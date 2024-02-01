Основатель Baring Vostok Майкл Калви признал вину по делу о растрате средств банка "Восточный". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на кассационный суд.
С учётом новых обстоятельств, "полного признания вины и раскаяния в содеянном" судебная коллегия смягчила наказание Калви, сократив на два месяца его условный срок – до 4 лет и 4 месяцев.
В 2021 году суд приговорил Калви к 5,5 годам лишения свободы условно по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, которые "Восточный" выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро. Позже срок уменьшили на год. После приговора Калви уехал из России.
По делу о растрате средств "Восточного" были осуждены ещё шестеро коллег Калви. Они тоже получили условные сроки, но не обжаловали приговор в кассации.
Ранее Калви называл приговор нечестным и оскорбительным. "Суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей помимо самого банка "Восточный". Судья слово в слово повторила речь прокурора", – говорил он.
- Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года – после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России.
- Baring Vostok – один из старейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Он специализируется на инвестициях в российскую промышленность, технологии, компании IT-сферы и медиа. Фонд инвестировал в крупнейшую российскую IT-компанию "Яндекс" на ранней стадии развития проекта.
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