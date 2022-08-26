Жителям Запорожья начали выдавать йод в таблетках

Жителям Хортицкого района Запорожья начали выдавать таблетки йода, который рекомендовано принимать, чтобы обезопасить себя в случае выброса радиоактивных веществ. Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев. В четверг, 25 августа, препарат уже получили 4029 человек, в том числе 1138 детей. Местная пресса публикует адреса пунктов выдачи таблеток и часы их работы.

Расстояние от Хортицкого района Запорожья до Запорожской атомной электростанции составляет около 45 километров. В случае радиоактивного выброса йодид калия в таблетках предохраняет от попадания радиоактивного йода из атмосферы в щитовидную железу. Местные власти подчеркивают, что сейчас радиационный фон в Запорожье стабилен, а таблетки следует принимать только в случае радиационной тревоги. Тем не менее они предпочитают заранее выдать препарат тем, кто проживает в 50-километровой зоне вокруг АЭС.

Запорожская АЭС в последние недели подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. На данный момент станция находится под контролем российских войск – в СМИ появлялись сообщения о базировании на территории АЭС российской военной техники.

25 августа украинская компания "Энергоатом" заявила, что Запорожская АЭС впервые в своей истории была полностью отключена от энергоснабжения, а крупнейшие города на оккупированных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины остались без электричества. В компании рассказали, что из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с АЭС, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Там отметили, что остальные три линии были повреждены во время обстрелов ранее.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили её вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.

ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва настаивает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась "полностью вне контроля".

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