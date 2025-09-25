Махмуд Аббас: у ХАМАС нет будущего в управлении Палестиной

Палестинский лидер Махмуд Аббас в четверг отверг любое будущее участие палестинской радикальной группировки ХАМАС в руководстве Палестинской администрацией и призвал к международной поддержке создания государства Палестина. Аббас обратился к Генеральной Ассамблее ООН по видеосвязи, так как США отказали ему в визе для поездки в Нью-Йорк.

Махмуд Аббас подчеркнул, что ХАМАС, признанный в США и ЕС террористической организацией, и другие вооружённые группировки должны сдать своё оружие и подчиниться легитимным органам власти. "ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении государственными институтами", — заявил Аббас. Эти слова вызвали громкие аплодисменты делегатов Генассамблеи ООН.

Аббас дистанцировался от нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, самого смертоносного за всю историю Израиля. "Эти действия не отвечают интересам палестинского народа и не отражают его справедливую борьбу за свободу и независимость", — подчеркнул палестинский лидер. Он также отметил, что поддержка прав палестинцев не означает согласия с антисемитизмом. "Мы отвергаем антисемитизм на основе наших ценностей и принципов", — добавил он. При этом Аббас охарактеризовал военную операцию армии Израиля в Газе, начавшуюся в ответ на нападение 7 октября, как "одну из самых ужасных гуманитарных трагедий XX и XXI века".

Для управления Газой, которую ХАМАС контролирует с 2007 года, Махмуд Аббас предложил создать временный комитет под руководством Палестинской администрации. По его замыслу, это должно стать первым шагом к восстановлению легитимного правопорядка в Газе. Аббас подчеркнул, что Палестинская администрация, которую контролирует умеренное движение ФАТХ, остаётся единственным легитимным органом власти, способным вести переговоры и обеспечивать безопасность в Газе.