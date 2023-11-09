Матрасы в Шереметьево. Украинцы сутками ждут "фильтрации"

С 16 октября московский аэропорт Шереметьево стал единственным пунктом, через который граждане Украины официально могут попасть в Россию. До этого российские власти назначили два таких пункта, второй – наземный переход "Лудонка – Виентули" со стороны Латвии – был закрыт по решению латвийской стороны. Пассажиры, возвращавшиеся в последние недели в Россию через Шереметьево, обращали внимание на появившуюся неподалеку от паспортного контроля зону с надувными матрасами и группу растерянных людей. Оказалось, что это украинские граждане, ожидающие очереди на так называемую "фильтрацию" – тщательную и унизительную проверку, которую проводят в Шереметьево российские пограничники.

Фильтрация занимает более суток, в очереди на нее – сотни человек. Они организовали специальный чат, в котором обмениваются информацией о требованиях пограничников – например, депортировать украинца из России могут за песню в плейлисте или за просмотр видео на YouTube.

Истории украинцев, прилетающих в аэропорт Шереметьево, похожи. Чаще всего это жители оккупированных территорий Украины, которые хотят разобраться с документами или навестить своих родных и близких. Среди участников чата часто встречаются аватарки, на которых изображены украинские флаги или гербы; в переписке мелькают сообщения на украинском языке.

Многие люди, прошедшие фильтрацию, сейчас находятся уже в России или на оккупированных украинских территориях, поэтому неохотно идут на контакт и отвечают на сообщения. Ольга (имя изменено), собеседница Радио Свобода, отмечает, что у многих украинцев, которые решили лететь в Россию, попросту нет другого выбора.

"Некоторые едут получить паспорт до Нового года, потому что потом будут проблемы с недвижимым имуществом [вероятно, на оккупированных территориях]".

Девушка не прошла фильтрацию: после суток ожидания её депортировали из-за того, что в её истории просмотров на YouTube нашли видео российского блогера Ильи Варламова. Срок запрета на въезд ей не назвали, сказав, что его нужно узнавать в посольстве РФ. "Обычно от пяти лет. Для тех, у кого в телефоне были нежелательные контакты, пожизненный запрет на въезд. [Одну] девушку депортировали из-за песни "Червона калина" в плейлисте", – объясняет Ольга. Под "нежелательными контактами" понимаются, по ее выражению, "контакты с врагами народа РФ", которые сотрудники ФСБ сверяют по специальной базе.

Другая собеседница Радио Свобода, Анастасия (имя изменено), прошла фильтрацию, но провела в аэропорту более двадцати часов. По её словам, все люди, которые проходили проверку вместе с ней, ехали либо к родственникам или партнёрам, либо, не имея российского гражданства, но при этом живя в России, возвращались домой из-за границы.

"Честно говоря, я не встречала никого, кто бы преследовал какие-то идеологические мотивы. Была одна женщина, кажется, которая ехала получить российский паспорт – я не помню, зачем он ей был нужен, но она постоянно проживает в Италии и не собирается возвращаться в Россию", – рассказала девушка.

Располагаете ли Вы какой-либо информацией о деятельности радикальных украинских националистических организаций?

По прилёте в Шереметьево граждане Украины заполняют анкету (есть в распоряжении Радио Свобода). В ней 33 вопроса: российские власти собирают личные данные, информацию о родственниках в России, электронные адреса прибывших и адреса их страничек в соцсетях. Потом идут вопросы о том, участвовал ли прибывший гражданин Украины в боевых действиях, контактировал ли с украинскими спецслужбами/работал в них, имел ли доступ к государственной тайне. Вот несколько примеров таких вопросов: "Принимали ли Вы или Ваши родственники, знакомые участие в деятельности политических партий, общественно-политических движений?", "Располагаете ли Вы какой-либо информацией о деятельности радикальных украинских националистических организаций?".

Заканчивается всё вопросами об имеющихся наградах, в том числе спортивных, а также о поддержке "политики руководства Украины" и "проведения ВС России "специальной военной операции" на Украине".

Анастасия вспоминает, что анкеты нужно было не просто заполнить, но и потом, на допросе, обосновать свои ответы. "Кто-то советовался с другими людьми, спрашивал, как лучше ответить. Кто-то же писал, что негативно относился к политике России и Украины. Это не служило причиной для депортации. Важнее было то, как ты это обоснуешь. Поэтому не совсем верно было писать то, что от тебя хотят, потому что есть вероятность, что тебя всё равно об этом потом спросят. Честно говоря, мне кажется, что никто не отмечал, что положительно относится к политике Украины, но и тех, кто отмечал, что негативно относится к "СВО", тоже не депортировали".

Заполненные анкеты собирают спустя несколько часов, а с ними документы и электронику: телефоны, ноутбуки, иногда и часы. При этом сотрудники службы безопасности аэропорта или ФСБ требуют сообщить им пароли от устройств. Далее прибывших в Россию украинцев фотографируют, у них снимают отпечатки пальцев, а у некоторых "описывают татуировки". Последующие проверки обычно занимают больше двадцати часов: участники чата предполагают, что сотрудники ФСБ отправляют данные прилетевших куда-то ещё; по другой версии, такое время ожидания вызвано большим количеством людей в очереди.

"На сегодняшний день собеседование в Шереметьево занимает 30–40 минут, плюс фото, отпечатки пальцев ещё 10–15 минут с заполнением анкет – если умножить на количество прилетевших (300 человек с пяти рейсов на 19–20 октября), то сидели мы в аэропорту 19 часов", – рассказывает один из участников чата.

Из еды – лишь то, что можно купить в вендинговых аппаратах: бутерброды, сосиски в тесте, лапша быстрого приготовления, чай, кофе. Аппарат принимает только российские карты и купюры номиналом до ста рублей. В зоне ожидания стоит кулер с горячей и холодной водой, поэтому в чате советуют брать с собой полноценный обед и наличные.

Для людей, ожидающих результатов проверки, лежат матрасы с лёгкими пледами – на всех их не хватает. Только 27 октября, по сообщениям очевидцев, в аэропорту находилось около 300 человек. Изначально все матрасы были выложены в "дальнем" зале, как его называют ожидающие, потом часть перетащили поближе к паспортному контролю и положили вдоль стены.

"Так было удобнее, так как не всегда хорошо слышно, кого зовут на интервью", – объясняет участница чата. Кто-то спит на полу, кто-то в креслах. Возле самого паспортного контроля или "кабинетной зоны" прилечь негде: ждать можно только сидя или стоя. Людей вызывают в порядке живой очереди, отталкиваясь от времени их прилёта. Пассажиров с детьми, как правило, вызывают и пропускают практически без очереди, пожилых людей – тоже.

Фоткали, смотрели как на зверушек, с интересом

"Прибывшие люди с других рейсов, проходя мимо нас, рассматривали нас, как обезьян, иногда фоткали", – пишет участница чата. С ней соглашается и Ольга, которую депортировали из-за просмотров видео Варламова. На вопрос о том, предлагали ли ей другие посетители аэропорта помощь, она ответила так: "Фоткали, смотрели как на зверушек, с интересом. У людей своя жизнь, некоторые просто интересовались причиной ожидания. А чем они могли нам помочь? Еды купить? Да мы на бомжей не были похожи, просто ожидали. Люди прилетели и шли на паспортный контроль. Все заняты своей жизнью", – вспоминает собеседница Радио Свобода.

"Когда назовут вашу фамилию и заберут анкету с телефоном – идите в дальний зал, где надувные матрасы, и ложитесь спать, часов на 8 точно. Как проснётесь – идите под кабинет и либо узнавайте у людей, какое время прилёта сейчас вызывают, либо ловите сотрудника, говорите время прибытия вашего рейса и уточните, не вызывали ли вас. Если время подошло – вас позовут в течение получаса. Если нет – вы хотя бы поспали 8 часов. Теперь можно сидеть караулить в зоне кабинетов (где только сидячие места)", – советует участница чата, прошедшая фильтрацию.

Допросы проходят по-разному: у кого-то пролистывают галерею в телефоне до самого начала, кому-то везёт больше. Контакты в телефоне смотрят не у всех. В основном читают переписки в соцсетях. Иногда просят зайти даже в те соцсети, которыми человек уже не пользуется. Смотрят на лайки, репосты и публикации в соцсетях. Совсем "пустые" телефоны вызывают у сотрудников подозрения и могут привести к дополнительным проверкам или отказу во въезде. Телеграм удалять не советуют, поскольку сотрудники ФСБ в этом случае его обязательно восстановят. При желании могут попытаться восстановить и переписки, а также историю поисков браузера и другие данные.

Пристрастность допроса, как отмечают участники чата, зависит от конкретного сотрудника. Спрашивают про родственников в России, их адреса, про место учёбы или работы, у кого-то спрашивают про отношение к "СВО" или проходятся по списку контактов.

"Чистка ковров – это кто?" – спросил сотрудник ФСБ во время допроса одной из прилетевших в аэропорт. Депортировать могут за что угодно: как за контакты, так и за лайки, фотографии, переписки. "Если нет необходимости, ехать не стоит категорически", – резюмирует Ольга.

Анастасия, которой удалось пройти фильтрацию, вспоминает, что ей попался достаточно въедливый сотрудник ФСБ:

"Очень многое зависит от их настроения и каких-то не зависящих от тебя факторов. Мне не очень повезло с сотрудником. Плюс недавно была пересменка: они были отдохнувшие, выспавшиеся, в отличие от тех, кто проходит эти допросы. Мне попался человек, который как-то пытался расшатать моё эмоциональное состояние. Может, конечно, мне и показалось, но я заметила, что он ведёт себя то по-дружески, то чуть ли не говорит: "Сейчас отправлю тебя обратно. Туда, откуда ты прилетела". Это меня напрягло. Я ему сказала, что мне некомфортно, и попросила его так не делать. Он и правда перестал.

У меня, например, нашли фотографию моего бывшего молодого человека, который вообще гражданин России, где он в футболке с украинской символикой. Это не послужило причиной для того, чтобы меня не пропустить.

Они, конечно, прошлись по вопросам из анкеты. Спросили, как я отношусь к "СВО", почему я выбрала те или иные варианты. Но в основном смотрели мою фотогалерею. Моим друзьям, которых я завела в очереди, повезло больше. Девочка, которая проходила фильтрацию в другом кабинете, прошла её за десять минут. С ней посидели, похихикали – всё, хотя отвечали мы примерно одинаково", – рассказала собеседница Радио Свобода.

По мнению Анастасии, аэропорту Шереметьево не хватает кабинетов для допросов. "Работники всё время на ногах, никто не отдыхает. Возможно, есть какие-то вопросы к организации процессов. Например, я задержалась там на четыре часа, потому что после допроса мой паспорт забыли принести на паспортный контроль. Спустя четыре часа вышел человек, спросил, проходила ли я допрос, и только потом он нашёл мой паспорт. У них случаются какие-то такие ошибки, конечно. Сами условия достаточно неплохие: есть матрасы, есть где посидеть, есть где полежать. Есть кипяток. Если бы не такое ожидание, то достаточно комфортно".

Ещё одна участница чата пишет, что сотрудники аэропорта и сами признаются, что вся система фильтрации и работы с прибывшими украинцами "не отточена как следует". "Им не хватает персонала. Перебрасывали даже с Камчатки подмогу. Но, как по мне, нужно ещё как минимум в три раза больше людей набрать".