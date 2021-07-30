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Лукашенко заявил, что свобода слова в стране "переросла в экстремизм"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил на совещании с региональными чиновниками, что свобода слова в стране переросла, по его оценке, "в экстремистскую деятельность". Совещание проходит в его официальной резиденции в центре Минска, передаёт агентство БелТА.

По словам Лукашенко, СМИ в стране "призывают к бунту и кровавым расправам" и "нагнетают атмосферу страха". Он заявил, что властями на этом фоне "завершается системная работа в информационном поле".

Белорусские правоохранительные органы и спецслужбы арестовали десятки журналистов, закрыли самое популярное в стране интернет-издание "Тут.by", объявили экстремистским телеканал "Белсат", проводятся массовые задержания правозащитников. При этом в общении с чиновниками Лукашенко заявил, что власти не борются с инакомыслием или разными мнениями. "Упаси Господь. Вырезать разные точки зрения - пропадёт страна", — заявил он.

В августе прошлого года Лукашенко в шестой раз был объявлен президентом по итогам выборов в стране. В Минске и крупных городах до зимы продолжались акции протеста. Десятки тысяч человек были задержаны, тысячи арестованы или покинули страну, несколько человек погибли в ходе разгона демонстраций милицией. Сторонников оппозиции и критиков власти выгоняют с работы, многих вынуждают эмигрировать. Официальные результаты выборов не признаны США и Евросоюзом. Против некоторых секторов экономики, чиновников и окружения Лукашенко введены санкции.

Местные власти называют протесты атакой на государство. На совещании в пятницу Лукашенко заявил, что западные страны "разрдражены тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций". В то же время в первые дни протестов он пообещал конституционную реформу, которая, в частности, должна ограничить роль президента.

  • В ежегодном индексе свободы прессы, составляемом организацией "Репортёры без границ", страна занимает 158 место из 180.

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