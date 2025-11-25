"Чтобы Россия никогда не попыталась снова". Генсек НАТО о гарантиях безопасности Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода 24 ноября – на фоне обсуждений инициативы США по завершению войны в Украине – подчеркнул, что одним из самых важных элементов возможного соглашения о прекращении огня или о мире между Россией и Украиной должны стать гарантии того, что Россия в будущем не нападет на Украину.

Рютте не стал говорить, какой могла бы быть форма гарантий безопасности, но отметил, что они должны быть такими, чтобы для России было невыгодным вновь нападать на Украину:

"Конечной целью — и это то, над чем Дональд Трамп работает с февраля — должна быть суверенная Украина и сильная нация, которую Россия никогда не попытается атаковать снова. Это то, чего мы все пытаемся достичь".

"Нужно чтобы Россия понимала, чтобы Владимир Путин понимал, что есть мирное соглашение или долгосрочное прекращение огня - чего бы мы ни достигли, но желательно, конечно, полноценного мирного соглашения, и чтобы он никогда не пытался сделать это [атаковать Украину] снова", — добавил Рютте.

Генсек НАТО сказал, что не может обсуждать предметно каждый из 28 пунктов американской инициативы, вызвавшей противоречивую реакцию в Европе и в Киеве. Он отметил, что позитивно оценивает многие из этих пунктов, другие же требуют дискуссии и тщательной проработки.

Рютте, однако, фактически отверг один из пунктов, который предусматривал отказ от приема Украины в НАТО. По словам генсека Североатлантического союза, Украина имеет право претендовать на вступление в НАТО, а решение об этом – вопрос консенсуса стран-членов союза. По словам Рютте, сейчас такого консенсуса нет, и в ближайшем будущем он маловероятен.

У нас есть несколько союзников, которые утверждают, что "мы против вступления Украины в НАТО

"Для того, чтобы новый союзник стал членом НАТО, требуется единогласие. Все тридцать две страны должны согласиться. В настоящее время у нас есть несколько союзников, которые прямо утверждают, что "мы против вступления Украины в НАТО". Конечно, была формулировка с вашингтонского саммита в прошлом году, где сказано о необратимости пути Украины к НАТО. Это одна реальность.

Но есть также реальность, в которой несколько союзников заявили, что выступают против членства Украины в НАТО. Именно поэтому так важно в ближайшее время предоставить Украине гарантии безопасности после заключения мирного соглашения, что сделает невозможным повторное нападение России", – сказал Рютте.

Переговоры в Женеве об американской инициативе Рютте, как и другие их участники, назвал успешными.

Известно, что план из 28 пунктов подвергся ревизии, однако полностью все спорные вопросы пока разрешить не удалось. Сам Рютте отметил, что элементы плана, касающиеся непосредственно ЕС и НАТО, можно было бы обсуждать отдельно.

Все эти вещи мертвы с тех пор, как Путин вторгся в Украину

Рютте также заявил, что в случае возобновления диалога с Россией по линии НАТО невозможно вернуться к существовавшим до российского вторжения в Украину форматам, в том числе Совету Россия-НАТО:

"Все эти вещи мертвы с тех пор, как Путин вторгся в Украину, фактически совершив то, что противоречит всем фундаментальным ценностям Запада, принципам, на которых основан Совет Россия-НАТО, и целям, которые пытался достичь этот Совет. Он мертв. Его больше нет, и планов на это нет".

Генсек НАТО, известный своими хорошими отношениями как с президентом США Дональдом Трампом, так и президентом Украины Владимиром Зеленским, пытался добиться сближения позиций по вопросу о мирной инициативе Трампа:

"Я говорил [с Трампом – Ред.] по телефону все выходные, также пытаясь помочь с моей стороны, так как я знаю, что президент США неуклонно работает над этим. Я говорил по телефону со всеми ключевыми игроками в минувшие выходные, как и многие, чтобы убедиться, что переговоры в Женеве начнутся с наилучшей возможной позиции".

Мы крайне обеспокоены. Мы ясно дали это понять грузинской стороне

Марк Рютте также прокомментировал ситуацию в Грузии, решение Европейского союза пересмотреть отношения с Тбилиси, и ответил на вопрос, остается ли Грузия страной-кандидатом в НАТО.

По словам Рютте, любая страна евроатлантического пространства, которая желает стать членом НАТО, может официально заявить об этом, после чего запускается соответствующая процедура. Однако, отметил генсек, он "не наивен" в отношении происходящего в Грузии.

"Мы крайне обеспокоены. Мы ясно дали это понять грузинской стороне. У нас есть сотрудничество с Грузией – и сейчас оно важно еще и тем, что через него мы можем доносить наши тревоги", – сказал Рютте.

Он добавил, что ситуацию вокруг Грузии следует рассматривать шире – в контексте событий на Южном Кавказе. Рютте отметил позитивные сдвиги в отношениях между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что это стало возможным "в том числе, благодаря тому, что делает президент Трамп".

"На Грузию нужно смотреть и в контексте всего Южного Кавказа", – подытожил генсек НАТО.



