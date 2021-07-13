Путин и Лукашенко провели в Санкт-Петербурге новую встречу

Президент России Владимир Путин принимал во вторник в Санкт-Петербурге авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко, который всё больше полагается на Москву на фоне обострения отношений с Западом, отмечает Reuters.

На личной встрече, уже четвёртой с начала года, Лукашенко поблагодарил Путина "за очень серьёзную финансовую поддержку со стороны России". "Мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам", - подчеркнул Лукашенко. Путин, со своей стороны, назвал Беларусь "надёжным и стабильным партнёром".

Белорусская экономика, которая, как и многие другие, испытывает трудности из-за пандемии коронавируса, в прошлом месяце столкнулась с новым пакетом санкций со стороны ЕС. Брюссель ужесточил меры после принудительной посадки в Минске самолёта Ryanair и ареста оппозиционного белорусского блогера Романа Протасевича.

Новый, уже четвёртый раунд санкций, затронул белорусский экспорт, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями. Также был введён запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок стран Европейского Союза.

Предыдущие три пакета санкций были введены в прошлом году в ответ на жестокое подавление массовых протестов в Беларуси против фальсификаций на президентских выборах в августе. ЦИК страны объявил о победе Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд.

В ответ на ограничительные меры Лукашенко объявил о приостановке сотрудничества с ЕС в противодействии нелегальной миграции.

Сейчас власти Литвы обвиняют официальный Минск в намеренной отправке сотен беженцев, преимущественно из Ирака, в ЕС через литовскую территорию. Вильнюс подчёркивает, что режим Лукашенко использует беженцев как инструмент политического давления и настаивает на дальнейшем ужесточении санкций.