Екатерина Дунцова подала документы, чтобы выдвинуться на выборы

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова в среду подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации своей инициативной группы, которая поддерживает её выдвижение кандидатом в президенты России. Комиссия должна рассмотреть документы в течение пяти дней. Если ЦИК зарегистрирует её инициативу, она сможет начать предвыборную агитацию и собирать подписи, чтобы баллотироваться на выборах.

Дунцова - бывший депутат Ржевской городской думы, - объявила о намерении выдвигаться в президенты в ноябре. Она выступает за прекращение войны в Украине и против политических репрессий в России.

После регистрации инициативной группы в ЦИК ей надо будет собрать 300 тысяч подписей, чтобы её кандидатура вошла в избирательные бюллетени.

Инициативная группа сторонников Дунцовой уже насчитывает как минимум несколько тысяч россиян. Её собрания в разных городах России затрудняются визитами полиции и задержаниями сторонников политика.

Прокремлёвские СМИ заявляют, что Дунцову "финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский", но не представляют никаких доказательств своих утверждений. В поддержку Дунцовой выступили многие российские оппозиционеры, например, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и правозащитник Лев Пономарёв.

Также в среду партия КПРФ объявила о выдвижении своего кандидата. Им стал Николай Харитонов, до перехода к коммунистам принадлежавший к Аграрной партии России. Харитонов является председателем комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики в Госдуме. Как уточняет РБК, он уже участвовал в президентских выборах в 2004 году. Тогда ему удалось получить 13,69% голосов.