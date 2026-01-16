Подлость и садизм. Блогеры – о замерзающих городах Украины

В Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике на фоне массовых отключений электричества и отопления и ухудшения погодных условий. В последнее время в Киеве и пригородах сложилась особо сложная ситуация с энерго- и теплоснабжением. После нескольких российских ударов начались экстренные отключения, сотни домов были лишены электроэнергии и теплоснабжения. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ситуация подобного масштаба наблюдается впервые за четыре года войны.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, подтверждающую, что российские удары по энергетике являются последовательной политикой Кремля, направленной на уничтожение украинского народа, и имеют признаки преступлений против человечности. Спецслужба отмечает, что с начала отопительного сезона задокументированы 256 воздушных атак РФ на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины.

Блогеры из Украины, РФ и других стран вспоминают блокаду Ленинграда и размышляют об ответственности не только Кремля, но и простых россиян, а также "хороших русских".

Лена Лагутина:

Пока мозг еще не окончательно замерз, хочу поделиться с вами двумя мыслями, не то, чтобы очень свежими, но в эти дни заново меня поражающими.

Парализующий, до костей пробирающий холод внутри собственного дома

Во-первых, насколько парализует холод. Просто ты входишь в свою квартиру и садишься на диван не снимая пальто, и так сидишь, и не можешь пошевелиться, потому что электричества нет, даже при наличии автономного генератора (он тоже закончился, пока ты была на работе), делать без света особо ничего нельзя — читать там, вязать, смотреть нетфликс, чаю горячего сделать тоже нельзя, поскольку печка у тебя тоже не газовая, а электрическая, и мысль о том, чтоб раздеться и лечь в постель — неприемлема, скажем так литературным языком. Потом все-таки встаешь, чистишь зубы ледяной водой, потом заедаешь этот лед большой ложкой вареной сгущенки прямо из банки с румяным младенцем на этикетке, при этом думая про маленьких детишек, и как родители их спасают в такой холод. Потом ложишься в постель не раздеваясь, снимая только сапоги и лифчик( изворачиваясь, выдергивая его через рукава и горловину, не снимая, не дай бог, свитера), и засыпаешь еще до десяти вечера, чтобы проснуться в два и писать теперь вот это (...)чтобы не забыть это чувство, этот парализующий, до костей пробирающий холод внутри собственного дома. Сейчас закончу, все-таки вылезу из-под одеяла, пойду надену шапку и лягу снова спать.

Ольга Хотимская:

Помню, с каким сковывающим ужасом читала блокадные дневники ленинградцев и думала, как, как это можно пережить. Не только голод, но и всепронизывающий холод. И вот теперь Киев. Это не укладывается в голове! Держитесь, дорогие, не могу не думать о вас в эти дни. И особенно ночью.

Роман Попков:

Киев во тьму и холод погрузила армия Путина, который десятилетиями надрачивает своих рабов на скорбь по поводу блокады Ленинграда времен ВМВ.

Одессу уже четыре года жгут и разрушают те, кто лил крокодиловы слезы из-за пожара в Доме профсоюзов 02.05.2014.

Такова цена всей драматургии путинской пропаганды и путинского взгляда на историю.

Государство-ГУЛАГ всегда обвиняет своих врагов в преступлениях. Но не существует таких преступлений, на которые государство-ГУЛАГ само не было бы способно пойти.

Ираклий Вахтангишвили:

Не могу спать.

Именно сейчас, в два часа ночи 13 января, россияне бомбят Днепр, Харьков, Запорожье и с особым остервенением обстреливают Киев и его районы. Бомбят баллистикой, дронами. Конечно же основные "стратегические" цели для нелюдей, гражданская инфраструктура, объекты энергетики — электростанции, ТЭЦ, трансформаторы и жилые дома. А на улице -17 градусов...

Террор и геноцид!

Нам говорят, сдавайтесь, иначе мы убьем всех ваших близких, — жену (мужа), детей, родителей, всех, кто вам дорог, а ваши города сравняем с землей.

Они уничтожают самых беззащитных и безоружных

Сдаться?! Кому? Этим уродам, которые готовы убивать беззащитных людей, мирных жителей? и потом рассчитывать на их милосердие? Не надейтесь. В их ежедневном обиходе отсутствуют такие слова и понятия как — милосердие, доброта, сострадание. Сейчас они убивают не военных, которые могут ответить, они уничтожают самых беззащитных и безоружных, просто жителей городов и сел, чтобы мы сдались и подчинились "великой россии" и его лидеру.

В гробу я вас всех видел! и вашего лидера прежде всего! Как был мелким, тщедушным и злостным засранцем, таким и остался. Только власть позволила ему реализовать свои самые мерзкие фантазии. Да и все те, кто выполняет его преступные приказы, подобны ему.

Никакой капитуляции Украины! Под этой мразью, под таким "народом", мы жить не будем!

Николай Митрохин:

Киев в морозы полностью обесточен. Попытки восстановления перекрываются новыми налётами. В аналогичной ситуации скоро будут как минимум Кривой Рог и Одесса, а также скорее всего Николаев, Сумы, Чернигов. На самом деле в Польше и Германии, Чехии и Румынии надо вводить мобилизацию гуманитарных сил и фондов для встречи нового потока беженцев. Речь пойдёт сначала о десятках тысяч, но в перспективе о минимум полумиллионе человек. К ним скорее всего к середине февраля добавятся беженцы из Ирана. Но пока никто не шевелится.

Владимир Осечкин:

И в это самое время МО РФ рапортует бравурно: «РФ нанесла массированный удар "Орешником" по критическим объектам Украины в ответ на атаку Украины по резиденции Путина 29 декабря», — Минобороны РФ. Что это, если не фактически признание причастности к очевидному геноциду?

Не было никакой атаки по резиденции диктатора, ни один сотрудник ФСО или из хоз.обслуги (и уж тем более гражданский) не погиб, ни один БПЛА не врезался ни в одно из зданий спецобъекта на берегу озера Ужин на Валдае. Но при этом весь мир видит (или закрывает глаза?!), как армия диктатора разрушает гражданскую инфраструктуру в январские морозы, убивает мирное население и лишает сотни тысяч людей тепла зимой.

Наталья Барабаш:

Пишу троюродной сестре из Ирпеня: как вы?

Она долго молчит. Я начинаю волноваться. Кто знает, куда там что долетает.

То, что делает Путин с Киевом — настоящее преступление против человечности

А сама думаю.

То, что делает Путин с Киевом — настоящее, как в юридических справочниках, преступление против человечности. Гуманитарная катастрофа.

Не может победить на поле боя — бомбит города, оставляет тысячи людей без света и тепла в мороз. Лютый ужас и лютый холод.

И вот это — именно это — никогда не забудется. Даже сражения на поле боя, даже война может выветриться из памяти.

А гнусная подлость и изощренный садизм по отношению к обычным людям, старикам, женщинам, детям — нет.

Мы еще не осознаем, какого масштаба трагедию обрушил Путин — сейчас, да — на Украину. Но потом — именно на Россию.

Какая тяжесть всеобщего презрения и ненависти ее накроет.

Просто в моменте все, кто не внутри, даже как-то попривыкли к таким новостям. Это просто сводки, написанные журналистами, просто фотографии, снятые на бегу. Информационный поток, в котором почти не слышны отдельные голоса.

Но потом, когда кошмар кончится, на эти дымчщиеся развалины придут осмыслители. Документалисты. Художники. Писатели. Режиссеры.

И вот они воссоздадут картину этого ужаса так, что мир вздрогнет. Каждый голос будет услышан. Каждая трагедия — а сколько их сейчас погребено под обломками домов — забьет набатом. Ведь именно это произошло после Второй мировой. Сначала люди были в посттравматическом шоке. И до них не доходил масштаб зверств. Прошли два десятилетия, несколько публичных судов и перепахавший Германию сериал «Холокост», чтобы весь мир накрыло волной содрогания и ужаса. Немцы — звучало почти как ругательство, хотя не все они поддерживали Гитлера. Прошло 80 лет — а мы все еще смотрим фильмы и читаем книги про ту войну.

Я очень боюсь, что нас тоже накроет такой позор.

Мы не представляем глубину травмы народа, который сейчас выживает под бомбежками. Украинцы сами до конца это не представляют. Но самые сильные боли — фантомные… И мы их еще услышим.

— Наташа, не могла ответить, у нас сгорели предохранители на уличном трансформаторе.… — наконец написала мне сестра.- Мы весь день без электрики и интернета. Но по сравнению с Киевом у нас еще все ничего…

Один из комментариев к этому посту, от Ирины Миличенко из Киева:

Я журналист и пиарщик, в свое время много писала про русских артистов, когда они к нам приезжали. Много хорошего нас связывало в прошлом. Но скажу вам так: сейчас мы не живем, а выживаем с начала войны. А сейчас просто на последних. финальных силах и эмоциях. Потому что сил и эмоций уже нет. Только отчаянье и безнадежность. Без тепла, света и каждый день под бомбежками. Живешь и не знаешь, проснешься ли завтра, не прилетит ли в твою квартиру. А если прилетит, просишь Бога о том, чтобы убило на месте, чтобы не мучиться потом бомжом остатки лет. Что дальше? Полная неизвестность. Когда конец этому аду на земле? Неизвестно.

Олег Буринский:

Да, холодно. Очень холодно. Но у украинцев есть одна национальная особенность — они очень сплочённые.

В случае любых невзгод, они тут же кооперируются и начинают действовать совместно — скидываются всем подъездом и покупают мощный генератор, организуют его постоянную заправку топливом.

Путину никогда не сломить украинский народ

Как только решили проблему в своём подъезде, тут же начирают помогать всему дому.

Решили вопрос с домом, значит будут помогать всему кварталу.

Сразу организуют общественные пункты обогрева.

Где люди могут согреться, выпить горячего чая, скушать хлеба с маслом и переночевать.

Поэтому хоть Путин и уничтожает теплостанции почти полностью, быстро скооперировавшиеся украинцы, удивительно быстро всё восстанавливают.

Помните как жидкий Терминатор-2, будучи уничтоженным, быстро собирался из капелек?

Если у людей в Украине нет света и тепла, то соседи, у кого тепло есть, позовут пожить их у себя.

Совершенно искренне и безвозмездно.

Это здесь в порядке вещей.

Обычное дело.

Жители деревень, узнав что у людей холод, не задумываясь позовут незнакомых людей из города пережить морозы у себя.

Поэтому Путину никогда не сломить украинский народ.

Юлия Пятецкая:

(...) Невозможно не думать о гибнущих каждый день, каждый час по всей стране, о медиках, коммунальщиках, рискующих жизнью, работающих в тяжелейших условиях, о выживших, но оставшихся без жилья зимой. В холодине, без жилья.

Надоело думать о том: а интересно, как будут выкручиваться историки грядущего, пытаясь объяснять эту войну? Уже не интересно. Выкрутятся как-нибудь историки, с божьей помощью, не в первый же раз, найдут слова, объяснят, что россия годами бомбила Украину всеми видами боярышников и валежников, чтобы как можно больше убить взрослых и детей, оставить без тепла и света как можно больше взрослых и детей, чтобы как можно больше разрушить и уничтожить, потому что время такое было. А времена не выбирают. Как сказал поэт, поддержавший аннексию Крыма и прекрасную россию прошлого, настоящего и будущего.

Андрей Мальгин:

В своем телеграм-канале Леонид Парфенов объявил сбор средств на покупку генераторов для жителей "обесточенной после ракетного удара части Белгородской области".

А для жителей обесточенной части Украины не объявил.

Конечно, есть важное уточнение: речь идет о семьях с больными детьми. Я не могу против этого возражать.

Но что-то тут не так.

— Но почему вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— А, полтинника жалко?!

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Катя Марголис:

30 российских баллистических ракет за ночь. Горящие дома. Обесточенные тепло- и электростанции. Темные окна. Замерзающие люди.

Увидела в нескольких постах киевлян лайфхак — печка в городских условиях.

Кирпич нагревается на плите и греет дом.

Незламні.

Этот кирпич, цеглина— в самое сердце.

Именно он стал еще в 2022 для меня образом и символом украинского сопротивления, трагедии, боли, молчаливого крика и стойкости.

Тогда и родился этот художественный цикл «Цеглина»

Кирпич-тело. Кирпич-дом. Кирпич-руина. Кирпич-груз. Кирпич-памятник.

Тяжелый. Молчаливый. Обожженный. Огнеупорный. Раненый. Непобежденный.

Он встает из бумаги и графита. Из земли и осколков стекла и прежней жизни. Он одновременно руина прошлого и обещание выстоить, отстоять и отстроить.

Сегодня он греет киевлян.

— Это Вы сделали? — спросил немецкий офицер, глядя на полотно Пикассо «Герника».

— Нет, это сделали вы,— ответил тот.

Искусство не десерт, а хлеб и воздух. Я не устану это повторять. Кирпич, ставший во главу угла. Творчество — квинтэссенция жизни. Одно от другого неотделимо.

Зло рушит, жжет, морозит, уничтожает . Оно никогда не создает и не строит, а лишь мимикрирует, паразитирует и имитирует.

Сытый прикормленный российский (особенно столичный) культурный гедонизм последних десятилетий — вне политики, этики и эмпатии — стал лучшим подспорьем фашизма недаром. Его связь с летящими ракетами самая прямая. Как и ответственность за них.

Это не культура и не искусство, а имитация, фальшивка, фетиш. Маскировка. Очаг папы Карло.

Пост и сбор Парфенова — квинтэссенция морального краха и лицемерия

И тот же Леонид Парфенов со своим фальшивым "Парфеноном", не имеющим отношения к европейским ценностям, на которых и зиждется эта культура, ни разу не высказавшийся в поддержку украинского народа, зато рассказавший всем, как он насвистывал Седьмую Симфонию Шостаковича 24 февраля 2022, и вот он же теперь с демонстративной псевдоэмпатией, на днях объявил публично сбор на генераторы семьям (да, в первую очередь больных детей) в "обесточеной Белгородской области". И это в то время, как киевляне сидят при -15 без отопления во время непрекращающихся российских атак…

Пост и сбор Парфенова — квинтэссенция морального краха и лицемерия большинства публичных хор.ру перед лицом абсолютного российского зла, от которого они кормились, которое они вскормили и за которое безусловно отвечают.

Помогать можно и нужно любым детям и оказывать медицинскую помощь нужно даже насильникам и преступникам, это основа основ, права человека — но всё это при одном условии — при четком различении и назывании добра и зла, агрессора и жертвы, артикуляции позиции и принципов — особенно в случае публичного человека.

Дмитрий Чернышев:

Помню по Москве ездили машины со всякими ура-патриотическими надписями: "На Берлин", "За немками", "Можем и повторить". Мне кажется, что сейчас самое время честно и беспристрастно сравнить — что удалось, а что не удалось повторить таким храбрым патриотам. Давайте поставим рядом два липовых пропагандистских конструкта — войну Вовы и ВОВ.

Киев бомбили, нам объявили, что началася война — удалось повторить. Заградотряды — повторили. Массовое мародерство и изнасилования повторили. Пролюбить почти всю профессиональную армию — отлично удалось. Терять бронетехнику тысячами штук — без вопросов.

Мясные штурмы повторили. Положить по несколько дивизий за небольшой городок — сколько угодно. Бабы новых нарожают (а нет, этого повторить не удалось). Сносить все на своем пути — удалось. Разминировать своими солдатами минные поля — без вопросов. Взрывать плотины, чтобы затопило всех — удалось. Бить по больницам — удалось.

Потерять половину Черноморского флота, а оставшиеся корабли прятать по дальним базам — удалось. Мосинки, пулеметы Максима и ППШ на фронте — удалось повторить. Осликов и лошадей как тягловую силу — удалось. Пытки и концлагеря - удалось. Толстопопых генералов с их ППЖ — вообще без проблем. Вши, самострелы, повальный алкоголизм, доносы и стукачи на фронте — сколько угодно. Драп из-под Киева и Херсона блестяще удалось повторить.

Массовое воровство всего, что идет на фронт — отлично удалось повторить. Карболку, йод, мазь Вишневского и стираные бинты — удалось повторить. Раненые без эвакуации — удалось. Бардак, неразбериху и кладбища до горизонта — сколько угодно.

Список можно продолжать очень долго.А чего повторить не удалось?

Совсем не удалось воевать не числом, а умением. Сделать войну народной — не удалось. Километровых очередей в военкоматы не было никогда. Ни одного прорыва на сотни километров. Ни одного массового окружения.

С ленд-лизом совсем ничего не удалось. Никто не хочет бесплатно помогать России. Нет самой современной техники от союзников, да и союзников-то практически нет. Все нормальные страны против России. Сирию потеряли, Венесуэлу потеряли, Армению потеряли, Иран под вопросом. Венгрия? Говорят, что если в войне тебя поддерживает Венгрия — это очень плохая примета. Корейцы сражались с украинцами под Курском? Блестящий геополитический успех.

Киев живёт. Живёт вопреки страху, холоду и боли

Наладить выпуск самой современной техники не удалось. Производить танки, артиллерию и самолеты тысячами — не удалось. Массового героизма на фронте как не было, так и нет. Покрышкиных нет и Павличенко тоже нет. Партизанского движения в тылу противника нет. Детей вашей вшивой элиты на фронте вообще нет.

Левитанов и Бернесов не удалось повторить. Одни занюханные шаманы и прилепины. ЕАК, собиравший для России миллионы по всему миру, повторить не удалось. И этот список тоже можно продолжать очень долго.

Подскажите, россияне, ездят ли сегодня у вас машины с таким решительными и бесстрашным лозунгами?

Мария Валечкова:

Вообще все происходящее идеально вписывается в главную российскую идею.

В самую скрепную скрепу.

В самую мякоть духовности, посконности и извечной домотканности российской.

У соседа корова сдохла! — и светлее у глубинного россиянина на душе.

И для нехитрой этой, единственной в сраной своей жизни радости он эту корову, конечно же, сам и отравит, с огромным своим удовольствием.

Артур Буринскис:

Через три часа я буду в Киеве.

В городе, откуда сегодня просят уезжать.

Мэр призывает покинуть столицу — потому что её бомбят, потому что холодно, потому что тьма приходит не только от отключённого электричества.

Но Киев живёт.

Живёт вопреки страху, холоду и боли.

Там, где нет тепла в батареях, есть тепло в людях.

Там, где гаснет свет, не гаснет надежда.