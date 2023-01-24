Люди и деньги. Антон Ожогин – о человеческом капитале

Экономисты отмечают, что одним из важнейших направлений для инвестиций являются вложения в человеческий капитал. Именно такие вложения рассматриваются как основа экономического роста. В самых общих чертах, считается, что вклад в человеческий капитал привносят здравоохранение, образование и наука. Как же со всем этим обстоят дела в современной России?

По данным на 2019 год, в 52,1% российских больниц отсутствовало горячее водоснабжение, в 41,1% – подключение к центральному отоплению, в 35% не было канализации, а в 30,5% – водопровода. В период с 1999 по 2020 год количество больниц в стране сократилось более чем вдвое, с 10,7 до 5,1 тысяч. А за почти тот же период (с 2000-го по 2020 год) количество койко-мест в больницах сократилось на 32%. И наконец, с 2010 по 2019 год число младших медработников сократилось в 2,5 раза, среднего медперсонала – на 9,3%, а врачей – на 2,2%.

В ходе опроса, проведённого в 2021 году, 67,5% врачей сетовали на нехватку медицинских кадров. По данным Росстата, в 2019 году 34% россиян, нуждавшихся в медицинской помощи, тем не менее не обращались за ней, считая её недоступной, некачественной, дорогой. И это только цифры, в них не включены такие проблемы общего характера, как большая нагрузка на медперсонал, приводящая к снижению эффективности, бюрократизированность системы здравоохранения, сложности с доступом к услугам врачей-специалистов. Результаты печальны: в 2021 году убыль населения в России достигла 1,04 миллиона человек, что стало крупнейшим значением в современной истории страны.

Разве может ситуация с человеческим капиталом в России стать ещё хуже? 2022 год показал – может

Как насчёт других "областей" человеческого капитала? Например, образования? И здесь можно заметить сходные проблемы и тенденции. С 2000-го по 2020 год количество школ в России сократилось на 42,21%. Ещё пару лет назад назад в 1138 сельских и 5680 городских школах не было канализации, в 1232 сельских и 5208 городских – водопровода, в 1224 сельских и 4919 городских – центрального отопления. Год назад базовый оклад 76% учителей не превышал минимальный размер оплаты труда. Помимо базового оклада есть дополнительные выплаты, но их величина сильно зависит от объема выполняемой работы. Чтобы добиться более достойного заработка, учителям нередко приходится перерабатывать, что приводит к профессиональному выгоранию.

Среди проблем российского образования эксперты отмечают: акцент на теоретические знания в ущерб развитию творческих, аналитических и практических навыков; архаичность методов преподавания; избыточность учебных программ, создающую перегруженность как учителей, так и учеников; присутствие в программе и учебных материалах диковинных "артефактов" прошлого, утративших актуальность; формализацию процессов обучения и контроля.

Проблемы следующие обычному россиянину не столь сильно бросаются в глаза, как проблемы в области здравоохранения и образования. В цифрах ситуация выглядит следующим образом. За период с 2010 по 2019 год расходы на исследования и разработки выросли на 13,4%, но этот рост фактически "съеден" инфляцией, за тот же период она составила 55,39%.Затраты на науку за тот же период в доле от ВВП в России не поднимались выше 1,1%. Для сравнения: Канада тратит не менее 1,6%, а Южная Корея до 4,6% своих внутренних валовых продуктов, эти страны сопоставимы по величине данного показателя с Россией. За те же десять лет число научных работников в России заметно упало (в естественных науках на 10%, в технических – на 7,7%, в в сельскохозяйственных – на 26,2%). В 2010-е годы число "новых" кандидатов наук сократилось на 64%, а докторов наук – на 58%. Среди причин этого снижения, помимо низкого финансирования науки, нередко указывают неудачную реформу государственных академий наук. У российской науки есть и другие проблемы: к примеру, согласно докладу РАН, средний возраст научного оборудования в 2021 году превышал 10 лет, с коэффициентом износа в 67%. Научная сфера находится под плотным контролем государства, многие учёные критически оценивают уровень компетенции чиновников "по науке".

Казалось бы, приведенный перечень проблем, уже более чем впечатляющ, разве может ситуация с человеческим капиталом в России стать ещё хуже? Но 2022 год показал – может. Россия понесла существенные демографические потери в Украине, в ходе массовой волны миграции страну покинуло не менее 500–600 тысяч человек. Это тяжёлый удар по человеческому капиталу, особенно если учесть, что уехать за границу могут себе позволить далеко не все, среди уехавших немало людей с высокими профессиональными навыками, нередко с высшим образованием. И конечно же, свой вклад внесла мобилизация, объявленная 21 сентября, которая "выдернула" из экономики не менее 300 тысяч человек, причём это мужчины трудоспособного возраста.

Последствия этого уже сказываются, так в IT-сфере дефицит только специалистов по кибербезопасности за год увеличился в пять раз. На предприятиях лёгкой промышленности дефицит кадров составляет не менее 70%, в машиностроении – 35%, в пищевой промышленности – 25%. В целом, около 40% работодателей из реального сектора экономики жалуются на дефицит кадров. Всё это проблемы не только ближайшего времени, ведь новые кадры, особенно квалифицированные, не появляются за пару лет. На этом фоне даже уже куда более сдержанные, чем раньше, экономические прогнозы российских чиновников выглядят необоснованно оптимистическими.

Антон Ожогин – блогер



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