Новый шатдаун в США и реформа ICE после Миннеаполиса

В США – третий по счету шатдаун, на этот раз из-за массовых рейдов по поиску нелегальных иммигрантов. Шатдаун частичный, куда меньше прежних, рейды в Миннеаполисе, вызвавшие бурю в январе, значительно свернуты, но споры в Конгрессе о реформе иммиграционных ведомств продолжаются, а потому неизвестно, когда шатдаун кончится.

Шатдауны второго срока президента Трампа. Хронология

Шатдаун, приостановка работы правительства, происходит, когда Конгресс из-за политических разногласий не может одобрить бюджетные ассигнования.

1 октября. Первый шатдаун при нынешней администрации Дональда Трампа начался из-за споров о финансировании системы здравоохранения и стал самым долгим в истории США, 43 дня.

Шатдаун закончился временным соглашением о выделении средств правительству до конца января, чтобы за это время найти компромиссы по бюджету 2026 года. 31 января. Второй шатдаун длился четыре дня и был вызван событиями в Миннеаполисе, где во время рейдов по поиску нелегальных мигрантов были убиты два местных жителя. Демократы отказались выделять деньги DHS, министерству внутренней безопасности, потребовав провести реформы в иммиграционной и пограничной службах ICE и CBP, которые проводили рейды. Быстро был достигнут компромисс, что Конгресс одобряет бюджетные законопроекты, касающихся других правительственных ведомств, а DHS выделит средства на две недели, чтобы за это время найти компромисс по реформе.

Третий шатдаун. Подробности

Нынешний шатдаун касается только DHS, министерства внутренней безопасности, так как бюджеты остальных ведомств утверждены. К DHS относятся службы безопасности аэропортов, береговая охрана, служба реагирования на стихийные бедствия, которые считаются критически важными, и их сотрудники обязаны продолжить работу, но без оплаты, которую возместят позже. Однако если шатдаун затянется, это может привести к нехватке людей и, например, увеличению очередей на досмотрах в аэропортах.

Ирония нынешнего шатдауна в том, что иммиграционное и пограничное ведомства, ICE и CBP, на которые демократы и хотят повлиять, практически не будут затронуты. Принятый в прошлом году "Большой прекрасный закон" Трампа обеспечивает их огромным дополнительным финансированием. На это указывают критики действий демократов, которые говорят, что реформы и так уже идут.

Реформы ICE, сворачивание рейдов в Миннеаполисе. Общая картина

Жесткие анти-иммиграционные рейды в Миннеаполисе привели в январе к общественному взрыву. Люди были недовольны тем, что вооруженные федеральные агенты с закрытыми лицами проводят массовые проверки и осмотры в домах без судебных предписаний, ведут себя агрессивно с населением. Смерть двух американских граждан, застреленных агентами, вынудила администрацию пересмотреть подходы.

Старший сотрудник пограничной службы Грегори Бовино, ставший лицом жестких действий федеральных агентов в Миннесоте, был переведен на прежнее место службы, сообщалось, что ожидается его уход в отставку.

В Миннеаполис был направлен Том Хоман, высокопоставленный чиновник иммиграционной службы, которого Трамп назначил "пограничным царем", отдав в его ведение все вопросы иммиграции (Хоман известен жестким подходом к депортациям, которыми занимался еще при администрации Барака Обамы – и был награжден). В Миннесоте Хоман объявил о выводе из штата тысяч переброшенных туда для проведения рейдов федеральных агентов.

Демократы настаивают на реформах, в частности:

Требование к агентам публично носить идентификационные жетоны,

Запрет на ношение агентами масок,

Требование судебных ордеров для входа агентов в частные дома,

Обязательное использование агентами нательных видеокамер,

Более строгие стандарты применения силы,

Прекращение проверок на основе внешности людей и языка, на котором они говорят,

Ограничение операций вблизи важных объектов вроде школ, больниц, судов.

Требование предоставить местным властям возможность расследовать случаи стрельбы.

Некоторые пункты, вроде нательных камер, пользуются поддержкой среди республиканцев, но часть требований они отвергают, в частности, запрет масок (по их мнению, это подвергнет опасности агентов), требование судебных ордеров (радикально замедлит и осложнит операции).

Большинство американцев поддерживали борьбу с нелегальной иммиграцией и депортацию незаконно находящихся в стране людей, и это было одной из ключевых причин победы Трампа на выборах в 2024 году, но жесткие методы иммиграционных рейдов привели к обратному эффекту, снижая поддержку избирателей. Судя по агрегатору опросов Silver Bulletin, их отношение к иммиграционной политике Трампа за год снизилась от +11 в феврале прошлого года до -12 сейчас.

Официально Конгресс находится на каникулах до 23 февраля, поэтому выход из шатдауна DHS не ожидается в ближайшие дни.