Жалобу матери Навального рассмотрят в закрытом режиме

Суд в Салехарде рассмотрит жалобу Людмилы Навальной на отказ в выдаче тела её сына Алексея Навального в закрытом режиме.

"Жалоба поступила на незаконные действия, решения", – сказали ТАСС в суде, отвечая на вопрос об иске Навальной. Рассмотрение жалобы назначено на 4 марта.

Ранее соратник Навального Иван Жданов сообщал, что Людмила Навальная подала в суд иск о бездействии Следственного комитета России по выдаче тела сына. Также вчера она обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием отдать ей тело для похорон.

Следственный комитет отказывается выдавать тело Навального, ссылаясь на проверку обстоятельств его смерти. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее сообщала, что проверку продлили как минимум на две недели (до 3 марта).

По версии ФСИН, оппозиционный политик Алексей Навальный, находившийся в колонии особого режима "Полярный волк", умер днём 16 февраля "после прогулки". За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Родным до сих пор не выдали и не показали тело Навального. Жена политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.