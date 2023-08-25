WSJ: Пригожин до крушения его самолёта встречался с президентом ЦАР

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который значится в списке пассажиров разбившегося 23 августа самолёта в Тверской области, за несколько дней до катастрофы встречался с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, самолёт Пригожина был замечен в Банги 18 августа. На встрече с Туадера основатель ЧВК заверил, что неудавшаяся в конце июня попытка мятежа наёмников в России не помешает деятельности группы в ЦАР.

На встрече в президентском дворце, по данным источников, также присутствовал руководитель разведки ЦАР Вансет Лингиссара. Но ни его представители, ни представители президента республики на запрос The Wall Street Journal не ответили.

После встречи с лидерами ЦАР Пригожин якобы встречался с представителями Сил быстрого реагирования Судана. В середине апреля между ними и вооруженными силами Судана начался конфликт, который продолжается до сих пор.

Суданская делегация, по данным источников, прибыла в Банги из Дарфура и привезла для Пригожина в подарок золото. Это было ответом суданской стороны на поставку им главой ЧВК "Вагнер" ракет класса "земля-воздух". Российские наёмники помогали Силам быстрого реагирования одержать серию побед над армией Судана. В том числе взять под контроль одно из предприятий в Хартуме.

Суданские власти и сам Пригожин присутствие ЧВК "Вагнер" в Судане во время начавшегося конфликта отвергали.

Перед отъездом в Москву Пригожин также посетил Мали, пишет газета. Он провёл некоторое время в Бамако и оттуда отправился в Москву.