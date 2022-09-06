МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчёт о ситуации на оккупированной российскими военными Запорожской атомной электростанции. По итогам проверки, которая состоялась на прошлой неделе, инспекторы зафиксировали несколько повреждений – в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.
Помимо этого повреждены, согласно отчету МАГАТЭ, цистерна со смазочным маслом для турбин; комплекс вблизи здания, где находятся реакторы; учебный корпус; здание, где расположена аварийная система для физической защиты станции; а также контейнер, в котором находится система мониторинга уровня радиации.
В документе говорится, что необходимо установить вокруг станции "зону безопасности". МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом. Агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к "ядерному инциденту".
- Запорожская АЭС периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. Украина требует демилитаризировать зону вокруг станции, эту идею поддерживают и представители ЕС, в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Россия выступает категорически против демилитаризации, поскольку это сделает электростанцию ещё более уязвимой, утверждают в МИД.
- Инспекторы МАГАТЭ приехали на Запорожскую АЭС 1 сентября и провели там почти четыре часа. Шестеро членов миссии остались на станции до конца недели, двое будут находиться там на постоянной основе.
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