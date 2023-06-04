С днем рождения, Алексей Навальный! Акции в поддержку политика

4 июня Алексею Навальному исполнилось 47 лет. Политик находится в колонии строгого режима во Владимирской области В его поддержку прошли митинги и пикеты в десятках городов мира – от США до Японии. Десятки россиян вышли на одиночные пикеты и в России, многие были задержаны. В России против Навального и Фонда борьбы с коррупцией возбудили новое дело, назначен и новый суд.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", в России на акциях в поддержку политика задержали не менее 90 человек. Больше всего в Москве (53) и Петербурге (12). По меньшей мере четверо – несовершеннолетние, также задержана корреспондент издания RusNews – за то, что хотела сфотографировать листовки. "ОВД-Инфо" сообщает, что задержания были в Барнауле, Елабуге, Красноярске, Москве, Новосибирске, Хабаровске и других городах. Поводом для этого становятся даже самые невинные проявления протеста – воздушные шарики, надписи на асфальте "и другие абсурдные обстоятельства".

В Москве на акциях задержали, в частности, Ксению Котельникову из-за плаката "С днем рождения, Леша". Также среди задержанных оказался один из осужденных по так называемому "московскому делу" Сергей Суровцев – из-за куртки с надписью "ШИЗО".

Как пишет телеканал "Дождь", у Пушкинской площади в центре Москвы стоят КАМАЗы, автозаки и автомобили Росгвардии. На улицах дежурят сотрудники ОМОН и Росгвардии. Они задерживают протестующих.

"Команда Навального" сообщает об акциях, приуроченных ко дню рождения оппозиционера, в австралийских городах Сидней, Мельбурн, Брисбен, в столице Японии Токио, а также в Южной Корее, в Таиланде, в Аликанте (Испания), в Марселе, в Ереване.

Вот несколько фотографий с акции в Вильнюсе, снятых нашим корреспондентом:

В соцсетях Алексея Навального 4 июня появилось новое сообщение от его имени. "Как всегда, в свой день рождения я хочу поблагодарить всех людей, которые встретились мне в жизни. Хороших за то, что помогли и помогают. Нехороших за то, что опыт общения с ними научил меня чему-то. Спасибо моей семье за то, что всегда со мной! Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день", – написал политик.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в апреле этого года сообщил, что над оппозиционером Алексеем Навальным начался новый судебный процесс. Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению этого дела 26 апреля. По словам еще одного соратника Навального Леонида Волкова, речь идет о том, что всю работу Фонда борьбы с коррупцией с 2011 года объявят экстремизмом. "Навальному ограничивают общение с адвокатами и не дают пользоваться письменными принадлежностями – и при этом гонят в суд дело с сотнями томов", – заявил Волков.

Ранее сообщалось, что Навальный может стать обвиняемым по еще одному уголовному делу. В этот раз по статье о дезорганизации деятельности колонии, в которой он отбывает срок. Речь идет о реакции политика на провокацию со стороны сотрудников тюрьмы, подселивших к нему в камеру заключенного, игнорирующего личную гигиену.

В Праге акцию с призывами освободить Алексея Навального организовало молодежное движение "Весна".

На Староместской площади в Праге в мае была установлена копия камеры в штрафном изоляторе, где Навальный провел 165 дней из 870, которые он находится в заключении. Здесь проходят акции в поддержку как Навального, так и других политзаключенных из России и Беларуси.

"Наша акция продиктована тем, что не у всех политзаключенных в России или Беларуси есть такой социальный и финансовый капитал, как у Алексея Навального и его команды. Поэтому важно говорить и о других политзаключенных. Я воспринимала нашу акцию как своего рода платформу, на которую мы можем забраться и сказать, что есть и другие люди, находящиеся в заключении, – рассказывает Варвара, активистка российского Феминистского антивоенного сопротивления (мы не публикуем ее фамилию из соображений безопасности, однако редакции она известна. – Прим. РС). – Для нас было актуальным напомнить, в частности, о деле Лилии Чанышевой (российская оппозиционерка, в прошлом – глава штаба Навального в Уфе, которую обвиняют в деятельности экстремистского сообщества. – Прим. РС), поскольку она выступила на днях в суде с последним словом, которое мы зачитали на акции. Нам кажется, что это важно, потому что это то, что происходит прямо сейчас. Людей продолжают судить, сажать и задерживать. Для меня лично, поскольку я из Сибири, было важно напомнить также о деле Натальи Филоновой из Бурятии, которая сейчас тоже находится под следствием за вымышленное дело: якобы утверждается, что она напала на полицейских с карандашом в руке, и теперь ее приемного сына отправили обратно в детский дом. Для меня было важно вспомнить об этих женщинах, потому что мы много говорим о политзаключенных мужчинах, а о женщинах немного забывают. О них нельзя забывать, потому что насилие государства в отношении политзаключенных формируется в том числе и гендерным насилием".

В Грузии на акции в поддержку Алексея Навального собрались около 50 человек. Она прошла а Тбилиси у здания бывшего посольства России.

Люди скандировали лозунги в поддержку Навального, Украины и свободной России, а также против войны и начавшего ее Владимира Путина. На этой акции никого не задержали.

Освободить российского оппозиционного политика призывают не только активисты по всему миру или его соратники, но и в Совете Европы: решение по одному из восьми дел, поданных в Европейский суд по правам человека, было вынесено в минувшем году. ЕСПЧ, в частности, пришел к выводу, что Навальный и другие фигуранты его дела были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, на основании судебных решений, которые были произвольными, непредвиденными и явно необоснованными, в нарушение права на справедливое судебное разбирательство и в нарушение принципа "нет наказания без закона", которые закреплены, в частности, в Европейской конвенции о правах человека.