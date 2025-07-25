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МАК назвал причину катастрофы Sukhoi Superjet-100 в июле 2024 года

Международный авиационный комитет установил причины катастрофы 12 июля 2024 года принадлежавшего компании "Газпром авиа" самолёта российского производства Sukhoi Superjet 100.

Как пишет издание SOTA со ссылкой на доклад МАК, авария произошла из-за неправильной установки датчиков угла атаки — при обслуживании были перепутаны накладки левого и правого бортов. Из-за этого самолет передавал ложные данные в систему управления, началось нештатное снижение и превышение скорости. Экипаж не смог определить источник проблемы. Пилотам не были доступны инструкции на случай отказа этих датчиков.

Полет был тестовым после обслуживания на заводе ПАО "Яковлев". Самолет следовал в аэропорт Внуково и разбился в Московской области. В катастрофе погибли три члена экипажа.

В докладе МАК подчеркивается, что установление доли чьей-либо вины или ответственности не относится к компетенции комиссии комитета, проводившей расследование.

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