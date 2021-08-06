Суд в Москве приговорил Майкла Калви к пяти с половиной годам условно

Мещанский районный суд Москвы приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти с половиной годам условно. Его признали виновным по уголовному делу о растрате в особо крупном размере в банке "Восточный". Всего обвиняемых было семеро (включая Калви) - это партнёры и топ-менеджеры фонда Baring Vostok и банка "Восточный". Коллег Калви приговорили к срокам от трёх с половиной до пяти лет условно.

Прокуратура требовала 6 лет условно для самого Калви и от 4 до 5 лет условного срока для других обвиняемых. Обвинение считает, что осуждённые действовали в составе организованной группы.

Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года – после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые "Восточный" выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.

В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, что их стоимость превышает стоимость кредита, сумма которого составляла 2,5 млрд рублей. Но заказанная следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн рублей. Калви обращал внимание, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость финтех-компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 млрд рублей. Защита обвиняемых также настаивала на том, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. При этом Первое коллекторское бюро с помощью средств Baring Vostok погасило ущерб по уголовному делу.

Подсудимые заявляли о своей невиновности и отсутствии личной выгоды от сделок. Как указывала защита, кредитные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого "Восточного", перед "БКС Кипр". По этому долгу обеспечением выступали евробонды банка на 6 млрд рублей, и их списание кредитором повлекло бы проблемы для капитала "Восточного".

В своём последнем слове Калви заявил о невиновности всех обвиняемых по уголовному делу. Он также отметил, что решение суда может повлиять на всё российское бизнес-сообщество.

"Ваша честь, я невиновен, и все мои коллеги тоже невиновны. У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество", - сказал Калви в последнем слове.

"Решение суда отклонить обвинение стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов. Не будет преувеличением предположить, что такое положительное решение суда может привлечь миллиарды долларов новых инвестиций в Россию и приведет к тысячам новых рабочих мест", -заявил финансист.

Слова, сказанные Калви в суде, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью газете "Коммерсант" Песков заявил, что "отдельно взятое дело не может иметь глобального влияния".​ Однако признал, что международный бизнес за ним следит. И вопрос о Калви не раз подниматься в разговорах предпринимателей с Путиным.

Экономист Андрей Заостровцев обращает внимание на то, что все это дело – вообще не предмет уголовного производства:

- Майк Калви в своем последнем слове говорил, что даже после 2014 года он продолжал защищать имидж России, что если его оправдают по этому делу, то это будет важным сигналом для иностранных инвесторов. В свое время Алексей Кудрин заявлял, что дело Калви – это мощнейший удар по российской экономике. Почему же его все-таки признали виновным? Как этот вердикт скажется на инвестиционном климате в России?

– Естественно, не в положительную сторону, а в отрицательную, это очевидно, – полагает Андрей Заостровцев. – Я не знаю деталей этого дела и не вникал в финансовые подробности, но то, что я читал, аргументы защиты мне показались убедительными. Там речь идет о цене акций, которые были уплачены в счет одной сделки. Одна сторона настаивает, что они значительно меньше стоили, а другая сторона настаивает, что они стоили столько, сколько они стоили, если не больше. Но, в принципе, такие споры должны решаться в гражданских судах. Это, вообще, на мой взгляд, не предмет уголовного судопроизводства. Естественно, на мой взгляд, никакого мошенничества тут не было. А что касается инвестиционного климата, ну, а где он хуже? В Иране, на Кубе, в Венесуэле? Россия сегодня не очень заботится об инвестиционном климате, о привлечении иностранных инвестиций. Все равно деньги будут, вот "Северный поток-2", сколько ему ни угрожали, но все равно все согласовали. Так что о деньгах Кремль может не беспокоиться в этом случае, а какие-то там зарубежные инвестиции – есть всегда люди, склонные к риску. Они будут готовы что-то вкладывать в Россию, делать какие-то рисковые инвестиции. Но они же никакого большого влияния на экономику не оказывают. Посмотрите, какова их доля в российской экономике. Она ничтожна. Так что не о чем и беспокоиться. Продадим нефть, газ и получим деньги.

– То есть пока продолжается масштабный экспорт углеводородов из России, дела, подобные делу Майкла Калви, могу возникать опять?

– Конечно, и, наверное, будут возникать. Я не знаю и мало кто, наверное, знает, чьи там интересы стояли, все ли перечислены бенефициары этого дела. Наверное, не все, но когда-нибудь в XXII веке, может быть, узнаем, – полагает экономист Андрей Заостровцев.

Экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев полагает, что приговор мало повлияет на инвестиционный климат в России. Негативный эффект от самого этого дела уже сказался на климате. Но намного больше на нем сказались санкции:

- Я не могу сказать, что это главный фактор инвестиционного климата в России. Конечно, гораздо большее значение имеет то, что инвесторы называют геополитическими рисками, в частности, санкционный режим, в целом низкая защищенность собственности в России, вообще, все то, что называется неблагоприятным инвестиционным климатом. Если говорить конкретно про дело Калви, то я бы сказал, что тот негативный эффект, который оно уже имело, даже и оправдательный приговор едва ли бы пересилил. Но если с условным сроком, ну, это такая просто, с моей точки зрения, маленькая позитивная капелька, которая не перекроет тот негативный эффект, который все это дело в целом уже оказало. Поэтому ожидать какого-то всплеска инвестиций после этого или кардинальной переоценки западными инвесторами инвестиционного климата в России, боюсь, не приходится, – заметил Нечаев.

Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке: Baring Vostok спорил за контроль над "Восточным" с компанией "Финвижн" Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021 году – продали "Восточный" Совкомбанку.