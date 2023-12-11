"Лживая клоунада". Рунет о "внезапном" решении Путина идти в президенты

8 декабря на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России в Кремле, беседуя с награжденными после мероприятия, Владимир Путин "спонтанно" принял решение снова баллотироваться в президенты.

Андрей Никулин

Подозреваю, что согласно плану сценаристов, готовящих эту сцену, зрители от произошедшего должны были умилиться и прослезиться.

Впрочем – ничего неожиданного.

Хотя лучше бы с точки зрения мимики и вдохновения, если бы просить переизбираться назначили бы Безрукова. Вот тот бы нагнал жару и пафосу.

Михаил Фишман

Путин объявил, что идет на выборы. Ну как объявил. Дал себя уговорить. Засмущался от неловкости. Не смог отказать народу. О, эти тираны, как они всегда одновременно отзывчивы и скромны. Потому что никогда не думают о себе, а всегда – о стране, о людях. Кремль не стал ждать партийных съездов. Потому что Путин выше и больше всех партий на свете вместе взятых. Но при этом настолько человечен и близок к людям, что откликнется на просьбу, если просто дернуть его за рукав в коридоре. Как это трогательно – и при этом драматургично.

Василий Аленин

Какая нечаянная радость! Путин таки объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.

А то народ уже думал: не зря ли баба Валя Терешкова поправку про обнуление предыдущих путинских сроков в Конституцию предложила? Вдруг возьмет Владимир Владимирович и откажется идти на пятый срок. Скажет: "Васильича или кого еще хотите – выбирайте, а я, как этот, римский император, как его там – ну, Мединский, подскажи, – пойду капусту сажать".

Но, нет, не зря старуха-космонавтка суетилась, и другая – Памфилова – не зря залудила трехдневные выборы – с 15 по 17 марта. Пеньки в боевой готовности, все будет пучком!

Константин Калачёв

Решение Владимира Путина объявить об участии в президентских выборах в 2024 году было спонтанным, сообщил Дмитрий Песков.

Жаль, что Песков не перечислил другие спонтанные эмоциональные решения президента.

Вот это был бы слом шаблонов.

Сергей Пархоменко

“Выдвинулся. Можно выдохнуть... А если серьезно, то удивительно, какая интрига вокруг этого создалась…”, пишет Татьяна Становая.

Я уже ничего не понимаю. В каком смысле "какая интрига создалась"? Какая такая интрига? Что, существовала хоть на секунду, на миллиметр, на грамм-градус-копейку какая-нибудь интрига с этим "выдвижением"?

Кто-то сомневался? Были какие-то другие варианты кроме лживой клоунады с "я не хотел, мне это не надо, но родина в такой опасности, сейчас никак нельзя иначе"?

Ну вот, разыграли дешевый спектакль с каким-то "отцом солдата" из Донбасса. А вы думали что будет? Без военной этой риторики? Просто поручат Кириенке или, там, Зюганову со Слуцким выдвинуть кандидатуру тов. Путина?

Как-то стыдно из этой пантомимы устраивать событие, достойное анализа, обсуждения. Ну, сыграли они свой унылый номер. А вы чего-то другого ждали?

Константин Сонин

Объявление Путина о своём "выдвижении" на пятый срок произошло в глубоко символичной обстановке – на встрече с администраторами и военными оккупированных территорий Украины. Путин объявляет о том, что остаётся российским лидером не перед российскими гражданами и политиками!

Понятно, что основные российские политики всячески уворачиваются от появления на телеэкранах вместе с Путиным. Премьер-министр Мишустин появляется только на мелких планах заседаний правительства, другие политики – ещё реже, и только когда этого невозможно избежать. Только Шойгу с Герасимовым и деятели оккупированных территорий появляются с Путиным публично в охотку. Это и понятно – у них-то нет никакого шанса пережить его режим. А Мишустин с Кириенко, планируют, конечно, остаться у власти и после Путина.

Всё труднее, видимо, организовывать появления Путина с деятелями культуры и науки. Круг тех, кто готов его поддерживать публично, страшно узок – и 100% тех, кто его поддерживают, делают это за должности и деньги. Никаких спонтанных заявлений от людей, не занимающих должности, в поддержку Путина не видно. Тоже самое с "массовкой" – картинка с отобранными представителями выглядит совершенно искусственно. Запуганный человек на телеэкране выглядит запуганным, подкупленный – подкупленным. А никаких искренних сторонников Путина нет – кроме безумных бабок, кто-нибудь слышал про встречу или митинг сторонников Путина, организованный спонтанно, а не местной администрацией?

Так что неудивительно, что Путин "идёт на пятый срок" от людей из другой страны – с оккупированных территорий Украины. Они-то, в отличие от россиян, любят его искренне.

Александр Морозов

заявление путина о том, что он переходит в новую каденцию и будет править вечно, я уже комментировал в прошлый раз, как раз 9 декабря 2017 года:

распространился запах серы

при выдвиженьи сатаны

и закричали пионеры:

мы делу путина верны!

за ними вслед актер безруков

восторженно вскричал: приди!

как много запахов и звуков

нас ожидает впереди.

Усы Пескова

Сенсация (нет)! Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах 2024 года. Это произошло во время закрытой церемонии в Кремле, на которой вручались ордена "Героям СВО".

А вот как он ранее объявлял о выдвижении своей кандидатуры

– В 2000 году Путин объявил о выдвижении, уже исполняя обязанности президента. Он стал ВИО после новогодней речи Бориса Ельцина, где он и представил своего преемника. О том, что Путин планирует закрепиться в статусе президента, он объявил во время вручения мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. Он заявил, что не планировал объявлять сейчас и ожидал более подходящего момента.

– 18 декабря 2003 года, общаясь с жительницей Краснодара во время прямой линии, Владимир Путин объявил о планах идти на второй срок. Он также отметил, что не планировал объявлять об этом сейчас, но его "вынудил вопрос".

– В конце сентября 2011 года тогдашний президент Медведев объявил о выдвижении Путина от партии "Единая Россия". 27 ноября было принято единогласное решение выдвинуть Путина кандидатом в президенты, несмотря на дискуссии о нарушении Конституции в части ограничения двух сроков президентства.

– Перед выборами в 2018 году Владимир Путин долго оттягивал процесс объявления и всячески уходил от вопросов о выдвижении. О намерении стать кандидатом он объявил на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Тогда он уточнил, что не планировал говорить об этом, но раз его вынуждают собравшиеся – стоит объявить сейчас.

Вот так вот, оказывается, можно быть 23 года президентом, совершенно этого не планируя. Уверены, Владимир Владимирович и сейчас ничего не планировал, просто его вынудили поправки в Конституцию, международная обстановка и верность идеалам демократии.

Победить сомнения Путина смог герой "ДНР" Артём Жога.

Антон Орех

Старт кампании Путина не столько внезапный, сколько странный. Мы узнаём об этом не напрямую, а через третье лицо. Сомневаться в словах Артёма Жоги оснований, разумеется, нет, но получается, что Путин идет на новый срок даже не от какой-то партии, а от... Жоги.

Аббас Галлямов

Объявление о намерении участвовать в выборах – это очень важный шаг для любого политика. Каждое слово, прозвучавшее в этот момент, имеет значение. Именно в момент выдвижения начинает формироваться повестка кампании и даже больше – не только повестка кампании, но и повестка всего следующего срока, всей каденции. Список приоритетов последней.



Послушайте, что вчерашний Жога наговорил Путину, и вы убедитесь, что выдвижение было организованно в высшей степени непрофессионально. Получилось, что президент идёт на следующий срок для решения проблемы интеграции Донбасса в состав России. Это чуждая подавляющему большинству граждан страны повестка. Если не считать весны 2014 года, когда конфликт на востоке Украины только начинался и процент россиян, согласных с включением сепаратистских территорий в состав России, приближался к 50 процентам, во все последующие годы он не достигал и 30 процентов. Средний показатель в последние годы колебался в районе четверти от общего числа избирателей. То есть, ДНР и ЛНР никогда не занимали умов россиян настолько, чтобы их можно было ставить в центр повестки. Привязка выдвижения к теме Донбасса лишь усилит у жителей страны ощущение, что Путин бесконечно далёк от реальных нужд населения страны, что он окончательно ушёл в астрал и витает в каких-то там геополитических облаках.



Источники в окружении Кириенко неоднократно предупреждали общественность, что о своем выдвижении Путин объявит на выставке, посвящённой хозяйственным достижениям страны; они рассказывали, что тема СВО будет сдвинута на периферию предвыборной повестки. Кремлевские политтехнологи понимают то, о чем я написал выше, – люди устали и от СВО, и от Украины, и от Донбасса, поэтому не надо пытаться кормить их ими в качестве главного блюда.



Думаю, Песков не лукавил, когда сказал, что вчера имела место импровизация. Куратор предвыборной тематики Кириенко готовил совсем другой сценарий и прописывал совсем другие слова. Однако Кириенко предполагает, а Путин располагает. Жога бухнулся к президенту в ноги и тот не смог отказать "герою". Впрочем, не исключаю, что вдохновленный антуражем, Путин перед мероприятием сам отдал команду быстренько подготовить "глас народа", с тем, чтобы ему ответить. Он мог решить, что, мол, всё равно скоро выдвигаться, так почему не здесь? Вокруг всё так пафосно, красиво, державно…



***



Силовики во главе с Патрушевым пытались отговорить Путина от идеи участия в выборах. Они предлагали ввести военное положение, покончить "со всеми этими играми в демократию"и незамедлительно начать массовую мобилизацию. Дескать, "не время сейчас заниматься ерундой, Родина в опасности". Путин это их предложение отверг. Он понимает, что ему нужна инъекция свежей легитимности, потому что старая изрядно поистрепалась и поблекла. Однако отвергнув силовиков в главном, Путин теперь пытается соответствовать их запросам в остальном. Президент как бы говорит своим политтехнологам: "Ок, я вас послушался, иду на выборы. Но как именно эти выборы делать, я буду решать сам". Поэтому и Жога появился, и вчерашнее решение сделать букву "V" визуальным символом кампании было принято.



Вполне может так статься, что сдвинуть тему СВО на периферию повестки Кремлю так и не удастся. Путин с силовиками не позволят.

Денис Казанский

Целую неделю роспроп кричал про взятие Марьинки и прорыв в Авдеевке, чтобы создать победный информационный фон к выдвижению Путина на новый срок.



Но никакой победы так и не получилось. Поэтому с выдвижением вышел позор.



Выдвинуться в президенты Путина попросил ряженый клоун Артем Жога, которого Гиркин открыто называл жуликом и обвинял в том, что Жога носит поддельные медали, которых не заслужил.

Егор Холмогоров

Характерно, что легитимация Путина как кандидата идет через Донбасс, через Жогу.



То есть все попытки "сдвинуть войну на периферию избирательной кампании" по прежнему проваливаются.



Путин идет как военный лидер, провозгласивший русскую и традиционалистскую повестку. Нравится это кому или нет.



Просто по другому невозможно.

Легитимация через Жогу мгновенно стала мемом.

Игорь Эйдман

Пропагандист тут явно опечатался, спутал одну букву.

Вячеслав Чернов

Руки из жоги растут,

тянутся руки из жоги.

Всё через жогу у нас

и тошно нам до изжоги.

Вся через жогу страна,

и даже в главный момент -

пропущенный через жогу,

сильно б/у президент.

Кремлёвские аналитики в восторге: Путин снова всех переиграл.

Юрий Баранчик

Президент, как обычно, переиграл прогнозистов, ожидающих реплики "да" в ходе прямой линии. Не думаем же мы, что могло прозвучать "нет"?



Смысловая часть была оформлена идеально. О следующем сроке президент сообщил Герою России и другим военным, у которых сейчас главная государственная задача – СВО. То есть, мандат доверия президент получает в первую очередь у этих людей. А значит, у них общие интересы и цели. Ведь не Набиуллиной же Путин сообщил, и не Собчак.



Разговоры о "договорняке" можно оставить теперь по меньшей мере до апреля. Что будет дальше – возможны варианты, но опора президента на армию, которая у нас стала народнее некуда, подчеркнута красным.

Особенный восторг вызывает у них то, что главной темой выборов и последующего правления станет война.

Сергей Марков

Путин идет на выборы как военный лидер воюющей страны. Именно об этом говорит выбор места заявления Путина – по просьбе офицеров, героев России, героев войны на Донбассе.

Это значит, что все концепции "уйти от военной повестки", "сосредоточиться на внутренних социальных вопросах ", – отброшены. И правильно. "Сосредоточиться на внутренней повестке " – это пораженческая стратегия. Путин отбросил пораженческую стратегию и выбрал образ военного лидера, который обеспечит ему уверенную победу.

Простых россиян больше волнует не "внезапное" решение Путина в пятый раз стать президентом, а внезапно подорожавшие яйца.

Майкл Наки

Путин начал свою "избирательную" кампанию. В этом никакой сенсации нет. Вцепившийся в трон диктатор уйдет с поста только вперед ногами или в кандалах. Однако все эти формальные процедуры для него все равно важны. Потому что, как и любой другой тиран, он находится в информационном пузыре, где искренне верит в народную любовь и хочет в ней в очередной раз искупаться.



Однако тон кампании сильно противоречит настроениям толпы. Люди устали от высоких цен, гробов и неопределенности. Им плевать на смерти украинцев, но и на "взятие Киева" тоже. За почти два года войны она начала доставать тех, кого Путин считает своим электоратом. Они ждут возвращения к вопросам цен, медицины, образования, а Путин опять пихает им войну, рассказывая то про православие, то про гегемонию Запада. Какой-то Жога, брат Боки, в орденах, опять про какой-то Донбасс, который девять лет сосет деньги из бюджета (именно так к этому относятся даже лояльные к власти россияне). Всё это их достало. Бунтовать они не будут, по крайней мере широко, но давление на каркас власти по самым разным направлениям будет увеличиваться.



Каков запас прочности путинской вертикали? Этого никто не знает. Но избранная Путиным стратегия собственного переизбрания вновь давление на эту самую вертикаль усилит. А так как выборы ненастоящие и возможности спустить пар в легальном поле нет, то нас ждет немало сюрпризов.

Иван Комаров

Так-то всех больше интересует не когда выборы, а когда похороны...

Умный бы, конечно, соскочил через выборы. Но то умный, а это путин. Соскакивать можно было в 2008-м. Теперь соскочить можно только на лафет, или на самолет в Гаагу. Других вариантов нет.