МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчёт о ситуации на оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции. По итогам проверки, которая состоялась на прошлой неделе, инспекторы зафиксировали несколько повреждений – в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.

Помимо этого повреждены, согласно отчету МАГАТЭ, цистерна со смазочным маслом для турбин; комплекс вблизи здания, где находятся реакторы; учебный корпус; здание, где расположена аварийная система для физической защиты станции; а также контейнер, в котором находится система мониторинга уровня радиации.

В документе говорится, что необходимо установить вокруг станции "зону безопасности". МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом. Агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к "ядерному инциденту".