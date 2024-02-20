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Лицом к событию

Сердце матери

Алексей Навальный и его мать Людмила, коллаж
Алексей Навальный и его мать Людмила, коллаж

Почему Людмиле Навальной не отдают ее сына

Людмила Навальная требует у Путина выдать ей тело сына. Почему ей в этом отказывают? Почему даже не хотят не то, что выдать - не хотят его показать? Почему до сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который твердо бы сказал, что видел его? Как такое может быть? Пытаемся разобраться с адвокатом Каринной Москаленко. А также: внезапно умер молодой сын Игоря Сечина. Об этой смерти не сообщили вообще. Стало известно случайно. А здесь откуда такая секретность? Обсуждаем с главным редактором еженедельника "Собеседник" Олегом Ролдугиным. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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