Марк Рютте: страны НАТО - "следующая цель" России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг на пресс-конференции в Берлине, что страны-участницы Североатлантического союза могут стать следующей после Украины военной целью России в ближайшие пять лет.

"Мы – следующая цель России. Я боюсь, что многие по-тихому благодушны, слишком многие не чувствуют срочности, и многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать сейчас", – заявил Рютте.

По его словам, Россия увеличила число диверсий и операций против европейских стран, которые направлены на гражданскую, военную и критическую инфраструктуры. Отдельно он упомянул взрывы на железной дороге в Польше, нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, а также появление дронов вблизи аэропортов нескольких европейских стран.

Предотвратить войну, по мнению генерального секретаря НАТО, может только подготовка стран НАТО к обороне, в том числе значительное увеличение расходов на неё.

"Конфликт у нас на пороге. Россия принесла войну в Европу. Мы должны быть готовы к подобному масштабу <боевых действий>, который пережили наши деды и прадеды. Представьте конфликт, который затронул каждый дом, каждое рабочее место: разрушения, массовая мобилизация, миллионы переселенцев, повсеместные страдания и потери. Это ужасающая мысль, но если мы выполним наши обязательства, то мы сможем предотвратить трагедию", – сказал генсек НАТО.

Он также призвал членов НАТО продолжать поддерживать Украину.

Как отметил Рютте, Владимир Путин ведёт себя непредсказуемо, и в оценке рисков со стороны России надо опираться на факты. "Есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллиона собственных граждан - из-за безумной идеи о какой-то исторической цели", - сказал о Путине Рютте.

Ранее в 2025 году страны-участницы НАТО согласовали увеличение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, однако, по мнению Рютте, этот процесс необходимо ускорить.

В начале декабря на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" Владимир Путин заявил, что Россия "не собирается воевать с европейскими странами", но "если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас". При этом он, по мнению многих комментаторов, пригрозил Европе использованием ядерного оружия, отметив: "Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это будет очень быстро. Это же не Украина. С Украиной – мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько".

Это заявление было сделано в день, когда президент России встречался с делегацией США для обсуждения готовящегося мирного плана по завершению войны в Украине. К согласию стороны не пришли.