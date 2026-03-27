Матчи с участием ICE и наркокартелей. Что ждет Мундиаль-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет одновременно в США, Канаде и Мексике, столкнулся со многими серьезными проблемами, вызвавшими обсуждение его возможного срыва или переноса отдельных матчей. Причинами напряженности стали и политические решения администрации Дональда Трампа, и финансовые трудности принимающих городов, но в основном – явные проблемы с безопасностью, в первую очередь в Мексике.

Финальный этап очередного Чемпионата мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 11 городах Соединенных Штатов, 3 городах Мексики и 2 городах Канады. Изначально в нем должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года ФИФА заявила об увеличении числа участников до 48. Групповой этап будет выглядеть так: 12 групп по 4 команды в каждой, а в плей-офф будут выходить команды, занявшие 1-е и 2-е места, а также 8 лучших команд, занявших 3-е место. Добавилась новая стадия в плей-офф – 1/16 финала. Всего должно состояться 104 матча.

В середине января 2026 года в соцсетях распространилась информация об "отмене" за одну ночь, в знак протеста против нынешней политики Белого дома, 16 тысяч 800 билетов, забронированных на матчи в американских городах. Однако ФИФА опровергла эти слухи, назвав их "фейковыми новостями", и пояснила, что правила организации вообще не предусматривают сдачу обратно уже оплаченных билетов. Вероятно, речь шла об отзыве заявок на участие в очередном этапе розыгрыша билетов, а не об отказе от уже купленных мест.

Поводами для возмущения иностранных болельщиков стали и ужесточение иммиграционного контроля, и инциденты с участием Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), и внешнеполитические решения администрации Дональда Трампа, в первую очередь военные операции в Венесуэле и Иране и тотальная блокада Кубы.

12 марта Трамп предупредил игроков футбольной сборной Ирана, что их "жизнь и безопасность" могут оказаться под угрозой, если они решат присутствовать на мировом футбольном первенстве 2026 года. "Иранская национальная футбольная команда приветствуется на чемпионате мира, но я действительно не считаю уместным их присутствие там ради их собственной жизни и безопасности", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. В ответ Иранская футбольная федерация начала переговоры с ФИФА о переносе запанированных матчей из США в Мексику из-за опасений за безопасность своих игроков, о чем 22 марта сообщил президент федерации Мехди Тадж.

При этом ранее иранское Министерство спорта заявило, что сборная страны вообще не поедет на Мундиаль-2026, так как после начала американских и израильских ударов по Ирану ее участие в нем невозможно. Однако 25 марта глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что, по словам Дональда Трампа, который якобы сказал ему это лично, "иранцы вполне могут принимать участие в турнире". Если сборная Ирана действительно откажется от участия в Чемпионате мира по футболу, ФИФА может выбрать другую сборную на замену. Однако пока точно неясно, какую именно.

Ставшее постоянным присутствие агентов ICE в американских аэропортах и городах вызывает опасения у многих иностранных туристов. Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности перенести матчи из городов, которые он лично считает "небезопасными" из-за оппозиционной ему политики местных властей или уровня преступности. Среди таких "зон риска" он называл Бостон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл. Это создает дополнительную неопределенность для спонсоров и организаторов Чемпионата мира, так как США принимают 78 из 104 запланированных матчей.

В марте стало известно, что подготовка к турниру в США отстает от графика из-за блокировки федеральных средств (около 900 миллионов долларов) на фоне продолжающегося частичного закрытия правительства (шатдауна), вызванного политическим противостоянием вокруг все той же миграционной политики администрации Трампа. В феврале 2026 года Дональд Трамп подписал пакет законопроектов, который должен был обеспечить финансирование, однако новые протесты и политические разногласия привели к повторному частичному прекращению работы ведомств в марте.

Это ставит под угрозу организацию фан-фестивалей Чемпионата-2026 и обеспечение безопасности, что вынудило ФИФА созывать несколько экстренных совещаний. Также появились сообщения об отмене в США более 38 тысяч бронирований отелей. Эксперты связывают это как с политическим климатом (визовые ограничения, опасения из-за проверок социальных сетей и так далее), так и с экономическими факторами – завышенными ценами на жилье и логистической неопределенностью.

В крупнейших аэропортах США сейчас наблюдается хаос и резкое увеличение времени ожидания, в основном из-за нехватки персонала, сотрудников Администрации транспортной безопасности (TSA) и авиадиспетчеров, которые сотнями увольняются с работы. Оставшиеся вынуждены работать без оплаты или уходят на больничные.

К тому же война США и Израиля с Ираном, вызвавшая резкий рост цен на топливо во всем мире, прямо ударила по стоимости авиабилетов. Данные крупнейшей профильной компании Cirium, мирового лидера в области авиационной аналитики и обработки данных, показывают, что количество бронирований рейсов из Европы в США на июнь-июль 2026 года снизилось более чем на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Наибольший спад зафиксирован во Франкфурте-на-Майне (минус 36 процентов), Барселоне (минус 26 процентов), Амстердаме (минус 23 процента) и Париже (минус 21 процент).

Прямые ограничения, согласно новым американским правилам, затрагивают болельщиков из стран, попавших под так называемый travel ban, или же под новые правила "визовых залогов". Болельщикам из Гаити, Ирана, Сенегала или Кот-д’Ивуар въезд в США по туристическим визам фактически вообще закрыт. А граждане еще около 50 государств теперь обязаны вносить возвратный визовый залог в размере до 15 тысяч долларов для получения американских въездных виз. Дополнительное давление на Чемпионат-2026 создают и угрозы бойкота со стороны ряда европейских футбольных ассоциаций.

Но главную тревогу организаторов, спортсменов и болельщиков уже месяц вызывает кризис безопасности и очередной всплеск связанного с организованной преступностью насилия в Мексике. С учетом решительности и непредсказуемости Дональда Трампа, такая ситуация может привести к началу в этой стране в какой-либо форме еще одной американской зарубежной военной операции.

Президент США, активно проводящий в Западном полушарии новую политику, называемую им самим "Доктриной Донро", с начала 2026 года еще больше усилил давление на Мексику. Власти этой страны и лично мексиканского президента Клаудию Шейнбаум он регулярно обвиняет в разных грехах – от полной неспособности справиться с местной организованной преступностью и остановить поток отправляемых наркокартелями в США наркотиков и нелегальных мигрантов до косвенной поддержки коммунистической Кубы.

Вашингтон постоянно оказывает давление на Мехико, требуя разрешения американским войскам участвовать в операциях против преступных группировок внутри страны. "Наркокартели управляют Мексикой. Очень печально наблюдать и видеть, что произошло с этой страной, но картели управляют ей, и при этом они убивают двести пятьдесят — триста тысяч человек и в нашей стране каждый год", – говорит Трамп.

В конце февраля, когда мексиканские спецслужбы и полиция в ходе совместной с США военной операции убили Немесио Осегеру Сервантеса (по прозвищу Эль Менчо), главу "Картеля Нового поколения Халиско" (CJNG), одного из двух крупнейших в стране, в половине городов Мексики начались настоящие боестолкновения бандитов с правоохранительными органами и армией и массовые беспорядки.

Боевики организованных преступных группировок нападали, в том числе, на мирных граждан и иностранных туристов, атаковали бензозаправочные станции и шоппинг-моллы, перекрывали трассы и поджигали автомашины. Главным эпицентром противостояния стал штат Халиско, чья столица, Гвадалахара, является одним из трех мексиканских городов, которые должны принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года. Стрельба и беспорядки произошли и в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон, вблизи границы страны с США, где также запланированы матчи Мундиаля-2026. Всего в Мексике, в столице Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, должны состояться 13 матчей.

Из-за всплеска насилия в феврале уже были перенесены на поздние даты игры Национального чемпионата страны, проводящегося среди клубов Лиги MX, высшего дивизиона системы футбольных лиг Мексики, включая и отмененный принципиально важный матч между клубами "Чивас" и "Америка".

Мексика, входящая в десятку самых посещаемых стран мира, как говорит ее правительство, надеется этим летом принять дополнительно пять миллионов туристов, которые приедут на Чемпионат мира по футболу-2026, и за счет этого получить значительный приток денежных средств. Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заверяет мировое футбольное сообщество, что ситуация постепенно нормализуется, а для защиты болельщиков приняты все необходимые меры безопасности.

У ФИФА есть юридическая возможность перенести матчи в другие города или страны (США и Канаду) в случае возникновения критической опасности, но сейчас этот сценарий рассматривается только как крайняя мера. Глава ФИФА Джанни Инфантино на днях вновь выразил полную уверенность в способности Мексики обеспечить безопасность организаторов, игроков и болельщиков и подтвердил, что все запланированные игры состоятся.

Мексиканское правительство уже представило ФИФА масштабный план обеспечения безопасности на Мундиале-2026, особенно в Гвадалахаре, под названием "Кукулькан" ("Пернатый змей", в честь одного из верховных божеств в мифологии индейцев майя). Его основная цель – создать "стерильные зоны" для болельщиков и команд в трех городах страны, где будут проводиться матчи, в условиях общей нестабильности. Организован специальный координационный центр ЧМ-2026, который в режиме реального времени обменивается разведданными с ФИФА, а также спецслужбами США и Канады. В план "Кукулькан" включены:

Мобилизация до 100 тысяч мексиканских военнослужащих, полицейских и бойцов частных охранных компаний;

Развертывание антидронных систем для защиты стадионов; Использование 24 самолетов и вертолетов и 33 беспилотников для постоянного мониторинга городов;

Задействование более 2500 единиц военной и гражданской техники;

Привлечение 200 специально обученных собак для поиска взрывчатки и запрещенных веществ.

В Гвадалахаре также дополнительно будут созданы многоуровневые кольца безопасности вокруг ключевых объектов: главного стадиона "Акрон", аэропорта, отелей и фан-зон.