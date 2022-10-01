"Любой с Россией будет осторожен". Далекие выборы, важные для всех

Всеобщие выборы в Бразилии, первый тур которых состоится 2 октября, заранее называют самыми важными за последние десятилетия. Исход их важен для всех, а не только для самих бразильцев – хотя бы потому, что нынешний президент Жаир Болсонару, 67-летний откровенно правый популист, баллотирующийся на второй срок, не перестает злить Запад, заигрывать с Москвой и говорить, что в начале войны в Украине виноват союз НАТО, а Путина "всем следует понять".

2 октября граждане Бразилии, более чем 217-миллионной страны, пятой по площади и шестой по количеству населения в мире, будут избирать одновременно президента, Национальный конгресс, а также губернаторов и членов законодательных собраний 26 бразильских штатов (плюс одного особого столичного округа).

Политико-административное устройство Федеративной Республики Бразилия таково, что штаты и их главы здесь обладают очень весомой автономией и реальной властью, и политической, и законодательной, и экономической. Бразилия имеет девятую экономику в мире по величине номинального ВВП, а по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, так и вообще восьмую. Эта страна – член "Большой двадцатки", а также и одна из основательниц, вместе с Россией, блока БРИКС.

Более того, когда после российского вторжения в Украину в ООН все громче зазвучали мнения, что Россия может быть исключена из состава постоянных членов Совета Безопасности, который в целом следует расширить и переформатировать, именно Бразилию, вместе с Германией, Индией и Японией, начали всерьез рассматривать как страну, которая могла бы занять там постоянное место.

При этом, когда вечером 30 сентября Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции с осуждением так называемых референдумов о присоединении к РФ в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в Херсонской и Запорожской областях Украины, который подготовили США и Албания (и в поддержку которого высказались также Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ и Франция), от голосования воздержались Индия и Китай – и Бразилия (и еще примкнувший к ним Габон).

На выборах 2 октября бразильцы, безусловно, среди 11 кандидатов в президенты будут делать выбор между двумя бесспорными фаворитами этой избирательной кампании – нынешним президентом Жаиром Болсонару, 67-летним откровенно правым популистом, которого называют иногда "бразильским Трампом", и 76-летним экс-президентом Луисом Инасиу да Силва, которого весь мир знает по прозвищу "Лула" и за которым тянется огромный шлейф коррупционных скандалов, также популистом, но – левым. В декабре прошлого года Болсонару читатели американского журнала Time назвали в традиционной предновогодней анкете "человеком года". Он набрал 24 процента из более чем 9 миллионов голосов, поданных в ходе онлайн-голосования – как человек, оказавший наибольшее влияние на мир в 2021 году. Но на сегодняшний день Лула да Силва опережает Жаира Болсонару, судя по всем опросам, с заметным отрывом – почти в 14 процентов.

Нынешнюю кампанию журналисты и политологи, как в Бразилии, так и в остальном мире, уже называют "кровавой", из-за нападений на сторонников Лулы, в том числе с летальным исходом. В прошлом августе сам Болсонару на публичном мероприятии, выходя из машины, вдруг начал избивать известного местного блогера, который снимал его, выкрикивая оскорбления, и попытался вырвать у него смартфон. А на днях человеком из предвыборного штаба Болсонару был трижды обстрелян из пистолета автомобиль депутата Пауло Гедеса, сторонника Лулы да Силва.

Жаир Болсонару – бывший офицер-десантник, идеализирующий времена военной диктатуры, известный хамскими насмешками над пандемией и заболевшими COVID-19, расистскими, националистическими, гомофобными, женоненавистническими взглядами и вообще разнообразными крайне скандальными заявлениями, человек, оправдывающий казни и пытки и выступающий за ничем не ограниченное право граждан на владение любым огнестрельным оружием. Это политик, за которым стоит армия, большой бизнес и крупные землевладельцы – но также и большая часть городских люмпенов, многих рабочих профсоюзов и представителей среднего класса. Он не раз говорил, что без колебаний готов применить все силы армии для "защиты правопорядка" – если в Бразилии начнутся народные волнения, подобные тем, что происходят в соседних государствах континента.

А Лула да Силва, некогда очень популярный благодаря проведенным в годы его президентства, в 2003–2010 годы, социальным реформам и экономическому росту, был в 2018 году даже приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции и отмывании денег. За решеткой он, правда, не провел и года и был освобожден по решению суда, но лишь благодаря стараниям опытных адвокатов, нашедших в обвинениях против него и в приговоре множество формальных юридических неувязок. Сегодня он вновь однозначный народный лидер в Бразилии, большая часть населения которой в реальности живет за чертой, или как минимум на черте, бедности.

Все последние дни в стране растут опасения, что Жаир Болсонару, действительно боготворящий бывшего президента США Дональда Трампа, как он сам не раз заявлял, не смирится с поражением на выборах, если получит меньшинство, и, по примеру своего кумира, даже попытается устроить массовые беспорядки, а возможно, и военный переворот. 28 сентября Либеральная партия Бразилии, от которой он выдвинулся на второй срок, опубликовала документ, в котором без каких-либо доказательств утверждается, что государственные служащие обладают "абсолютной властью бесстыдно и бесследно манипулировать результатами выборов".

Сейчас Болсонару постоянно призывает своих сторонников готовиться к "радикальным действиям" в случае своего проигрыша. "Есть новый тип воров, которые хотят украсть нашу свободу", – сказал он еще в июне, добавив, что "если необходимо, мы пойдем на войну".

Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов голосов в первом туре, два кандидата, показавших наилучшие результаты, будут соревноваться во втором туре 30 октября. Но с каждым днем выглядит все более вероятным то, что Лула да Силва сможет победить безоговорочно уже сейчас.

О ситуации и значении нынешних всеобщих выборов в Бразилии рассуждает знаток этой страны, живущий в Латинской Америке российский политолог, профессор Университета ICESI в колумбийском городе Кали Владимир Рувинский:

– Насколько итоги выборов в Бразилии важны не только для нее самой, но и для всей Латинской Америки и всего Западного полушария, то есть и для США, а возможно, и для всего мира?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что это за государство – входящее в пятерку самых крупных по площади и в семерку самых населенных на планете. Это седьмая-восьмая-девятая (оценки по разным системам разнятся) экономика в мире. В Латинской Америке, безусловно, Бразилия абсолютно доминирует. Больше 40 процентов всего, что происходит в экономике на континенте, зависит от Бразилии. А на мировой арене, безусловно, Бразилия – страна, которая пытается, и достаточно удачно, давно играть роль сверхдержавы. Это единственное государство Латинской Америки, которое имеет такие амбиции и которое является членом БРИКС – что важно для России, Китая и Индии и для отношений этих держав со всем остальным миром. И в данный момент Бразилия – последняя и самая большая схватка левого лагеря с другими идеологическими силами на континенте. Потому что, если Лула сейчас выиграет, то, безусловно, можно говорить о том, что левые силы победили практически во всей Латинской Америке.

Бразилия – страна, которая пытается, и достаточно удачно, давно играть роль сверхдержавы

– То есть можно говорить, с учетом персоналий двух главных кандидатов-соперников, что это схватка не просто разных политических лагерей, а двух принципиально враждующих идеологий? И в нынешних бразильских выборах отражается, в общем, вся суть нынешней латиноамериканской политики?

– Во многом это действительно так. Хотя я думаю, что на выборах в Бразилии сейчас предпочтения избирателей формируются больше не выбором той или иной идеологии, а именно их отношением к конкретным кандидатам. Но, действительно, Жаир Болсонару отражает консервативные взгляды довольно значительной части населения всех латиноамериканских стран. Те методы, которые он предлагает, и та политика, которую он проводил в последние годы, без сомнения, находят отклик в сердцах всех тех, кто считает, что многие базовые, жизненные вещи должны оставаться такими, какие они есть. Это касается, например, религии, расовых проблем, семьи и брака, свободы владения оружием – в общем, всего, что разделяет латиноамериканское общество. А Лула отражает ту идеологию и те взгляды на строительство государства, которые, без сомнений, переворачивают веками складывавшийся уклад.

– Почему эта предвыборная кампания в Бразилии настолько грязная и жестокая? Я даже не говорю про откровенно хамскую риторику самих этих политиков и их PR-менеджеров, про горы вытащенного на свет божий компромата – в Бразилии есть убитые, идет "политическая" стрельба на улицах, совершаются покушения на членов избирательных штабов, каждый день случаются массовые драки и стычки. Это в основном Болсонару так подогрел обстановку или и в другом лагере есть свои "ястребы"?

– Этому есть два объяснения. Первое связано с тем, что общий ежедневный уровень насилия во всей Бразилии невероятно высок. И было бы даже странно, если бы это насилие не проявилось бы в избирательной кампании. А второй фактор – то, что практически все политические компании в последнее время во всей Латинской Америке отмечены такими вещами. Соперники всегда друг друга поливают грязью, ни о каких стандартных приличиях и толерантности и речи не идет. Недавно Лула также отличился в одном интервью, когда он говорил о Болсонару, сказал что тот "дурак в галстуке, который абсолютно ни на что не способен, абсолютный дегенерат". А сам Болсонару уже давно Лулу обзывает просто последними словами. Грязь и жестокость, к сожалению, стала характерной чертой практически всех политических процессов, которые происходят сейчас в Латинской Америке.

– Судя по всем опросам, Лула да Силва явно сильно опережает Жаира Болсонару. Притом, что за Лулой тянется огромный шлейф коррупционных скандалов, он чуть было надолго не сел в тюрьму, и так далее. Почему бразильские избиратели, зная, что этот человек себя сильно запятнал, все равно так готовы отдать ему голоса? И неужели в рядах левых не нашлось какой-то более достойной замены ему, другой кандидатуры, политика, который мог бы сразиться на равных с Жаиром Болсонару?

– Левые очень хорошо научились выигрывать в Латинской Америке. Результаты выборов в большом количестве стран континента, где пришли к власти левые политики, показывают, что они очень хорошо начали думать и хорошо просчитывать. Почему популярен Лула? Потому что он ассоциируется у бразильцев с очень интересным периодом жизни их страны, во время которого Луле сильно повезло (и мы знаем и кое-каких других мировых лидеров, которым повезло так же), когда из-за высоких цен на основные статьи бразильского экспорта общий уровень жизни в стране резко вырос. Лула да Силва в свое президентство проводил политику, которая воспринималась, особенно бедными и низшим средним классом, как политика, которая соответствует их интересам. Воспоминания большинства бразильцев о том, как им жилось во времена Лулы, очень позитивные.

Левые очень хорошо научились выигрывать в Латинской Америке

На это накладывается то, что бразильцы очень устали от Болсонару, при котором страна живет в вечном напряжении. Лидер он, что называется, мало адекватный, а риторика у него всегда потрясающе враждебная, в отношении всех и всего. Пусть Лула обещает часто нереальные вещи – все равно многие люди уверены в том, что при нем жилось намного лучше, и хотят его возврата по этой причине. В этом причина популярности Лулы и того, что так много избирателей его поддерживают.

– А может быть Болсонару очень не простили и то, как он себя вел с самого начала пандемии COVID-19? Потому что Бразилия за последние пару лет стала одним из рекордсменов в мире по числу смертей от нового коронавируса.

– Безусловно, фактор ковида также сыграл свою роль. Ни для кого не секрет, что Болсонару был одним из самых известных политиков мира, среди лидеров государств такого масштаба, отрицавших опасность болезни и вообще даже ее существование, несмотря на то что он и сам переболел. И, тем не менее, не обязательно, что это стало решающей причиной. Потому что Бразилия занимает сегодня одно из первых мест в мире и по количеству вакцинированных. Я думаю, что сегодня ковид уже не играет такой решающей роли, как если бы выборы проводились еще год назад.

– На каких избирателей, на какие круги опираются оба кандидата? Потому что в Бразилии не все так однозначно. Среди тех, кто поддерживает Болсонару, много не только богачей и бизнесменов, но и городских нищих, и много рабочих и профсоюзов. А за Лулой да Силва также стоят, я знаю, и разные главы предприятий, владельцы частных бизнесов и так далее.

– ​Безусловно, оба кандидата не кладут яйца в одну корзину. Как Лула, так и Болсонару очень хорошо знают те сектора населения, которые должны за них проголосовать, чтобы они могли выиграть выборы. Скажем, тот же Лула, несмотря на то что он, безусловно, ассоциируется с левыми силами, выбрал своим кандидатом в вице-президенты Жералду Алкмина, которого левым вообще назвать очень сложно. Он классический центрист, и за его спиной – бизнесмены, предприниматели, финансовые сектора.

Что касается католика Жаира Болсонару, то его до сих пор поддерживает такая мощная сила, как консервативные евангелисты (по прогнозам, в исконно католической Бразилии через 10 лет их число превысит число приверженцев Римско-католической церкви. Даже сыновья Болсонару, Эдуардо и Флавио – протестанты. – Прим. РС), хотя Луле и удалось какую-то их часть увести на свою сторону. И оба они предлагают избирателям иногда схожие вещи, которые обещали, и Болсонару, и Лула, и ранее в прошлом, в первую очередь в сфере социальной политики.

Но в то же время есть ключевые моменты, позволяющие четко отделить тех, кто сейчас проголосует за Лулу, от тех, кто отдаст голос Болсонару – например, вопрос права на оружие. Это тема очень важна для бразильцев из-за уже упомянутого зашкаливающего уровня насилия. Болсонару выступает за как можно большую свободу владения оружием для всех. Лула же придерживается совсем другого взгляда. Или вопросы равенства полов, понятия семьи, прав сексуальных меньшинств – это также является краеугольным камнем в политике и одного, и другого кандидата. Лула да Силва выступает за свободу отношений, за большее признание прав ЛГБТ, в то время как Жаир Болсонару крайне непримирим и консервативен в этом отношении.

Лула да Силва выступает за большее признание прав ЛГБТ, в то время как Жаир Болсонару крайне непримирим и консервативен

– Жаир Болсонару не раз говорил, что не признает никакого поражения, он намекал даже на возможность военного переворота в стране.

– ​В Бразилии активно используется система электронного голосования, и Болсонару утверждает, что там есть широкое поле для различных махинаций. Хотя в прошлом мае местный ЦИК под независимым наблюдением проводил тестирование этой системы, и она показала себя абсолютно прозрачной и устойчивой, ее работа никаких вопросов и никаких нареканий не вызвала. Тем не менее потенциально это может стать поводом для Болсонару заявить, что выборы были у него "украдены". И здесь очень важно то, какой результат будет у того или другого кандидата. Если разница между подсчитанными голосами будет минимальной, безусловно, Болсонару начнет кричать о мошенничестве. Но если разница будет уж очень большой, я думаю, Болсонару на такое не решится.

Что касается гипотетического путча, настроений в армии – без сомнений, и эта тема в Бразилии основная и болезненная. Генералы до сих пор оказывают очень значительное влияние на всю политическую жизнь в стране. И опять речь идет о том, насколько большого отрыва от Болсонару удастся добиться Луле в первом туре. Если этот отрыв будет велик, тем более если ему удастся победить уже в первом туре, полагаю, что военные не пойдут на то, чтобы выступить с оружием в поддержку действующего главы государства. А без поддержки армии Болсонару вообще рассчитывать не на что.

– Как на обоих главных кандидатов смотрят в других странах континента?

– ​Жаира Болсонару в целом в политических кругах в других государствах Латинской Америки очень многие не любят. Нужно принимать во внимание тот факт, что большинство правительств в Латинской Америке сегодня – левого толка, и им с Болсонару явно не по пути. А что касается Лулы, то да, действительно, его даже не прямо оправдали, когда выпустили из тюрьмы – нет, просто суд признал, что в 2018 году на расследование его деятельности на посту главы государства оказывалось давление, и поэтому его результаты не могут быть признаны действительными. То есть никто не говорит, что Лула не виноват, фактических доказательств его виновности было, что называется, выше крыши. Но формально он чист, и опять же, поскольку он отсидел в тюрьме, хоть и совсем недолго, у него появился ореол мученика, "безвинно пострадавшего". И теперь уже никто не вспоминает все, что было связано с коррупцией в высших кругах власти во времена президентства Лулы, это ушло на второй-третий план. Сегодня на фоне Болсонару он смотрится намного выигрышнее – и для бразильских избирателей, и для большинства латиноамериканцев в целом.

– Ко всему прочему, Жаир Болсонару ведь очень много в последнее время заигрывал с Кремлем. Он был в гостях у Путина в Москве за неделю до российского вторжения в Украину. Пару месяцев назад он вообще заявил, что НАТО могло предотвратить российскую так называемую "спецоперацию", громко и навсегда отказав Киеву в каком-либо будущем членстве в Североатлантическом союзе. Как бы НАТО во всем виновато, по его мнению! А после того, как Путин несколько лет назад ввел так называемое "пищевое эмбарго" против западных стран, я помню, как в российских СМИ очень много начали обсуждать огромные взаимные перспективы российского и латиноамериканского продуктовых рынков. И речь зашла в первую очередь о Бразилии. Примеров таких вообще очень много. Так зачем Жаир Болсонару все это делает? Как вы выражаетесь, не кладет яйца в одну корзину? Или это "дразнилка" в адрес Вашингтона?

– Что касается внешней политики, то Болсонару, конечно, был, как всегда, очень специфичен во всем том, что и как он делал. Я думаю, что его визит к Путину незадолго до войны был связан, согласен с вами, с его обидами на Вашингтон и на нынешнюю администрацию Джо Байдена, которая с ним категорически отказывалась общаться и вообще к нему относилась брезгливо, из-за всех его поступков и высказываний, как к политику третьего сорта. А Болсонару, разумеется, это жутко не нравилось. Потом, когда началась так называемая "спецоперация" России в Украине, Жаир Болсонару быстро смекнул, что он и здесь тоже может заработать достаточно интересные политические барыши, потому что вся Латинская Америка на тот момент растерялась, не знала, как себя вести, и было абсолютно непонятно, куда дует ветер. Ведь вторжение России в Украину и влияние этих событий на весь мир – это ситуация, с которой большинство нынешних довольно молодых политиков в Латинской Америке никогда не сталкивались, просто на своей памяти они такого не припомнят.

А Болсонару поставил перед собой конкретную задачу. Не то что бы откровенно поддерживать Путина – хотя у многих здесь, в Латинской Америке, и особенно вначале, и создалось впечатление, что он действительно выказывает ясную симпатию к Кремлю. Нет, на мой взгляд, Болсонару попытался обезопасить экономику Бразилии в тех областях, в которых она зависит российского импорта. В первую очередь речь идет об удобрениях и о дизельном топливе. Болсонару понял, что если бы он открыто поддержал позицию и санкции Запада, то Кремль его мог бы сильно наказать. А в том, что Путин способен был бы это сделать, разными способами, я думаю, ни у кого из нас сомнений нет.

– Еще в июле Жаир Болсонару сообщил, что Бразилия достигла соглашения с Россией о поставках больших объемов российского дизельного топлива. При этом сама Бразилия отказалась увеличивать добычу нефти, на фоне нынешнего роста мировых цен, а ведь Вашингтон Болсонару об этом попросил. И я тоже напомню, что Бразилия занимает девятое место в мире по добыче нефти. Однако сталкивается с ростом стоимости топлива, в основном связанным с нехваткой собственных мощностей для нефтепереработки. И тогда же Болсонару решил, что не поддержит позицию стран "Большой семерки", решившей установить потолок цен на российскую нефть. И он много чего еще наговорил. Так а на каком уровне в целом сегодня находятся торгово-экономические связи России и Бразилии, раз о них так много говорят, по крайней мере, в Москве?

– На самом деле, следует признать, что в Москве так правильно говорят, потому что наблюдается в последний год очень сильный рост этих взаимных связей. Если еще год назад Россия занимала, наверное, где-то 11-е место в списке крупнейших экспортеров продукции в Бразилию, то в этом августе (данные, которые я недавно видел) Россия уже заняла 5-е место. И рост этот связан как раз с увеличением поставок со стороны России товаров, которые Бразилии жизненно необходимы. Вновь речь об определенных типах удобрений, о дизельном топливе. С другой стороны, Россия также наращивает импорт определенной бразильской продукции. И прогнозы, несмотря на все, что происходит сейчас в Европе, на войну России в Украине, тем не менее показывают тенденции к дальнейшему росту. Это вообще очень интересная ситуация, и я думаю, что Россия будет стремиться во что бы то ни стало сохранить эту тенденцию – просто потому, что у нее мало других опций, на самом деле. А нынешняя позиция Бразилии показывает, что заметная мировая торговля для Кремля все еще возможна, несмотря на все, что происходит.

Нынешняя позиция Бразилии показывает, что заметная мировая торговля для Кремля все еще возможна

– Мы говорим о том, что преступность, нищета, расовая и социальная ненависть – это бразильская повседневность, как и, допустим, противостояние богатых землевладельцев и разных местных индейских общин, бедных крестьян, защитников природы в Амазонии, да и в других окраинных регионах Бразилии. Это все со временем достигло огромного накала. Теперь Бразилию неизбежно ждут какие-то большие потрясания? Может быть, раскол в обществе приведет к некой цепи постоянных столкновений, которые вообще неизвестно чем могут закончиться?

– Вы абсолютно правильно перечислили наличие всех этих фундаментальных проблем в Бразилии, с которыми ни Лула, ни Болсонару в ближайшее время ничего поделать не смогут. В стране потенциально очень опасная ситуация, которая связана со столкновением очень больших интересов. Если Лула да Силва сейчас придет к власти, то, хотя он представляет интересы широких слоев населения, он все равно не сумеет сделать так, что его политика понравится абсолютно всем. Хотя он это непрерывно обещает, утверждает, что представляет интересы всего населения Бразилии, что наступит "новое время надежды", что "мы снова начнем развиваться, как было во времена моих предыдущих правительств". Тем не менее остается громадная проблема в Амазонии, проблемы, которые связаны с уровнем жизни коренного населения Бразилии, то есть индейцев, проблемы чернокожих и невероятная преступность. Луле нужно идти на какие-то кардинальные меры – и неизвестно, готов ли он к такому. К тому, чтобы резко ограничить допустим, оборот оружия. Об этом идет речь, но как это реально сделать на практике, непонятно, это очень сложно. Кто бы сейчас ни стал там президентом, Бразилии предстоят довольно тяжелые времена.

– Итак, в случае победы Лулы да Силва, которая очень вероятна, куда, возможно, направится Бразилия в международных делах? В первую очередь, продолжится ли укрепление связей, на общемировом фоне, с Москвой? Или для левого демократа Лулы это будет полной потерей лица?

– На самом деле, в Латинской Америке сложно говорить о левых силах как о чем-то едином. Здесь левые очень разные. Достаточно вспомнить недавние заявления левого президента Чили Габриэля Борича о необходимости расследования всех случаев нарушений прав человека в Венесуэле, которое вызвало крайне "несдержанную", мягко говоря, реакцию "левых" же венесуэльских властей, обозвавших Борича самыми площадными словами. А Лула – это такой "практичный левый". Он произносит фразы, которые нравятся многим из тех, кого мы называем левыми, но, с другой стороны, он всегда во главу угла ставит практические интересы Бразилии. Мне лично довелось слушать одно из недавних его выступлений – и я помню, как вытянулись лица у многих левых, которые сидели в зале, когда Лула начал говорить о необходимости увеличения прямых иностранных инвестиций в Бразилию, о создании комфортных условий для бизнеса, и так далее. Лула, я думаю, в случае победы будет котом, который станет гулять сам по себе.

Лула в случае победы будет котом, который станет гулять сам по себе

Безусловно, это прибавит авторитета всем левым партиям, если он все-таки победит на выборах, они начнут говорить о необходимости упрочения солидарности всех левых сил в Латинской Америке. Тем не менее интересы Бразилии, как минимум на международной арене, довольно сильно отличаются от интересов многих других латиноамериканских стран. Потому что Бразилия – это тот игрок, который всегда старается играть в высшей лиге, в той, где находятся другие страны, которые принято считать "сверхдержавами", то есть США, Россия, Китай, Индия, Германия. Здесь, уверен, внешняя политика Бразилии будет отталкиваться от ее собственных интересов, а не от эфемерной необходимости создания "общемирового фронта" левых сил и идей. Я думаю, в первую очередь Лула будет думать о том, что выгодно лично ему, как политику, и потом о том, что выгодно Бразилии.

– Получается, коротко говоря, что, кто бы ни победил из этих двоих на выборах, российское вторжение в Украину или то, что делает сейчас Китай, для будущего президента Бразилии это совершенно не станет поводом сказать "фи" что Москве, что Пекину? Моральные соображения, общественное мнение и то, как выглядишь ты сам в глазах всего мира, – это все в расчет приниматься не будет?

– Нет, все же будет, и принимается уже. Потому что отрицать то, что творит Россия сейчас в Украине, никто уже не решается. И даже тот же Болсонару. Официально позиция Бразилии в отношении российского вторжения в Украину в последние недели довольно сильно изменилась. Многие латиноамериканские страны последовательно поддерживают резолюцию ООН, резко осуждающую действия Кремля. Прямо поддерживать какую-то дружбу с Путиным сейчас будущему лидеру Бразилии будет очень затруднительно.

Поддерживать какую-то дружбу с Путиным сейчас будущему лидеру Бразилии будет очень затруднительно

Но, с другой стороны, латиноамериканцы придерживаются принципа "тише едешь – дальше будешь". Они все-таки настроены до сих пор терпеливо следить, чем все это закончится "там, в Европе". И пока, как они считают, конфликт, который "там" происходит, все-таки их напрямую не затрагивает. Хотя, конечно, и их затрагивает, и вообще всех, ведь идет полный передел устоявшегося за десятилетия мирового порядка. Тем не менее пока что здесь общественное мнение подустало от новостей из Украины. И в ближайшее время латиноамериканские лидеры, скорее всего, будут больше внимания уделять событиям здесь, в Латинской Америке, которые их самих прямо интересуют, нежели вещам, происходящим в Европе.