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"Матч ТВ" отстранил от эфира поддержавшую каминг-аут теннисистки ведущую

Софья Тартакова

Российский канал “Матч ТВ” отстранил от работы ведущую Софью Тартакову. Она выступила в поддержку раскрывшей свою гомосексуальность теннисистки Дарьи Касаткиной и теннисиста Андрея Рублёва, допустившего смену гражданства для допуска на международные турниры.

Тартакова – менеджер обоих спортсменов. После эфира передачи "Есть тема", где обсуждались спортсмены, она резко высказалась о программе. "Есть тема" – фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу", – написала она в инстаграме 20 июля.

"Я не пришла к вам на передачу, потому что соблюдаю телевизионную гигиену. Брезгую принимать участие в этом балагане", – обратилась она к ведущему. "Как штатный сотрудник "Матч ТВ" я прошу коллег одуматься и не принимать участие в этом ужасе", – добавила Тартакова.

Генеральный директор канала Александр Тащин назвал выступление идущим вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики. В своём телеграме он объявил, что Тартаковой "некорректно появляться в эфире канала". "Даём ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире", – написал Тащин.

33-летняя Тартакова с момента основания "Матч ТВ" вела на канале передачи о теннисе, отмечает издание "Агентство". В разное время она комментировала теннис на каналах "Евроспорт", "НТВ-Плюс Теннис" и радиостанции Спорт FM. На момент публикации новости отстранение она не прокомментировала.

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