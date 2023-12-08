Выбор очевиден. Соцсети о призыве голосовать против Путина

Алексей Навальный из колонии призвал россиян прийти на президентские выборы, чтобы проголосовать против Путина.

Навальный

Без сомнения, нас ждет пародия на избирательную процедуру. А итоговые результаты будут, как обычно, подделывать. Но любые выборы, даже самые фальшивые, — это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там.



71-летний Путин, находящийся у власти 24 года, не должен оставаться еще на 6 лет

Главная задача российской оппозиции, задача всех честных граждан — всеми силами ответить на эти сомнения.



Агитировать. Объяснить, что 71-летний Путин, находящийся у власти 24 года, не должен оставаться еще на 6 лет. Он принесет вред России. Он должен уйти.



Мы призываем всех: не бойтесь. Наш страх лишает нас страны и будущего. Год за годом, уже 24 года. Тому, кто боится ради свободы повесить листовку в своем подъезде, отправить ссылку своему другу или сделать пару телефонных звонков, стоит задуматься о том, зачем ему вообще нужна свобода.



Будущее не принадлежит трусливым. Будущее принадлежит тем, кто, преодолевая страх, борется и верит в победу.



Мы призываем к действию.

Соратники Навального разместили в российских городах агитационные плакаты - выглядели они как новогодние поздравления, но QR-код на плакате переадресовывал на сайт с призывом не только голосовать против Путина, но и активно агитировать других делать то же самое.

Городские власти сориентировались быстро: большинство плакатов убрали, а сайт был заблокирован.

Но сторонники Навального могут последовать его призыву и начать звонить согражданам, расклеивать листовки и распространять в интернете посты его команды.

В блогах на кампанию реагируют по-разному: кто-то без колебаний к ней присоединился, а кто-то критикует стратегию и методы ФБК.

Алина Витухновская

ФБК (признаны экстремистской организацией) запустили программу "Россия без Путина". В ее рамках предлагается вступать в подпольные штабы Навального, участвовать в уличной агитации, а также звонить наугад выбранным россиянам. Новый подарок для товарища майора. С такой технологией "протеста" стоило бы назвать программу "С Путиным навсегда".

Шамиль Вахитов

Невозможно спорить, что в сложившейся ситуации, любая альтернатива, включая берёзовое полено, является предпочтительным вариантом по сравнению с нынешним президентом РФ. Но лучше, чтобы это был конкретный человек, с какими-то объявленными первыми шагами после своего избрания. Стратегия "любой кроме Путина" легко уязвима, достаточно выпустить на выборы некоторое количество лояльных текущему режиму кандидатов. Протестные голоса распределятся среди них почти случайным образом, без заметного лидера. Скорее всего всё закончится первым туром. И даже если кто-то из спойлеров пойдёт с текущим вождём на второй, то он просто мирно сольёт там своих избирателей. Ибо одно дело чуток подзаработать, а совсем другое - быть героем.

Максим Резник

Коротко о предложениях ФБК:

«Всем против Путина - подняться!!!

В сортах дерьма -

не разбираться!!!»

Рустем Адагамов

очему в 2018-м надо было сидеть дома, а в 2024-м — идти голосовать за Надеждина?

На выборах президента РФ 2018 года Алексей Навальный и его штаб были против кандидата Собчак, называя ее спойлером и призывая к бойкоту выборов. На выборах президента РФ 2024 года таких спойлеров будет несколько, но команда Навального уже не призывает к бойкоту, а говорит, давайте голосовать за других кандидатов, обеспечим явку ЦИКу. Интересно, тех кандидатов, которые пойдут на эти выборы, команда Навального тоже будет называть спойлерами или это другое? Почему в 2018-м надо было сидеть дома, а в 2024-м — идти голосовать за Надеждина? Хочется понять логику.

Анонимные лоялисты напоминают, что с идеей агитации против Путина ранее выступал Максим Кац.

Темник

Тут интересен генезис отношения ФБК к президентским выборам. В прошлый раз Навальный призвал их бойкотировать. В итоге получил тонну критики. Да и результата особого не добился. Сейчас же стратегию сменили: предлагают голосовать за любого, только не за действующего Президента. Особого результата тоже ждать не стоит.

Занятно, что указанную стратегию предлагал Кац. А точнее он хотел объединить для агитации медийные ресурсы ФБК, Ходорковского и свои. Но команда Навального послала Каца куда подальше.

Команда ФБК о присоединении к стратегии Каца не объявляла, но Кац и поддержавший его ранее Ходорковский такому развитию событий рады.

Максим Кац

Я приветствую решение Алексея: это шаг в правильном направлении.

Михаил Ходорковский

Ну вот, команда Навального, несмотря на традиционные противоречия, поддержала подход Максима Каца к «специальной электоральной операции» (обязательное участие в протестном голосовании).

Путин надоел уже почти всем

Я рад расширению списка тех, кто становится частью компромисса, выработанного на берлинской встрече демократических сил под эгидой Антивоенного комитета в октябре. Напомню: мы поддерживаем любую модель поведения в рамках стратегии «Нет Путину». От «активного бойкота» до «протестного голосования».

Наша общая цель: показать людям, которые не хотят продолжения путинского правления, что тот надоел (можете использовать иной глагол) не только персонально им, а уже почти всем..

Бывший главный редактор "Эха Москвы" отмечает, что Навальный объявил о своей предвыборной стратегии раньше, чем ожидалось.

Алексей Венедиктов

Интересно, что (возражая Максиму Кацу ранее) Алексей Навальный писал, что займет позицию в отношении мартовских выборов в середине января, когда станет ясен список кандидатов. И я тогда говорил, что позиция Навального мне кажется разумнее позиции Каца.

Что заставило Навального ее поменять и по сути поддержать Каца (что я по-прежнему считаю менее разумным?)

Возможно, причина - жестокое обращение, которому Навальный систематически подвергается в заключении, предполагает оппозиционный политик Алина Витухновская.

Главной ближайшей политической задачей кремля является легитимация "выборов" и продление путинского правления. Миньоны-спойлеры, типа Явлинского, Надеждина и иже с ними включены в "спецоперацию" с той же целью.



Навальный призвал участвовать в выборах президента России — и голосовать за любого кандидата, кроме Путина. То есть, фактически он выполняет системный заказ.



Особенно чудовищно, что делает он это будучи политическим заключенным. Здесь я не исключаю давления. Но также не исключаю того, что это был его сознательный выбор.

Тем временем Навальный уже несколько дней не появлялся на видеотрансляциях из суда, сообщают члены его команды. Кроме того, к нему не пускают адвоката. Вряд ли это можно объяснить тем, что он пошел на сделку с администрацией ради улучшения условий.

Возможно, Алексея куда-то перевозят, предположил активист движения "Голос" Иван Шукшин:

6 декабря Навального объявили террористом.

7 декабря объявили выборы.

И он уже 3 дня как пропал.



Один из политзеков, Филинков, был на этапе 45 дней, так что есть вероятность, что Алексей появится лишь к концу января. Не знаю, как вообще люди получают юридическую защиту во время этапа, это какая-то дикая антиправовая процедура с полным пропаданием человека из контакта со своими адвокатами.

У юриста ФБК Вячеслава Гимади - другая версия.

Многие комментаторы считают, что Навальный выступил с новой стратегией своевременно, и отмечают, что он и его соратники прекрасно отдают себе отчет в ее несовершенстве.

Федор Крашенинников

победить Путина на устраиваемых им выборах нельзя

Навальный предложил свою стратегию по поводу выборов. Она не лучше и не хуже любой другой. Выбирать как действовать и кого слушать будет каждый гражданин России. Главное - понимать, что это больше моральная позиция, чем стратегия победы. Потому что победить Путина на устраиваемых им выборах все равно, к сожалению, нельзя

Александр Плющев

Команда Навального сделала ровно то, чего от нее ждали и требовали их же сторонники и многие люди, которые видят ФБК одной из ведущих сил оппозиции. Января, который раньше часто упоминался как точка определения по этому поводу, дожидаться не стали, по мне - и правильно. Тем более, что выбор, помимо этого варианта, прямо скажем, был небольшой:

- игнорировать тему выборов вообще

- ждать какого-то приемлемого кандидата

- призвать бойкотировать выборы

Все три эти варианты чреваты потерей аудитории, ей как раз, судя по всему, выборы интересны, все какая-то движуха. Для многих важно, что она, как они считают, безопасна для них. В том числе и поэтому выбор был весьма очевиден. Отдельные политики понимали это еще пару месяцев назад, и активно натравливали аудиторию на ФБК, требуя как можно скорее определиться. И, полагаю, им удалось за счет этой неповоротливости и, скажем так, политической нечуткости, электорат Навального немножко пооткусывать.

Сами по себе "выборы", на мой взгляд, имеют, скорее психологическое значение, когда люди обретают осознание того, что лично они сделали все, что они могли в этой ситуации, использовали ее по максимуму, смогли выразить свою позицию.

Другие оппозиционеры считают, что главной целью кампании должно быть привлечение внимания к Навальному.

Марат Гельман

ФБК не имеет право пропустить эти выборы

ФБК делает то, что умеет, но ситуация такова что это никому не принесет ни пользы ни удовольствия.

Это не их проблема, а наша общая. ФБК не имеет право пропустить эти выборы, никак не участвовать в них, хотя и не видит красивой игры. Так как их лидер Навальный в тюрьме и просто напомнить об этом важно. Но почему вместо унылого хором «нет Путину» не сделать резкую компанию «да - Навальному»?

Вечером того же дня, когда был опубликован пост Навального, Путин как бы невзначай упомянул о своем намерении выдвигаться на выборы.

Антон Орех

Путин идет на новый срок даже не от какой-то партии, а от... Жоги

Старт кампании Путина не столько внезапный, сколько странный. Мы узнаём об этом не напрямую, а через третье лицо. Сомневаться в словах Артёма Жоги оснований, разумеется, нет, но получается, что Путин идет на новый срок даже не от какой-то партии, а от... Жоги

Хотя идея понятна: по просьбам граждан! Об обнулении просила Терешкова - героиня. О выдвижении просит Жога. Он, конечно, сам не такой герой, но отец героя

С тезисом Навального, что оппозиции следует использовать любую возможность, чтобы напомнить россиянам, что все могло бы быть иначе, согласен редактор "Дождя" Тихон Дзядко:

Выдвижение Путина не вызывает никаких эмоций. Государственные медиа, чиновники, представители Единой России и проч пытаются создавать видимость большого события, но и у них на двадцать пятый раз это не очень получается: всем понятно, что это необязательная процедура, которая нужна одному человеку.

Но эта процедура создает даже не окно, а окошко возможностей, которым, несомненно, нужно пользоваться, но не ждать, что будет радикальный и моментальный результат.

"Можно ли в России-2023 все или что-то изменить на выборах?" Нет, нельзя. Но нужно воспользоваться теми формальными возможностями, которые процедура дает - относительная и условная легальность политики. И не нужно строить больших ожиданий: это лишь один из этапов большой, сложной и трудной работы.