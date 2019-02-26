Адвокаты просят судью проявить снисхождение к Манафорту

Адвокаты Пола Манафорта призвали федерального судью приговорить их клиента не более чем к 10 годам тюрьмы в наказание за финансовые и налоговые преступления, связанные с его работой в качестве политического консультанта на Украине.

В обращении к федеральному судье, который должен огласить приговор Манафорту 13 марта, адвокаты пишут о том, что преступления не касаются связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, а именно поиском таких потенциальных связей занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, который предъявлял обвинения Полу Манафорту, который несколько месяцев был главной предвыборного штаба Дональда Трампа.

"Его дело - это дело не об убийстве, наркокартелях, организованной преступности, финансовых пирамидах, - говорится в документе защиты. - Пол Манафорт заработал значительные доходы, работая политическим консультантом на Украине, он не сообщил государству об этих суммах и попытался скрыть свои акции от властей. Он взял на себя полную ответственность, признав свою вину".

Адвокаты Манафорта, подчеркивают, что в прошлом, обвиняемые в преступлениях, связанных с работой в качестве незарегистрированного агента иностранного государства или в нарушении законов о сокрытии доходов за рубежом, как правило, не приговаривались к длительным срокам заключения. В данном случае Пол Манафорт компенсировал убытки, согласившись выплатить многомиллионные штрафы.

Против Манафорта были заведены два уголовных дела. По одному, заведенным специальным прокурором Мюллером, он был признан виновным судом присяжных, по другому делу он пошел на досудебное соглашение с прокуратурой. Роберт Мюллер считает, что за "постоянное и вызывающее" нарушение законов Пол Манафорт заслуживает до 25 лет тюрьмы. Адвокаты настаивают на том, что он раскаялся и заслуживает снисхождения. Длительное тюремное заключение может означать пожизненный срок для 69-летнего Манафорта.