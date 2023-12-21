Лысенко, Машков и Жога возглавили избирательный штаб Путина

Избирательный штаб Владимира Путина возглавили актёр Владимир Машков, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и председатель российского парламента в оккупированной Донецкой области Артём Жога.

По словам всех троих, Путин лично предложил им стать сопредседателями штаба. Штаб уже начал работу в Гостином дворе в Москве. В будущем главы штаба планируют "проехаться по регионам".

На предыдущих выборах президента России в 2018 году штаб Путина возглавляли руководительница центра одарённых детей, гендиректор "КамАЗа" и академик РАН.

Также сегодня, 21 декабря, был представлен логотип избирательной кампании Путина – "Россия Путин 2024" на полосках в цветах российского флага.

На пятый срок Владимир Путин решил идти самовыдвиженцем (от "Единой России" он выдвигался лишь раз – в 2012 году). Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей как минимум в 40 регионах страны.