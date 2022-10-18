Национальное достояние. Антон Ожогин – о газе, ветре и солнце

В не столь отдалённом прошлом в рекламе "Газпрома" использовался лозунг "Газпром – национальное достояние". Что же сейчас происходит с этим "достоянием" и какое будущее его ожидает? В этом году "Газпром" постепенно, но неуклонно теряет позиции на европейском газовом рынке.

Первой заметной вехой на этом пути стал указ о переходе к рублёвой схеме международной оплаты за газ, подписанный Владимиром Путиным в конце марта. Хотя эта схема на самом деле... "не совсем рублевая", часть стран отказалась производить оплаты подобным образом. Следующий удар по экспорту был нанесен в мае, и тоже со стороны власть имущих: 11 мая правительство России ввело контрсанкции против 31 иностранной компании, и здесь особенно важно, что в этот список попала EuRoPol GAZ S.A. Эта кампания отвечала за транзит газа через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа". Следствием стало прекращение поставок российского газа через Польшу. В мае же произошло сокращение транзита газа по идущему через Украину газопроводу "Союз", связанное с тем, что в результате боевых действий украинская сторона утратила контроль над точкой входа "Сохрановка" и компрессорной станцией "Новопсков". Компания "Оператор ГТС Украины" предложила в качестве компенсации увеличить поставки по газопроводу "Уренгой – Помары – Ужгород", но "Газпром" это предложение отклонил.

14 июня "Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку – 1", объяснив это остановкой одной из газовых турбин и необходимостью возвращения другой турбины, находящейся на ремонте в Канаде. Уже 15 июня появилось заявление об остановке ещё одной турбины. В июле поставки газа были остановлены на десять дней, в связи с "плановым ремонтом", после которого, 21 числа, поставки были возобновлены. В июле же немецкие и канадские власти достигли соглашения о транспортировке турбины в Германию для последующей передачи ее "Газпрому". Однако так просто решить проблему не удалось: после прибытия турбины в Германию "Газпром" отказался её принимать, довольно расплывчато объясняя свои действия отсутствием документации и некими сложностями, связанными с санкциями. Но и этим июльская глава газовой эпопеи не завершилась: 25 июля "Газпром" сообщил об остановке ещё одной турбины, за этим последовало сокращение поставок газа по "Северному потоку – 1" до 20%.



В августе "Газпром" объявил о том, что последняя работающая турбина будет остановлена на три дня для "проведения ремонтных работ", но в итоге поставки газа по "Северному потоку" так и не возобновились. Со стороны "Газпрома" это было объяснено утечкой масла. В ответ компания Siemens Energy сообщила: устранение подобных неполадок является рутинной технической операцией, и в прошлом возникновение подобных утечек не приводило к прекращению эксплуатации газопровода.



Всё это время риторика как Кремля, так и "Газпрома" сводилась к утверждениям о том, что проблемы с поставками газа возникают исключительно из-за санкций и что (!) поставки газа могут быть возобновлены лишь после снятия санкций. Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны: Siemens Energy предоставила "Газпрому" экспортную лицензию Канады, необходимую для возвращения турбины. В Siemens Energy подчёркивают, что на станции "Портовая" имеется достаточно турбин для обеспечения прокачки газа.

На компрессорной станции "Портовая" шесть "основных" турбин мощностью 52 МВт: одна "застряла" в Германии, минус ещё две – 14 и 15 июня, минус ещё одна – 25 июля. 4 августа "Газпром" сообщил о том, что транспортировка газа идёт за счёт последней из шести турбин. Когда и почему была остановлена "предпоследняя", не сообщается. На "Портовой" есть ещё две турбины "послабее", мощностью 27 МВт, об их существовании российские федеральные СМИ умалчивали. Не правда ли, всё это как-то расходится с позицией "Газпрома" и российских властей? ЕС характеризует ситуацию напрямую как "попытку использовать газ в качестве политического оружия", даже в российской прессе периодически проскальзывает мысль о том, что манипуляции с поставками газа являются политически мотивированными.



Следующей громкой новостью стала произошедшая в конце сентября таинственная история со взрывами на подводных участках газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В начале октября были приостановлены поставки газа в Италию, но спустя несколько дней они возобновились.



В Москве тему сокращения поставок газа обычно сопровождают рассуждения о том, как Европа будет замерзать без российского газа. Но так ли это? В Евросоюзе не сидят сложа руки: разработан перечень мер для предотвращения критических последствий сокращения поставок газа из России (рационализация расхода электроэнергии, субсидирование населения, приостановка вывода из эксплуатации атомных электростанций, временная расконсервация мазутных и угольных ТЭЦ).

В начале 2022 года доля российского газа в Европе составляла около 40%, сейчас она не превышает 9%, и даже с учётом этого ЕС смог заполнить газовые хранилища на 80% к концу августа, на месяц раньше, чем было запланировано. Это стало реальным благодаря поставкам газа из других источников, прежде всего поставкам сжиженного природного газа. В начале года ЕС располагал 29 крупными терминалами для приёма СПГ, мощности которых использовались лишь частично. Но и этими терминалами дело не ограничивается: Германия намерена обзавестись ещё шестью подобными терминалами, первый из которых должен начать работу в конце года, а остальные пять в следующем. В нидерландском порту Эмсхавен уже заработал новый терминал, через который уже получена первая партия топлива. Всего же, по оценкам S&P Global, в ближайшие годы число плавучих СПГ-терминалов в Европе может увеличиться почти вдвое.



Есть и откуда получать газ: главным поставщиком стали США (за первые пять месяцев 2022 года 71% экспорта СПГ из США пришлось на Европу), но не только. Есть ещё Норвегия, Катар, Алжир, Египет, Нигерия. В июне подписан меморандум по поставкам израильского газа через Египет в Европу, в сентябре власти Нигерии заявили о согласии увеличить поставки в Европу. 25 сентября появилась новость о том, что канцлер Германии Олаф Шольц смог договориться о поставках из ОАЭ.



Но не СПГ единым... Помимо России есть страны, поставляющие газ в Европу по трубопроводам: Ливия, Алжир, Азербайджан, Норвегия. Азербайджан заявил о намерении удвоить поставки газа в ЕС, уже открыт газопровод Baltic Pipe для поставок из Норвегии через Данию в Польшу, далее на континент. Наконец, есть и недавно разведанные месторождения, которые в будущем могут стать источниками газа для Европы. Турция намерена начать разработку открытого в 2020 году месторождения Сакарья, в августе крупные запасы газа были найдены на кипрском шельфе.

Конечно, грядущая зима будет непростой для Европы, но ожидания каких-то апокалиптических сюжетов весьма далеки от реальности

Тем не менее, всё перечисленное – это полумеры. Главным следствием прекращения работы "Северного потока – 1" стало ускорение в ЕС "зелёного перехода". Уже сейчас доля "зелёной энергетики" в выработке электроэнергии в Евросоюзе составляет 37%. "Зелёная энергетика" – это вовсе не какая-то малопрактичная игрушка, каковой ее пытаются выставить российские СМИ. 21 апреля начала работу первая в Италии офшорная ветряная электростанция, способная в год вырабатывать около 55 600 МВтч. 4 июля недалеко от Сен-Назера начал работу первый во Франции морской ветропарк, мощность 480 МВт, состоящий из 80 турбин, которые будут постепенно вводиться в строй до конца года. В мае кампании Falck Renewables и BlueFloat Energy подали заявки на концессию на участок у побережья Сардинии, они намерены построить плавучий ветропарк мощностью 975 МВт. В начале июня стало известно о том, что OW Ocean Winds и Navantia намерены в следующем году приступить к строительству у побережья Франции фундаментов для двух ветряных электростанций мощностью 496 МВт каждая. Этот список можно продолжить. Знаковое событие в области морской ветроэнергетики произошло 12 сентября: на встрече в Дублине министры энергетики девяти стран – членов Североморского энергетического сотрудничества подписали инвестиционный план, по которому к 2030 году суммарная мощность морской ветроэнергетики в их странах должна будет достичь 76 ГВт, а к 2050-му – 260 ГВт. Для сравнения: мощность всех российских АЭС вместе взятых составляет 29,5 ГВт.



Есть что сказать и о солнечной энергетике. К югу от Лейпцига строится крупнейший в Европе солнечный парк Witznitz Energy мощностью 650 МВт. В Испании идёт строительство солнечного комплекса Tagus в городе Алькантара, его запуск запланирован на четвертый квартал следующего года, мощность составляет 200 МВт. Запуск австрийской солнечной электростанции SonnenPark Nickelsdorf запланирован уже на конец этого года.



Конечно, грядущая зима будет непростой для Европы, но ожидания каких-то апокалиптических сюжетов весьма далеки от реальности. Наладив альтернативные поставки газа и совершив рывок в области "зелёной энергетики", Европа вскоре навсегда избавится от необходимости приобретать российский газ. Даже в случае изменения политической ситуации "Газпром" уже не сможет вернуть себе прежних позиций на европейском рынке. Большая часть "газпромовского" топлива идёт на внутренний рынок, однако цены там уступают экспортным. Это значит, что руководство "Газпрома" будет вынуждено наконец начать принимать решения исходя из соображений рентабельности. Ведь российская экономика в ближайшее время вряд ли сможет позволить себе выступать в качестве аппарата искусственного поддержания жизни и удерживать газовый гигант от гибели.

Антон Ожогин – блогер



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