Мандат Валерия Рашкина КПРФ передаёт Анастасии Удальцовой

КПРФ решил передать Анастасии Удальцовой мандат депутата Годумы, освободившийся после досрочного лишения депутатских полномочий Валерия Рашкина. Об этом заявил "Интерфаксу" лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отметив, что члены президиума ЦК партии поддержали это решение единогласно.

Теперь его должна утвердить Центральная избирательная комиссия.

Анастасия Удальцова - жена координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Зюганов назвал её опытным политиком, представляющим лево-патриотическое движение.

"Мы ответственно относимся к призыву Путина консолидировать максимально общество. У нас лево-патриотическое движение активно поддержало и денацификацию, и военную специальную операцию и поддержало предложение о новом курсе, и программу, связанную с новым бюджетом. Работаем конструктивно", - цитирует Зюганова "Интерфакс".

В сентябре 2021 года Анастасия Удальцова участвовала в выборах в одномандатном округе в Москве как кандидат от КПРФ и проиграла, когда к результатам по округу добавили итоги электронного голосования.

Валерий Рашкин лишился мандата депутата Госдумы 25 мая после того, как в силу вступил его приговор по делу о незаконной охоте на лося.

Сергей Удальцов был одним из лидеров массовых протестов 2011-2012 годов, входил - как один из немногих представителей левых сил - в Координационный совет оппозиции. Он провёл около 4 лет в колонии по обвинению в подготовке массовых беспорядков. После выхода на свободу он по-прежнему заявляет о своей оппозиционности действующим властям, но при этом критикует и либеральную оппозицию, и страны Запада. Самому Удальцову запрещено баллотироваться на выборах.