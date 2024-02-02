Макрон прокомментировал гибель французских волонтёров в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал гибель в Украине двух французских волонтёров. "Два гуманитарных работника погибли в результате российского обстрела. Трусливое и недостойное действие. Мои мысли — с их родными и близкими. Моя солидарность — со всеми людьми доброй воли, которые помогают мирному населению", - написал Макрон в соцсети Х.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне назвал обстрелы "варварством". "Два французских гуманитарных работника заплатили жизнями за своё неравнодушие к Украине. Трое ранены. Россия ответит за свои преступления", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. "Российский террор не знает границ и не обращает внимания на гражданство жертв. Храбрые французские спасатели помогали людям, и мы будем всегда благодарны им", - подчеркнул Зеленский.

1 февраля при обстреле российскими войсками города Берислав в Херсонской области погибли два работника гуманитарной миссии — граждане Франции. Ещё три иностранца получили ранения. Как сообщил глава херсонской ОВА Олег Прокудин, пострадал также украинский сотрудник волонтёрской организации.