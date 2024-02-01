Основатель Baring Vostok Майкл Калви признал вину по делу о растрате средств банка "Восточный". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на кассационный суд.

С учётом новых обстоятельств, "полного признания вины и раскаяния в содеянном" судебная коллегия смягчила наказание Калви, сократив на два месяца его условный срок – до 4 лет и 4 месяцев.

В 2021 году суд приговорил Калви к 5,5 годам лишения свободы условно по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, которые "Восточный" выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро. Позже срок уменьшили на год. После приговора Калви уехал из России.

По делу о растрате средств "Восточного" были осуждены ещё шестеро коллег Калви. Они тоже получили условные сроки, но не обжаловали приговор в кассации.

Ранее Калви называл приговор нечестным и оскорбительным. "Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей помимо самого банка "Восточный". Судья слово в слово повторила речь прокурора", – говорил он.