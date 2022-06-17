Maxar: суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию

Суда под российским флагом перевозят зерно из Украины в Сирию. Об этом сообщает компания спутниковой съемки Maxar.

В частности, она приводит майские фотографии двух российских сухогрузов в порту аннексированного Россией Севастополя, на которые идёт погрузка зерна. Несколько дней спустя эти же суда пришвартовались в Сирии для разгрузки. Еще один снимок погрузки зерна в Севастополе был сделан в июне.

Украина обвиняет Россию в краже зерна с оккупированных ею территорий и попытке продажи его за границей. Россия это отрицает.

На данный момент украинские морские порты заблокированы. Ряд стран, в частности Турция и Франция, заявили о готовности помочь Украине со снятием блокады портов, но украинские власти опасаются, что Россия воспользуется морским коридором для нападения на Одессу, если подходы к портам будут разминированы.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил накануне, что Париж с европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идёт о 22 миллионах тонн украинского зерна, которые невозможно вывезти из-за блокировки черноморских портов Россией. С заявлением о поиске альтернативных способов вывоза зерна с территории Украины выступила и американская администрация.