостояние правительственных сил с воюющими в Донбассе пророссийскими сепаратистами.

С новыми заявлениями Ангела Меркель выступила в четверг на встрече в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они обсуждали острую ситуацию на границе Польши с Беларусью, связанную с попытками групп мигрантов из стран Ближнего Востока, в том числе из Ирака и Сирии, прорваться через заградительные барьеры, чтобы попасть в ЕС.

Ранее сообщалось, что лагеря на белорусско-польской границе разбили тысячи мигрантов, и что структуры, подчиняющиеся Лукашенко, намеренно свозят людей в приграничные районы. Официальный Минск это категорически отрицает, хотя допускает, что кто-то из "имеющих сердце славян" просто помогает мигрантам по своей инициативе.

В этих условиях, по словам германского канцлера, Польша предпринимает всё возможное. Меркель, которую вскоре сменит на посту Олаф Шольц, выразила "полную солидарность" с Варшавой в её действиях, связанных с кризисом на границе.

Моравецкий, в свою очередь, заявил, что Польша не поддастся "на политический шантаж", и указал на необходимость для ЕС быть готовыми к новым санкциям против окружения Лукашенко, в том числе в торговой сфере. Как подчеркнул Моравецкий, Польша защитит Германию и других партнёров по ЕС от наплыва беженцев.

Ранее Ангела Меркель дважды обсуждала с Лукашенко по телефону нынешний миграционный кризис, за что подверглась критике как в Германии, так и в других странах ЕС, поскольку Брюссель не признаёт Лукашенко легитимным президентом после выборов августа 2020 года. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в этой связи говорил, что цель переговоров заключалась в том, чтобы улучшить тяжёлую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были "актом легитимации" Лукашенко.

По поводу данных о российском военном усилении вблизи Украины Меркель в четверг подчеркнула, что деэскалация всегда предпочтительнее любого другого развития событий, и добавила, что "дальнейшая агрессия и нападки на суверенитет Украины будут иметь высокую цену".

Москва обвинения в наращивании своих сил у границ Украины называет безосновательными, а заявления о том, что Россия помогает Лукашенко свозить мигрантов к границе, в Кремле охарактеризовали как безответственные.