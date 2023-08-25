Лукашенко заявил, что не был обязан обеспечить безопасность Пригожина

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко впервые высказался о предполагаемой гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он заявил, что не давал Пригожину гарантий его безопасности вне территории Беларуси. Также он рассказал, что предупреждал Пригожина, что после мятежа "Вагнера" в июне 2023 года его жизнь будет в опасности.

Лукашенко также сказал, что не считает, что к крушению самолёта Пригожина может быть причастен президент России Владимир Путин. "Я знаю Путина. Это расчётливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа", – заявил Лукашенко.

В ответ на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе наёмников ЧВК "Вагнер", находящихся в Беларуси, Лукашенко сообщил, что "ядро" ЧВК – около 10 тысяч человек – останется в стране. "Столько, сколько надо нам и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - уточнил он.