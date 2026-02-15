Новый шатдаун в США и реформа ICE после Миннеаполиса

В США – третий по счету шатдаун, на этот раз из-за массовых рейдов по поиску нелегальных иммигрантов. Шатдаун частичный, куда меньше прежних, рейды в Миннеаполисе, вызвавшие бурю в январе, значительно свернуты, но споры в Конгрессе о реформе иммиграционных ведомств продолжаются, а потому неизвестно, когда шатдаун кончится.
Шатдауны второго срока президента Трампа. Хронология
Шатдаун, приостановка работы правительства, происходит, когда Конгресс из-за политических разногласий не может одобрить бюджетные ассигнования.
- 1 октября. Первый шатдаун при нынешней администрации Дональда Трампа начался из-за споров о финансировании системы здравоохранения и стал самым долгим в истории США, 43 дня.
- 12 ноября. Шатдаун закончился временным соглашением о выделении средств правительству до конца января, чтобы за это время найти компромиссы по бюджету 2026 года.
- 31 января. Второй шатдаун длился четыре дня и был вызван событиями в Миннеаполисе, где во время рейдов по поиску нелегальных мигрантов были убиты два местных жителя. Демократы отказались выделять деньги DHS, министерству внутренней безопасности, потребовав провести реформы в иммиграционной и пограничной службах ICE и CBP, которые проводили рейды. Быстро был достигнут компромисс, что Конгресс одобряет бюджетные законопроекты, касающихся других правительственных ведомств, а DHS выделит средства на две недели, чтобы за это время найти компромисс по реформе.
- 14 февраля. Две недели истекли, но компромисс так и не был найден, финансирование DHS остановлено.
Третий шатдаун. Подробности
Нынешний шатдаун касается только DHS, министерства внутренней безопасности, так как бюджеты остальных ведомств утверждены. К DHS относятся службы безопасности аэропортов, береговая охрана, служба реагирования на стихийные бедствия, которые считаются критически важными, и их сотрудники обязаны продолжить работу, но без оплаты, которую возместят позже. Однако если шатдаун затянется, это может привести к нехватке людей и, например, увеличению очередей на досмотрах в аэропортах.
Ирония нынешнего шатдауна в том, что иммиграционное и пограничное ведомства, ICE и CBP, на которые демократы и хотят повлиять, практически не будут затронуты. Принятый в прошлом году "Большой прекрасный закон" Трампа обеспечивает их огромным дополнительным финансированием. На это указывают критики действий демократов, которые говорят, что реформы и так уже идут.
Реформы ICE, сворачивание рейдов в Миннеаполисе. Общая картина
Жесткие анти-иммиграционные рейды в Миннеаполисе привели в январе к общественному взрыву. Люди были недовольны тем, что вооруженные федеральные агенты с закрытыми лицами проводят массовые проверки и осмотры в домах без судебных предписаний, ведут себя агрессивно с населением. Смерть двух американских граждан, застреленных агентами, вынудила администрацию пересмотреть подходы.
Старший сотрудник пограничной службы Грегори Бовино, ставший лицом жестких действий федеральных агентов в Миннесоте, был переведен на прежнее место службы, сообщалось, что ожидается его уход в отставку.
В Миннеаполис был направлен Том Хоман, высокопоставленный чиновник иммиграционной службы, которого Трамп назначил "пограничным царем", отдав в его ведение все вопросы иммиграции (Хоман известен жестким подходом к депортациям, которыми занимался еще при администрации Барака Обамы – и был награжден). В Миннесоте Хоман объявил о выводе из штата тысяч переброшенных туда для проведения рейдов федеральных агентов.
Демократы настаивают на реформах, в частности:
- Требование к агентам публично носить идентификационные жетоны,
- Запрет на ношение агентами масок,
- Требование судебных ордеров для входа агентов в частные дома,
- Обязательное использование агентами нательных видеокамер,
- Более строгие стандарты применения силы,
- Прекращение проверок на основе внешности людей и языка, на котором они говорят,
- Ограничение операций вблизи важных объектов вроде школ, больниц, судов.
- Требование предоставить местным властям возможность расследовать случаи стрельбы.
Некоторые пункты, вроде нательных камер, пользуются поддержкой среди республиканцев, но часть требований они отвергают, в частности, запрет масок (по их мнению, это подвергнет опасности агентов), требование судебных ордеров (радикально замедлит и осложнит операции).
Большинство американцев поддерживали борьбу с нелегальной иммиграцией и депортацию незаконно находящихся в стране людей, и это было одной из ключевых причин победы Трампа на выборах в 2024 году, но жесткие методы иммиграционных рейдов привели к обратному эффекту, снижая поддержку избирателей. Судя по агрегатору опросов Silver Bulletin, их отношение к иммиграционной политике Трампа за год снизилась от +11 в феврале прошлого года до -12 сейчас.
Официально Конгресс находится на каникулах до 23 февраля, поэтому выход из шатдауна DHS не ожидается в ближайшие дни.