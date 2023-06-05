"Маяк во тьме" Блогеры пишут Навальному в его день рождения

4 июня — день рождения Алексея Навального. Ему исполнилось 47 лет. И в этот день его сторонники в эмиграции и в России поздравляют находящегося в заключении лидера несистемной оппозиции и желают ему скорее выйти на свободу.

Алексей Навальный

Сегодня у меня день рождения. И, проснувшись утром, я пошутил сам себе, что в копилку мест, где я встречал день рождения, я добавил ШИЗО. А потом, как и многие люди, достигшие определенного возраста (а мне сегодня 47 — обалдеть), подумал о достижениях за год и планах на следующий.

Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?

Мой ответ: правда. Что тут скрывать, ну понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить: вау, это именно то, о чем я мечтал. Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным.

Ну а пока этот день не настал, в своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы.

Мой план на предыдущий год был в том, чтобы не озвереть, не озлобиться и не потерять непринужденность поведения — с этого начинается поражение. И если у меня что-то получилось, то только благодаря вашей поддержке.

Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной!

Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день.

Противники режима — те, кто уехал, и те, кто остался, поздравляет Навального и желает ему и России поскорей стать свободными.

Игорь Иртеньев

Сегодня день рождения Алексея Навального – праздник для многих из нас. Надеюсь дожить до его освобождения, это сильно стимулирует.

Дмитрий Колезев

Алексея Навального — с днем рождения. Нам повезло с ним. Без него бы российская политика была бы совсем другой. Как минимум наверняка более душной ;) Сил ему, скорейшей свободы и самого активного участия в российской политической жизни. Он и сейчас, конечно, участвует в ней активнее многих, но хотелось бы все-таки видеть его не в тюрьме, а на выборах.

Олег Степанов

С днем рождения, Алексей Навальный. Ваша сила и принципиальность даёт надежду на будущее всей стране.

Желаю свободы. Как можно быстрее. Выйти из пыточных застенков, вернуться к семье и продолжить строить Прекрасную Россию Будущего.

Кирилл Лятс

Манделой можешь ты не быть, но вот Навальным быть обязан!

И сколь верёвочку не вить,

В итоге будет враг наказан!

С днём рождения Алексей Навальный .

Гордимся, что мы твои современники.

Доживи и выйди!

Константин Синюшин

Я точно не большой поклонник большинства идей Алексея Навального, но глубоко его уважаю за большое мужество в его борьбе с Путиным за эти идеи. Про наши идейные с ним разногласия мы доспорим обязательно, когда он выйдет живым и здоровым на свободу. А сегодня я хочу поздравить Алексея с днем рождения. Держись !

Константин Сонин

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАВАЛЬНЫЙ!

С днём рождения, Алексей Навальный! Ваша многолетняя борьба с Путиным и его коррумпированной нечистью - это то, что делает возможной будущую, настоящую Россию. Ваша антивоенная и антиимперская позиция приближает этот день. Ваше замечательное чувство юмора, требующее фантастической стойкости в пыточных условиях, помогает всем нам дожить до этого дня.

Ян Матвеев

Сегодня день рождения у Алексея Навального. Главного политического противника Путина. Навальный выйдет на свободу гораздо раньше, чем хочется Путину и обязательно станет президентом Прекрасной России Будущего. А мы ему в этом поможем.



С днем рождения, Алексей! #freeNavalny

Олег Лекманов

Деньрожденное

В этот день я хочу написать, что Алексей Навальный не изначально был, но – стал одним из лучших, одним из главных людей современной России, а его героическое возвращение в страну (откуда я из-за своей слабости уехал примерно по тем же причинам, по которым он вернулся) и дальнейшее его поведение я считаю настоящим нравственным подвигом.

Свободу ему и всем политическим заключенным России и Беларуси!

Вера Афанасьева

Сегодня день рождения у Алексея Навального, великого российского политика и настоящего героя.



Поздравляем его и желаем ему встретить свой следующий день рождения вне тюремных стен, с любимой семьей.

Наталья Геворкян

Алексею Навальному сил пережить и выжить. В обратном порядке тоже работает: выжить и пережить!

Елена Малаховская

С днём рождения, Алексей @navalny



Ты удивительный человек. Береги себя, где это возможно. Свободы! Хоть её в тебе и так больше, чем режим способен сожрать

Андрей Лошак

Сегодня день рождения Навального. Написал ему письмо. Давно уже не вижу более значимой фигуры в общественной и политической жизни России. Самопожертвование и невероятная твердость духа сделали из Навального больше чем политика. Для многих противников режима он стал моральным авторитетом, недавнее интервью с актрисой Яной Трояновой, где она упоминает Навального примерно каждые 10 минут, - тому яркий пример. Когда-нибудь его подвиг оценят и остальные россияне, и чем скорее – тем лучше для России. Вот что среди прочего я написал Алексею:



… С определенного момента ты для меня – маяк, горящий во тьме. Я на тебя ориентируюсь, хотел было написать, что равняюсь, но нет, конечно, какое там равняюсь, кишка тонка, но хотя бы ориентируюсь, ведь это очень важно, чтобы во мраке светил маяк, иначе совсем страшно, одиноко и безнадежно. Сердце обливается кровью, когда слышу, что тебя снова отправили в шизо. Радуюсь, когда вижу твои свежие, полные фирменного юмора посты в инстаграме – значит жив и не сломлен, что в твоем случае одно и то же. Эти короткие тюремные «малявы» значат для меня даже больше, чем когда-то эфиры Навальный Лайв по четвергам, которые я старался никогда не пропускать. Мне трудно объяснить, почему. Наверное, потому что в ситуации, когда рушится мир и хочется выть от отчаяния, ты даешь опору и даже, не побоюсь этого слова, надежду. Твоя бесстрашная борьба показывает, что сопротивление возможно и что даже в самых ужасных обстоятельствах человек может оставаться человеком несмотря на расчеловечивание мира вокруг. Это важнейшая миссия по жизнеобеспечению всех россиян, кому не наплевать. Пока держишься ты, держимся и мы. Ты вот сидишь в своей клетушке (или сидеть нельзя?), слушаешь патриотический шансон и чем там у тебя еще занят день (мне даже думать в эту сторону страшно), а мы тут благодаря тебе как-то еще барахтаемся и на что-то надеемся. Раз ты не унываешь в таких условиях, то нам и подавно должно быть стыдно распускать нюни и жаловаться на судьбу. Так что, как говорится, спасибо, что живой.

Илья Яшин поздравляет Навального из-за решётки.

К поздравлениям присоединились и анонимные граждане с баллончиками

Те, кто знают Навального лично, вспоминают свои встречи с главным политзаключённым России.

Леонид Волков

С днем рождения, Алексей Навальный; с днем рождения, дорогой друг!

Ровно в этот день ровно 10 лет тому назад ты мне позвонил и предложил возглавить предвыборный штаб на выборах мэра Москвы. Так и понеслось.

За эти 10 лет разное было, а сложнее чем сейчас — пожалуй, никогда и не было. Но ты всегда оставался собой. И каждый год становился круче. Удивлял всех — и близких и далеких, и друзей и врагов — новыми идеями и проектами; умением выйти на новый уровень и придумать что-то такое, чего никто не делал.

Так и будет, вплоть до нашей победы. Верю в нее, верю в тебя. Из камеры 2.5*3 метра ты делишься энергией и оптимизмом. Потому что правда на твоей стороне, на правильной стороне истории.

Мы с тобой, #ТыНеОдин

Виталий Рувинский

Однажды мы с Навальным провели больше двух часов на очной ставке. В душном тесном кабинете - со следователем и адвокатами. По совершенно надуманному дебильному делу - его пытались прихватить на якобы нарушениях условий домашнего ареста. Как мол так - из-под домашнего ареста расходятся его тексты, в том числе на сайт "Эха Москвы".

Когда мы выходили, он сказал: "Извини, что приходится тратить на это время. Это их цель - красть наше время".

Сейчас они крадут у Алексея годы. Годы жизни, здоровья и свободы.

С днем рождения! Пусть всё будет лучше, чем сейчас. И как можно скорее.

Иван Давыдов

Лет тысячу назад, в другой, пожалуй, жизни моему доброму знакомому Навальному А.А. (впоследствии внесенному в список террористов и экстремистов) разрешили после года домашнего ареста поговорить с журналистами.

И мой тогдашний подчиненный-омич, Шепелин И.В., каким-то чудом добился того, что именно мы с ним стали теми самыми первыми журналистами, которым… И так далее. Понятно, в общем.

И поехали мы на станцию метро «Марьино», где нас должна была ждать Ярмыш К.А., пресс-секретарь Навального А.А. (впоследствии внесенная в реестр иностранных агентов).

Омич опоздал минут на сорок, госпожа пресс-секретарь, впоследствии внесенная, - еще минут на двадцать, я нервничал и злился, потому что не люблю опаздывать. И когда другие опаздывают – тоже не люблю.

Но мы все же добрались до квартиры, сидели на кухне и пили чай. Напротив, за окном, почти вплотную – еще один дом, и там из стены – целый выводок радаров и антенн. Навальный А.А., впоследствии внесенный, не без некоторой гордости это все показывал – слушают, интересуются.

Юля поставила на стол вазочку с конфетами. Очень вкусные были конфеты. Омич-Шепелин, как ему и положено, задавал экстремально глупые вопросы, а я не мог проникнуться величием момента, я сидел и думал – наверное, неловко будет съесть еще одну конфету. Съедал. И снова начинал думать – наверное, неловко будет…

Спас омич, стремительно поглотивший весь запас конфет и тем избавивший меня от сомнений.

А теперь вот у Алексея день рождения, его мучают в тюрьме – просто так, а я, в отличие от многих оптимистов, совсем не верю, будто из всего, случившегося с нами, есть какой-то выход. Хорошего не жду.

Впрочем, допускаю все-таки, что жизнь опять победит смерть неизвестным мне способом.

Российские власти основательно подготовились к дню рождения своего главного внутреннего противника.

Выйти на улицы российских городов с плакатами в результате решились немногие. Тем более, что потенциальных "возмутителей спокойствия" начали задерживать заранее, превентивно.

Эльвира Вихирева

Это Вихарева.

Постараюсь максимально коротко изложить то, что произошло.

Вчера ночью мою машину останавливали дважды для проверки документов.

На каждом из блок постов я провела по 40 минут.

ДПСники неистово с кем-то созванивались, долго крутили мое водительское в руках и, вероятно, ждали от кого-то звонка с указаниями, что со мной делать.

В итоге отпустили без объяснения причин.

Сегодня, как и обещала, я должна была попасть на Пушкинскую.

В 14 часов села в авто и направилась в сторону садового.

Проехала пару километров, остановили почти сразу.

В этот раз причиной задержания было следующее, цитирую:

«проводится операция (какая-то) ГТА-перевозимость запрещенных к обороту веществ, предметов и механизмов. На основании данной операции огласно 664 приказу мы вынуждены осмотреть ваш автомобиль».

Авто осматривали без понятых, хотя требовала неоднократно.

После того, как я попыталась зафиксировать на камеру сие действо, телефон выхватил сотрудник ДПС со словами, что «я не имею права осуществлять съемку, пока будет идти осмотр».

Мы в России вспомнила я, говорить им обратное, ссылаться на закон-бесполезно.

Полчаса безуспешных попыток перевернуть все вверх тормашками, закончились, разумеется, ничем.

Дальше, круче.

Подъехала Росгвардия, а следом серый автомобиль, напоминающий типичный автозак, но вот регион его был весьма впечатляющий и непривычный глазу- 15.

Час они, вероятно, ждали отмашки, после попросили закрыть машину, убрать ее с проезжей части и проследовать в автозак.

Куда едем, спрашиваю?

«в тимирязевское».

Как позже стало понятно, ляпнули первое, что пришло в голову.

Впечатление, скажу я вам, как и ощущение не из приятных.

Телефон мне передали лишь однократно, когда я начала неистово повторять одно по одному:

«мне нужны таблетки, я могу запросто на ваших глазах откинуться».

А ведь это так и есть.

После отравления у меня сильные судороги и нужны препараты копирующие приступы.

Вместо таблеток, я написала адвокатам(спасибо за оперативность ребятам Павла Чикова).

Поняв, что телефон отдавать я не намерена, меня швырнули в сторону, выхватили аппарат с криком:

«Пока личность твоя не будет установлена телефон останется у нас».

Ну а дальше, дальше классика любого задержанного политика или активиста - Экскурсия по Москве.



Что примечательно:



Эшники (или кто это был) смотрят «Дождь», активно следят через телеграмм каналы за тем, что пишут оппозиционные СМИ и яро, матюгами обсуждают увиденное.

Пока ехали они хорошенько покапались в моем телефоне, спросили «за кого топлю?»

Не долго думая ответила:

«ваш хозяин оккупант, в скором времени окажется на скамье подсудимых и вы следом за ним. Люблю Россию, вас всех презираю».

На что услышала, цитата:

«вьеб@ть бы тебе по первое число».

Дальше ехали в тишине.

Сказать, что было не страшно-каюсь, неприятно.

Страшнее при них откинуться,

таблетки, конечно же мне никто не передал, хотя я просила вернуться их к машине.

Неоднократно слышала созвоны, со словами «ну чо с ней делаем?»

Судя по нервным обрывкам, возиться им со мной было не айс.

После просмотра «московских центральных достопримечательностей» , ближе к 20, мы доехали до Перово, где меня благополучно «выкинули» со словами -«на выход. Сунешься на Пушку, закроем».

Сейчас со мной все в порядке.

Всем спасибо за помощь и благодарность журналистам за оперативность.



Огласка, возможно, и помогла хотя я уже почти смирилась думая , что свой день рождения отмечу за решеткой.



Ну и денек.

Всего в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других городах полиция задержала не менее 90 человек. Радио Свобода вело об этом онлайн-репортаж.

Гайки в России с началом войны закрутили так, что ни массовые митинги, ни даже одиночные пикеты уже не возможны. Атмосфера в стране становится мрачнее с каждым днём. Но политолог Аббас Галлямов надеется на лучшее.

После того, как Навальный сел в тюрьму, его рейтинг снизился. Колеблющиеся, которые присоединялись к лагерю сторонников лидера российской оппозиции в предыдущие - успешные для него - годы, восприняли его арест и последующую посадку как поражение - ну и, как это часто бывает, отвернулись от «проигравшего». Поражение ведь, как известно, «всегда сирота».

На самом деле это падение носит временный характер. Через какое-то время «поражение» перестанет быть новостью и разочарование уйдёт. На передний план выйдут другие факторы: стойкость оппозиционера, то чувство юмора, с которым он переносит выпавшие на его долю испытания, всё возрастающее недовольство режимом и поиск героя, способного возглавить восстание, ну и так далее. Постепенно начнёт доминировать не тот факт, что он сидит, а то, что он «не сломался». Примерно так это было с Манделой. Интерес к нему пошёл вверх после длительного периода сначала разочарования, а затем и забвения.

Я думаю, что власти для того и прессуют сейчас Навального, чтобы подчеркнуть факт его «слабости». Чтобы его соратники не столько были заняты борьбой с режимом, сколько бы возмущались по поводу произвола тюремщиков. Чтобы их деятельность выглядела не столько как политика, сколько как правозащита. В Кремле знают, что лидеры, за которых надо заступаться, людям не нужны. Им нужны те, кто заступается за них.

И тем не менее через какое-то время происходящее всё равно начнёт работать на Навального. В какой-то момент люди с удивлением скажут: «Ну надо же какой мужественный человек оказался!» Чем он «слабее» сейчас, тем более удивительным будет выглядеть тот факт, что презрев испытания, он продолжает борьбу.

В общем, где робкий потеряет, там смелый найдет.